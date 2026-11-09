Em um momento em que os problemas com lesões aumentam dentro do Bayern de Munique, um dos jogadores do time roubou a cena com um comentário incomum em uma mensagem publicada por seu companheiro lesionado, acabando por atrair a atenção dos torcedores por conta de sua tentativa de expressar solidariedade em alemão.
Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, havia se juntado à lista de lesionados do time na última rodada, após sofrer uma lesão no confronto contra o Mainz, que terminou com a vitória do clube bávaro (2 a 1).
O goleiro alemão sofreu uma ruptura em um dos tendões do pé direito, e a expectativa é de que fique afastado até o fim do ano corrente, o que aumenta os problemas de Aaron Danks, o técnico que comanda o time na ausência de Vincent Kompany.