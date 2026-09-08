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Meio-campista do RB Leipzig, Ezechiel Banzuzi define futuro internacional pela RD Congo em vez da Holanda
Meio-campista conclui mudança internacional
O meio-campista do Leipzig, Banzuzi, oficializou seu futuro internacional com a RD Congo, conforme noticiado pela Voetbal International. O jogador de 21 anos representou anteriormente a Holanda em várias categorias de base e somou cinco partidas por Jong Oranje. Embora tenha recebido uma abordagem do técnico da seleção congolesa ainda em março, o meio-campista optou, na época, por manter o foco na seleção sub-21 holandesa.
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Campanha na Copa do Mundo impressiona
Seu compromisso de longo prazo vem na esteira de um verão impressionante para o Leopards, que disputou a Copa do Mundo de 2026 em Canadá, México e Estados Unidos. A seleção africana superou com sucesso a fase de grupos antes de ser eliminada pela Inglaterra no mata-mata. Essa campanha histórica no torneio se mostrou decisiva para garantir a fidelidade internacional do meio-campista do Leipzig para futuras campanhas de classificação.
A carreira em clubes mostra evolução
O meio-campista nascido em Zwijndrecht se desenvolveu nas categorias de base do NAC Breda antes de dar sequência à sua evolução na Bélgica, no OH Leuven. Após sua transferência para a Alemanha no verão de 2025, em um contrato válido até junho de 2030, Banzuzi fez 24 partidas na Bundesliga em sua temporada de estreia, além de marcar dois gols na DFB-Pokal. Ele foi titular nas duas partidas da liga nesta temporada e também balançou as redes na vitória por 6 a 0 na copa sobre o Eintracht Trier em 22 de agosto.
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Próximos jogos teste do Leipzig
O time de Martin Demichelis rapidamente volta sua atenção para a ação continental, viajando para enfrentar o Como na estreia pela Liga dos Campeões na quinta-feira, 10 de setembro. Depois de retornar da Itália, o Leipzig retoma seus compromissos na Bundesliga em casa contra o Hamburg três dias depois. Lidar com essa sequência congestionada de partidas será o principal objetivo de Banzuzi para o clube nos próximos dias.
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