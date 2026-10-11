Getty Images Sport
Traduzido por
Médico da Itália rebate Cesc Fabregas, técnico do Como, em polêmica acalorada sobre lesão de Moise Kean
Fabregas se irrita com a condição física de Kean
Fabregas manifestou grande frustração com a forma como Kean foi administrado durante a recente pausa para jogos de seleções. Antes do confronto decisivo de sua equipe com a Roma pela Serie A, o técnico espanhol demonstrou profunda preocupação com o uso do atacante pela equipe de Roberto Mancini, apesar de ele já estar com uma lesão. Fabregas sugeriu que a condição do jogador piorou porque a Itália o manteve em campo por um período prolongado nas partidas recentes.
“Ele ficará fora por uma semana ou dez dias. Sofreu uma pancada na primeira partida, contra a Bélgica. A comunicação entre a Federação e o clube deveria melhorar, já que ele depois jogou 90 minutos de outra partida lesionado, como mostrou a ressonância magnética que fez ontem. Agora ele precisa treinar separadamente”, explicou o ex-meio-campista de Arsenal e Barcelona.
- Getty Images Sport
Médico da seleção rebate com firmeza
A seleção italiana se apressou em defender seus protocolos após as críticas públicas vindas do banco de reservas do Como. Angelo De Carli, chefe do departamento médico da seleção italiana, divulgou uma resposta formal para esclarecer os procedimentos adotados pela equipe médica da federação. De Carli afirmou que os canais de comunicação com os médicos dos clubes estão sempre abertos e ativos, contrariando a versão de que o departamento médico do Como não recebeu informações sobre a condição física específica de Kean durante a concentração.
“Para acompanhar a condição dos jogadores convocados, a equipe médica da seleção mantém os médicos dos clubes constantemente informados e tem contato frequente com eles antes, durante e depois da concentração. Foi o que aconteceu durante a última Data Fifa, que se estendeu por setembro e outubro”, afirmou De Carli, segundo a Sky Sport Italia.
Impacto nos próximos jogos do Como
As consequências dessa divergência chegam em um momento difícil para Fabregas, que agora terá de atravessar uma fase crucial da temporada sem sua principal ameaça ofensiva. A ausência de Kean deve durar entre sete e dez dias, o que significa que ele certamente ficará fora do confronto de destaque contra a Roma. A lesão foi confirmada por uma ressonância magnética realizada pouco depois de o jogador retornar ao centro de treinamento do clube.
Kean havia atuado contra a Bélgica e a França durante a pausa, mas sua condição física piorou a ponto de tirá-lo da última partida, contra a Turquia, em Bolonha. Embora a equipe médica italiana afirme ter seguido todos os procedimentos necessários, o diagnóstico do clube sugere uma divergência na avaliação da gravidade da pancada inicial. O atacante agora iniciará um programa de recuperação específico para voltar à plena forma física.
- AFP
O crescente debate entre clubes e seleções
O incidente acrescenta mais um capítulo à tensão entre treinadores de clubes e federações nacionais em torno do calendário de futebol sobrecarregado. A seleção italiana disputou quatro partidas em apenas onze dias durante a última janela de seleções, o que impôs um enorme desgaste ao elenco. Enquanto Kean inicia sua recuperação, a atenção se volta para a possibilidade de a FIGC levar em conta as sugestões de Fabregas para melhorar a transparência.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.