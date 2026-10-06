Dizem que os antigos gregos transformaram o mundo da superstição para a razão e a lógica; e foi exatamente isso o que Georgios Donis fez com o elenco da seleção saudita, que sofreu por longos anos com o trauma dos metros finais e a ausência do ouro.

Com elevada flexibilidade tática e uma personalidade que não conhece a derrota em finais, o "neto dos gregos" liderou uma revolução silenciosa nas fileiras dos Falcões, superando todas as adversidades e a pressão psicológica para quebrar a maldição de 23 anos pela porta da final da Copa do Golfo 27. Eis a história completa do engenheiro grego que reorganizou a casa saudita e reescreveu a história com a tinta dos títulos e das glórias perdidas.

A seleção saudita não esperou muito para provar que o que aconteceu no caminho até a final não foi obra do acaso, após conseguir derrubar os Emirados Árabes Unidos por dois gols a zero, garantindo o título da Copa do Golfo 27 e devolvendo a taça aos seus cofres depois de longos anos de espera.

A vitória não foi apenas uma conquista de título, mas sim o anúncio do sucesso do projeto de Donis em um tempo extremamente curto, depois que o treinador grego conseguiu transformar uma seleção que sofria com tropeços em uma equipe que sabe como administrar suas partidas e chegar ao momento decisivo com firmeza.