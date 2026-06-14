Memphis Depay estreando, o show das torcidas e os possíveis adversários do Brasil: top 5 do que você precisa saber sobre Holanda 2 x 2 Japão

Holanda e Japão protagonizaram um dos jogos mais movimentados da primeira rodada da Copa do Mundo ao empatarem por 2 a 2. Em um duelo equilibrado, os holandeses chegaram a abrir vantagem, mas viram os japoneses reagirem e arrancarem um ponto importante. A partida também ficou marcada pela estreia de Memphis Depay no Mundial, pelo espetáculo nas arquibancadas e pela atuação inspirada do goleiro japonês, que evitou a vitória dos europeus.

Confira, a seguir, os principais destaques de Holanda 2 x 2 Japão.