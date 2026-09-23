Mbappé: "Eu como Cristiano Ronaldo em campo aos 41 anos? Impossível, sejamos honestos. Não vai acontecer"

Questionado sobre Michael Olise que, na Alemanha e na Espanha, apontam como o principal objetivo futuro do Real Madrid, Mbappé respondeu assim: "Ouvi os rumores, mas são coisas que conheço bem e que também aconteciam quando eu estava no PSG. Acho que não é respeitoso aconselhar um jogador que conheço bem a mudar de time e deixar aquele em que está atualmente. O Bayern é um grande clube e lá Michael pode conquistar grandes sucessos. Sim, claro, tem o fato de que alguém como ele agrada a todos os clubes do mundo. Estamos falando de um jogador excepcional".





À estrela da França foi então perguntado sobre Cristiano Ronaldo, ídolo de infância de Mbappé e agora no centro de muitas polêmicas em Portugal pelo fato de ter sido convocado também neste novo ciclo e de seguir sendo o atacante titular dos lusitanos. “Eu como ele ainda em campo e na seleção aos 41 anos? É preciso ser honesto, considerando a seleção em que jogo: a França nunca vai me permitir jogar até os 41 anos (risos, nota do redator). No entanto, Cristiano demonstra que, se você estiver bem física e mentalmente, é possível jogar em níveis incrivelmente altos por muito tempo. No meu caso, porém, não acredito que isso vá acontecer", concluiu.