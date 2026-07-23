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imago-sport-1077941574.jpgSports Press Photo
Gabriel Marin

Memphis Depay aceita reduzir salário e apresenta plano para seguir no Corinthians

M. Depay
Corinthians

Atacante holandês envia contraproposta com vínculo de três anos, redução salarial, parcelamento da dívida e participação na busca por novos parceiros comerciais para o Timão

A negociação entre Corinthians e Memphis Depay entrou na reta final e ganhou novos capítulos nos últimos dias. Com contrato válido apenas até 31 de julho, o camisa 10 apresentou uma contraproposta para permanecer no clube, sinalizando maior flexibilidade nas condições financeiras e sugerindo medidas para contribuir com a recuperação econômica do Timão.

De acordo com informações publicadas pelo ge, o atacante propôs um novo vínculo de três temporadas, até julho de 2029. A CNN Esportes informou que as conversas avançaram após uma sequência de reuniões e que a duração do contrato é um dos últimos pontos pendentes para um acordo, já que o Corinthians trabalhava inicialmente com uma renovação de apenas dois anos.

Além da extensão contratual, Memphis aceitou reduzir seus vencimentos mensais, sugeriu novas ações de marketing em parceria com o clube e apresentou alternativas para facilitar o pagamento da dívida milionária que o Corinthians possui com o jogador.

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  • Corinthians v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Redução salarial e novo modelo de contrato aproximam as partes

    A principal novidade da contraproposta apresentada pelo estafe de Memphis é a disposição do atacante em rever as condições financeiras do vínculo. O holandês aceitou receber um salário inferior ao atual, movimento considerado importante para facilitar a renovação em meio às dificuldades econômicas enfrentadas pelo Corinthians.

    O novo contrato proposto teria duração de três anos, até julho de 2029. Caso o acordo seja concretizado, Memphis permanecerá no clube até os 35 anos de idade. O Corinthians, por sua vez, avalia a extensão do vínculo, já que o planejamento inicial da diretoria previa uma renovação por duas temporadas.

    O atacante também concordou em manter bonificações por metas esportivas, mas com valores inferiores aos previstos no contrato vigente, reduzindo o impacto financeiro para os cofres alvinegros.

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  • imago-sport-1077862492.jpgTheNews2

    Dívida milionária seria parcelada durante o novo vínculo

    Outro ponto considerado decisivo nas negociações envolve a dívida do Corinthians com o jogador. O valor é estimado entre R$ 40 milhões e R$ 43 milhões, conforme as diferentes apurações divulgadas.

    Na contraproposta, Memphis sugeriu que esse montante seja parcelado ao longo dos 36 meses do novo contrato, evitando um desembolso imediato por parte do clube.

    O cenário é considerado estratégico para ambas as partes. Em caso de renovação frustrada, o estafe do atacante poderia cobrar o valor integral da dívida à vista, situação que aumentaria ainda mais a pressão financeira sobre o Corinthians e poderia até resultar em um novo transfer ban.

  • Corinthians v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Memphis oferece ajuda para ampliar receitas do Corinthians

    Além das concessões financeiras, Memphis também demonstrou interesse em colaborar diretamente com a recuperação econômica do clube.

    Segundo as informações divulgadas, o atacante colocou sua equipe à disposição para auxiliar o Corinthians na captação de novos parceiros comerciais e investidores capazes de fortalecer as receitas do clube.

    Entre as possibilidades está a aproximação com empresas que já mantêm relação comercial com o jogador. Uma delas é a Ezze Seguros, patrocinadora do Corinthians e parceira de Memphis em campanhas publicitárias desde maio, fator que pode facilitar futuras negociações comerciais.

    O atacante também propôs ampliar as ações de marketing em conjunto com o clube, buscando gerar novas receitas e fortalecer a marca do Corinthians.

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Retorno ao Brasil antecede definição sobre permanência

    Enquanto as negociações seguem em andamento, o Corinthians já definiu a programação para o retorno de Memphis ao Brasil. O atacante está de férias após a disputa da Copa do Mundo e tem chegada prevista para sábado (25), com reapresentação marcada para a segunda-feira (27).

    Como o Corinthians enfrenta o Bahia fora de casa no sábado, a tendência é que as conversas sobre o futuro do camisa 10 aconteçam no início da próxima semana.

    A prioridade, em um primeiro momento, não deve ser o retorno aos treinamentos com o elenco. A expectativa é que Memphis participe inicialmente de reuniões com a diretoria para definir os detalhes finais da negociação e decidir se seguirá defendendo o Corinthians.

  • imago-sport-1070607755.jpgTheNews2

    Números reforçam importância do camisa 10

    Desde que chegou ao Corinthians, em setembro de 2024, Memphis Depay se consolidou como um dos principais nomes do elenco. O atacante soma 79 partidas com a camisa alvinegra, com 20 gols marcados e 15 assistências.

    No período, conquistou três títulos: o Campeonato Paulista de 2025, a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil de 2026, desempenho que reforça o interesse do clube em manter um de seus principais jogadores para as próximas temporadas.

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