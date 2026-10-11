Fabregas manifestou grande frustração com a forma como Kean foi administrado durante a recente pausa para jogos de seleções. Antes do confronto decisivo de sua equipe com a Roma pela Serie A, o técnico espanhol demonstrou profunda preocupação com o uso do atacante pela equipe de Roberto Mancini, apesar de ele já estar com uma lesão. Fabregas sugeriu que a condição do jogador piorou porque a Itália o manteve em campo por um período prolongado nas partidas recentes.

“Ele ficará fora por uma semana ou dez dias. Sofreu uma pancada na primeira partida, contra a Bélgica. A comunicação entre a Federação e o clube deveria melhorar, já que ele depois jogou 90 minutos de outra partida lesionado, como mostrou a ressonância magnética que fez ontem. Agora ele precisa treinar separadamente”, explicou o ex-meio-campista de Arsenal e Barcelona.