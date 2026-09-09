O jogador nascido em Londres, que ainda está apto a representar a Nigéria em nível internacional, teve um promissor período por empréstimo sob o comando de Steven Gerrard no Rangers durante a temporada 2018-19 antes de encerrar sua passagem prematuramente. Ejaria optou por interromper seu empréstimo de uma temporada e retornar ao Liverpool em dezembro de 2018, deixando a cúpula de Ibrox frustrada com a saída repentina. Ao refletir sobre a saída do meio-campista na época, Gerrard disse ao Glasgow Times: "Estou decepcionado porque ele foi embora? Sim. Acho que foi a decisão certa? Não, porque acho que ele tinha uma oportunidade incrível aqui."

Antes dessa saída abrupta, Gerrard havia sido enfático em sua admiração pelo armador, principalmente durante o tenso confronto de play-off da Liga Europa do Rangers contra o FC Ufa, em agosto de 2018. Depois que uma cabeçada de Connor Goldson garantiu a vitória por 1 a 0 no jogo de ida em Ibrox, Ejaria teve atuação decisiva na Rússia uma semana depois, marcando o gol de abertura logo no início em um suado empate por 1 a 1 no Estádio Neftyanik para selar a classificação à fase de grupos.

Elogiando a compostura do meio-campista sob intensa pressão continental, Gerrard disse à Rangers TV: "Achei que ele foi magnífico e acho que esses foram os 90 minutos mais fortes que ele nos deu até agora."

Destacando como aquela atuação representou um salto significativo de breves momentos de promessa para uma performance dominante e completa, o ex-técnico do Rangers acrescentou: "Acho que vimos muitos lampejos e muitos tempos, algumas boas atuações, mas acho que essa foi a primeira atuação realmente excelente dele, em que ele se impôs contra um bom time. Achei que ele foi excelente do começo ao fim."



