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"Me manda DM!" - Ex-meio-campista de Liverpool e Rangers, Ovie Ejaria usa o LinkedIn para procurar novo clube
Agente livre busca oportunidade
O ex-meio-campista de Liverpool e Rangers Ejaria tomou a medida incomum de usar a plataforma de networking profissional LinkedIn para encontrar um novo clube. O jogador de 28 anos está atualmente sem clube depois de fazer apenas oito aparições em La Liga na última temporada pelo Oviedo, que sofreu o rebaixamento da elite espanhola. O ex-internacional da Inglaterra sub-21 listou sua experiência anterior por Liverpool, Sunderland, Rangers e Reading para atrair possíveis interessados.
- Action Plus
Ejaria destaca versatilidade tática
Ejaria ressaltou que está pronto para atuar tanto no meio-campo central quanto aberto pela ponta esquerda, em sua busca pelo projeto certo. Em uma publicação aberta no LinkedIn, o meio-campista afirmou: "Atualmente estou sem clube e buscando a oportunidade certa. Se houver uma oportunidade ou se você souber de um clube procurando um meio-campista (6, 8 e 10) ou alguém que possa jogar como ponta esquerda, fique à vontade para me mandar uma mensagem direta."
Ex-treinador relembra talento
O jogador nascido em Londres, que ainda está apto a representar a Nigéria em nível internacional, teve um promissor período por empréstimo sob o comando de Steven Gerrard no Rangers durante a temporada 2018-19 antes de encerrar sua passagem prematuramente. Ejaria optou por interromper seu empréstimo de uma temporada e retornar ao Liverpool em dezembro de 2018, deixando a cúpula de Ibrox frustrada com a saída repentina. Ao refletir sobre a saída do meio-campista na época, Gerrard disse ao Glasgow Times: "Estou decepcionado porque ele foi embora? Sim. Acho que foi a decisão certa? Não, porque acho que ele tinha uma oportunidade incrível aqui."
Antes dessa saída abrupta, Gerrard havia sido enfático em sua admiração pelo armador, principalmente durante o tenso confronto de play-off da Liga Europa do Rangers contra o FC Ufa, em agosto de 2018. Depois que uma cabeçada de Connor Goldson garantiu a vitória por 1 a 0 no jogo de ida em Ibrox, Ejaria teve atuação decisiva na Rússia uma semana depois, marcando o gol de abertura logo no início em um suado empate por 1 a 1 no Estádio Neftyanik para selar a classificação à fase de grupos.
Elogiando a compostura do meio-campista sob intensa pressão continental, Gerrard disse à Rangers TV: "Achei que ele foi magnífico e acho que esses foram os 90 minutos mais fortes que ele nos deu até agora."
Destacando como aquela atuação representou um salto significativo de breves momentos de promessa para uma performance dominante e completa, o ex-técnico do Rangers acrescentou: "Acho que vimos muitos lampejos e muitos tempos, algumas boas atuações, mas acho que essa foi a primeira atuação realmente excelente dele, em que ele se impôs contra um bom time. Achei que ele foi excelente do começo ao fim."
- Pressinphoto
Meio-campista aguarda projeto adequado
Ejaria agora trabalha para garantir um novo contrato à medida que a temporada 2026-27 começa nas ligas europeias. Seu status de agente livre permite que ele assine com clubes fora dos limites tradicionais da janela de transferências. O jogador de 28 anos espera que sua ampla trajetória na Inglaterra, Escócia e Espanha facilite um rápido retorno ao futebol profissional.
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