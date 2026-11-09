E, apesar do aumento das ausências, a união dos jogadores do Bayern de Munique ficou evidente na interação com a publicação de Neuer em sua conta no "Instagram", já que o capitão da equipe divulgou uma foto sua apoiado em duas muletas e recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio e votos de melhoras, entre elas comentários de seus companheiros atuais e antigos.

Entre os que comentaram estava o astro marroquino Ismaël Saibari, que se juntou ao clube alemão no último verão e ainda está no início de sua jornada de aprendizado da língua alemã.

De acordo com o site alemão TZ, Saibari tentou expressar sua solidariedade a Neuer em alemão, escrevendo a frase "Gute Besserung wir sein samen".

Vários seguidores se perguntaram qual seria o significado que Saibari queria transmitir, enquanto um dos torcedores o aconselhou a usar o Google antes de escrever comentários em alemão.

O jogador marroquino de 25 anos respondeu ao conselho dizendo: "Estou tentando escrever sem usar o Google, mas com certeza vou conseguir. Obrigado pela correção".

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