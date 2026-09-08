Meio-campista do RB Leipzig, Ezechiel Banzuzi define futuro internacional pela RD Congo em vez da Holanda

O meio-campista nascido em Zwijndrecht se desenvolveu nas categorias de base do NAC Breda antes de dar sequência à sua evolução na Bélgica, no OH Leuven. Após sua transferência para a Alemanha no verão de 2025, em um contrato válido até junho de 2030, Banzuzi fez 24 partidas na Bundesliga em sua temporada de estreia, além de marcar dois gols na DFB-Pokal. Ele foi titular nas duas partidas da liga nesta temporada e também balançou as redes na vitória por 6 a 0 na copa sobre o Eintracht Trier em 22 de agosto.