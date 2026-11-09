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FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
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Mensagem estranha para Neuer: Siebari tropeça no teste de alemão

Bayern de Munique x Colônia
Bayern de Munique
Colônia
Bundesliga
I. Saibari
M. Neuer
Alemanha
Marrocos

Torcida do Bayern questiona, e craque marroquino responde

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Em um momento em que os problemas com lesões aumentam dentro do Bayern de Munique, um dos jogadores do time roubou a cena com um comentário incomum em uma mensagem publicada por seu companheiro lesionado, acabando por atrair a atenção dos torcedores por conta de sua tentativa de expressar solidariedade em alemão.

Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, havia se juntado à lista de lesionados do time na última rodada, após sofrer uma lesão no confronto contra o Mainz, que terminou com a vitória do clube bávaro (2 a 1).

O goleiro alemão sofreu uma ruptura em um dos tendões do pé direito, e a expectativa é de que fique afastado até o fim do ano corrente, o que aumenta os problemas de Aaron Danks, o técnico que comanda o time na ausência de Vincent Kompany.

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  • Grande repercussão do comentário de Sibari

    E, apesar do aumento das ausências, a união dos jogadores do Bayern de Munique ficou evidente na interação com a publicação de Neuer em sua conta no "Instagram", já que o capitão da equipe divulgou uma foto sua apoiado em duas muletas e recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio e votos de melhoras, entre elas comentários de seus companheiros atuais e antigos.

    Entre os que comentaram estava o astro marroquino Ismaël Saibari, que se juntou ao clube alemão no último verão e ainda está no início de sua jornada de aprendizado da língua alemã.

    De acordo com o site alemão TZ, Saibari tentou expressar sua solidariedade a Neuer em alemão, escrevendo a frase "Gute Besserung wir sein samen".

    Vários seguidores se perguntaram qual seria o significado que Saibari queria transmitir, enquanto um dos torcedores o aconselhou a usar o Google antes de escrever comentários em alemão.

    O jogador marroquino de 25 anos respondeu ao conselho dizendo: "Estou tentando escrever sem usar o Google, mas com certeza vou conseguir. Obrigado pela correção".

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  • A interpretação da mensagem de Sébari para Neuer

    De acordo com o próprio site alemão, parece que Sibари pretendia escrever a frase "desejamos a você uma rápida recuperação.. estamos com você", mas não conseguiu formulá-la com total precisão, já que a redigiu com uma construção linguística imprecisa. Ainda assim, sua tentativa conquistou a torcida, que, por sua vez, tratou de também lhe desejar uma boa recuperação.

    O próprio Sibari sofre de uma lesão contraída diante do Borussia Dortmund, que consistiu em uma ruptura dos ligamentos do tornozelo, e espera-se que fique de fora por semanas, assim como Neuer.

    O goleiro alemão havia comentado sobre sua lesão em sua publicação, dizendo: "A lesão nunca chega no momento certo, mas faz parte do jogo", antes de agradecer aos seus seguidores pelas "palavras de incentivo".

    Neuer enfatizou que não pensa em desistir, acrescentando: "Já passei por isso antes e vou superar desta vez também. De agora em diante, meu foco estará totalmente na recuperação".

    Leia também: Palavras de Hoeness provocam tempestade: irritação dentro do Bayern de Munique por conta de Musiala

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