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Gabriel Marin

Memphis Depay estreando, o show das torcidas e os possíveis adversários do Brasil: top 5 do que você precisa saber sobre Holanda 2 x 2 Japão

Países Baixos x Japão
Países Baixos
Japão
Copa do Mundo

Estreia de jogador do Corinthians, torcidas dão show e goleiro japonês brilha em empate movimentado na primeira rodada da Copa do Mundo

Holanda e Japão protagonizaram um dos jogos mais movimentados da primeira rodada da Copa do Mundo ao empatarem por 2 a 2. Em um duelo equilibrado, os holandeses chegaram a abrir vantagem, mas viram os japoneses reagirem e arrancarem um ponto importante. A partida também ficou marcada pela estreia de Memphis Depay no Mundial, pelo espetáculo nas arquibancadas e pela atuação inspirada do goleiro japonês, que evitou a vitória dos europeus.

Confira, a seguir, os principais destaques de Holanda 2 x 2 Japão.

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  • Netherlands v Algeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Estreia de Memphis Depay na Copa do Mundo

    A principal atração do lado holandês era Memphis Depay. O atacante, que chegou ao Mundial cercado de expectativas após se recuperar de lesão, fez sua estreia na competição.

    Maior artilheiro da história da Holanda, Memphis não participou muito das ações ofensivas da seleção, mas conseguiu voltar a atuar em alto nível com a camisa laranja. A presença do camisa 10 era uma das dúvidas antes do torneio, mas ele respondeu em campo e deu mais confiança para o time de Ronald Koeman.

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  • Holanda 2x2 Japão - Copa do Mundo 2026Getty/GOAL

    Show das torcidas nas arquibancadas

    Se dentro de campo o equilíbrio foi a marca do jogo, nas arquibancadas e antes da chegada ao estádio o espetáculo também chamou atenção. Holandeses e japoneses transformaram o local em uma verdadeira festa, com cores, bandeiras e cantos durante os 90 minutos.

    A tradicional "maré laranja" tomou conta de boa parte das arquibancadas, enquanto os japoneses, conhecidos pelo comportamento exemplar e apoio constante à seleção, responderam à altura. O ambiente criado pelos torcedores ajudou a tornar o duelo um dos mais marcantes da primeira rodada do Mundial.

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    Holanda mantém invencibilidade de 12 anos em Copas

    Mesmo sem a vitória, a Holanda ampliou uma impressionante sequência em Copas do Mundo. A seleção não perde uma partida no tempo regulamentar desde a final da Copa de 2010, quando foi derrotada pela Espanha por 1 a 0 na prorrogação.

    Desde então, mesmo sem jogar a Copa do Mundo 2018, a seleção acumulou campanhas consistentes nas edições seguintes, chegando longe em diferentes torneios e mantendo uma longa série invicta. O empate diante do Japão preserva essa marca e reforça o status da equipe como uma das seleções mais difíceis de ser batida em Mundiais.

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    O goleiro japonês que roubou a cena

    Um dos grandes personagens da partida foi o goleiro japonês. Dono de uma atuação segura e decisiva, ele foi fundamental para manter o Japão vivo no jogo durante o primeiro tempo.

    A história do arqueiro também chama atenção. Nascido nos Estados Unidos, ele é filho de pai ganês e mãe japonesa, reunindo diferentes origens em uma trajetória que o levou até a seleção do Japão. Contra a Holanda, mostrou reflexos apurados e fez pelo menos três grandes defesas antes do intervalo, evitando gols que poderiam ter mudado completamente o rumo da partida.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Os possíveis adversários do Brasil na próxima fase

    O empate entre Holanda e Japão também interessa diretamente ao Brasil. Dependendo das combinações de resultados na fase de grupos, as duas seleções podem cruzar o caminho da equipe brasileira no mata-mata.

    A definição dos confrontos dependerá da posição final de cada seleção em seus respectivos grupos, mas tanto holandeses quanto japoneses aparecem como potenciais rivais para a fase antes das oitavas de final. Por isso, o desempenho das duas equipes será acompanhado de perto pela comissão técnica brasileira ao longo das próximas rodadas.

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