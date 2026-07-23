Memphis Depay aceita reduzir salário e apresenta plano para seguir no Corinthians

A negociação entre Corinthians e Memphis Depay entrou na reta final e ganhou novos capítulos nos últimos dias. Com contrato válido apenas até 31 de julho, o camisa 10 apresentou uma contraproposta para permanecer no clube, sinalizando maior flexibilidade nas condições financeiras e sugerindo medidas para contribuir com a recuperação econômica do Timão.

De acordo com informações publicadas pelo ge, o atacante propôs um novo vínculo de três temporadas, até julho de 2029. A CNN Esportes informou que as conversas avançaram após uma sequência de reuniões e que a duração do contrato é um dos últimos pontos pendentes para um acordo, já que o Corinthians trabalhava inicialmente com uma renovação de apenas dois anos.

Além da extensão contratual, Memphis aceitou reduzir seus vencimentos mensais, sugeriu novas ações de marketing em parceria com o clube e apresentou alternativas para facilitar o pagamento da dívida milionária que o Corinthians possui com o jogador.