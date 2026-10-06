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Mente grega quebra a maldição: como Donis destruiu o tabu do ouro com a Arábia Saudita?

Especiais e Opinião
G. Donis
Arábia Saudita x Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Gulf Cup
Grécia
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

Título histórico

Dizem que os antigos gregos transformaram o mundo da superstição para a razão e a lógica; e foi exatamente isso o que Georgios Donis fez com o elenco da seleção saudita, que sofreu por longos anos com o trauma dos metros finais e a ausência do ouro.

Com elevada flexibilidade tática e uma personalidade que não conhece a derrota em finais, o "neto dos gregos" liderou uma revolução silenciosa nas fileiras dos Falcões, superando todas as adversidades e a pressão psicológica para quebrar a maldição de 23 anos pela porta da final da Copa do Golfo 27. Eis a história completa do engenheiro grego que reorganizou a casa saudita e reescreveu a história com a tinta dos títulos e das glórias perdidas.

A seleção saudita não esperou muito para provar que o que aconteceu no caminho até a final não foi obra do acaso, após conseguir derrubar os Emirados Árabes Unidos por dois gols a zero, garantindo o título da Copa do Golfo 27 e devolvendo a taça aos seus cofres depois de longos anos de espera.

A vitória não foi apenas uma conquista de título, mas sim o anúncio do sucesso do projeto de Donis em um tempo extremamente curto, depois que o treinador grego conseguiu transformar uma seleção que sofria com tropeços em uma equipe que sabe como administrar suas partidas e chegar ao momento decisivo com firmeza.

  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Sistema integrado e novas descobertas

    Em um curto período, Donis conseguiu construir um sistema sólido dentro da seleção da Arábia Saudita, baseado na pressão, na posse de bola e na capacidade de mudar a forma de jogar de acordo com a natureza da partida e do adversário.

    A Arábia Saudita deixou de depender de um único esquema tático e passou a mostrar uma flexibilidade evidente entre mais de uma forma, com os jogadores sendo capazes de alternar entre as fases defensivas e ofensivas sem perder o equilíbrio.

    O mais importante é que o treinador grego não se limitou aos nomes já conhecidos, mas também deu oportunidade a alguns jogadores que roubaram a cena no torneio, com destaque para Humam Al-Humami, que recebeu espaço real para mostrar suas qualidades, além de ter trazido de volta Saleh Abu Al-Shamat às fileiras da seleção, que por sua vez fez um torneio forte e confirmou seu direito de estar nos planos da Arábia Saudita na próxima fase.

    Esse foi um dos sinais mais marcantes do sucesso de Donis, pois o homem não encarou o torneio apenas como uma etapa rumo ao título, mas também o aproveitou para remodelar a lista da seleção e descobrir novas soluções sobre as quais se possa construir no futuro.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Al Buraikan retorna ao seu lugar natural

    Entre as decisões que fizeram uma diferença clara na Copa do Golfo 27 esteve o retorno de Firas Al-Buraikan à sua posição original de centroavante, depois de ter atuado em funções diferentes em períodos anteriores, voltando a se encontrar no lugar onde consegue oferecer o seu melhor.

    Al-Buraikan respondeu rapidamente à confiança de seu treinador e marcou 3 gols durante o torneio, elevando seu número para 5 gols com a seleção da Arábia Saudita na atual edição da Copa do Golfo, tornando-se o segundo maior artilheiro da seleção saudita em sua geração na competição, confirmando que a estabilidade do jogador em sua posição natural pode fazer uma grande diferença em seu rendimento ofensivo.

    O valor de Al-Buraikan não esteve apenas nos gols, pois sua presença como centroavante deu à seleção da Arábia Saudita um claro ponto de apoio ofensivo e ajudou seus companheiros a se movimentarem ao seu redor, o que proporcionou ao esquema de Donis mais variedade no último terço do campo.

  • Recuperar a confiança antes da Copa da Ásia

    Talvez a conquista mais importante de Donis, para além da própria taça, seja ter devolvido a confiança à torcida da seleção saudita após anos de tropeços e decepções, já que o título veio para pôr fim a um longo período de espera desde o último troféu do Golfo conquistado pela Arábia Saudita nas edições de 2003 e 2004.

    Leia também: Comandada pelo artilheiro e pelo guardião das traves, a seleção saudita domina as premiações da Copa do Golfo 27

    A Arábia Saudita não espera mais apenas chegar às finais, mas voltou a conhecer o caminho rumo ao pódio de premiação, algo que pode dar aos jogadores e à comissão técnica um enorme impulso moral antes dos próximos compromissos, especialmente porque a seleção se prepara para disputar a próxima Copa da Ásia em casa e diante de sua torcida.

    Daí que o título da Copa do Golfo 27 possa representar um ponto de partida, mais do que o fim de uma história, pois Donis agora dispõe de um sistema que conquistou um título, de novos jogadores que entraram nas contas, de nomes que recuperaram a confiança e de uma torcida que encontrou um novo motivo para acreditar em sua seleção.

    E se o técnico grego conseguiu levar a Arábia Saudita de volta ao ouro em um curto período, o maior desafio será preservar essas conquistas e desenvolvê-las antes da Copa da Ásia na Arábia Saudita, onde as ambições serão maiores e as pressões, mais elevadas. Mas desta vez a seleção chegará ao torneio carregando um novo título e uma confiança completamente diferente.


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