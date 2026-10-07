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imago-sport-1084219794.jpgHANZA MEDIA
Alvino Hanafi
Traduzido por

Mateo Kovacic e Kristijan Jakic refletem sobre a derrota da Croácia por 2 a 1 para a Espanha

Croácia
M. Kovacic
Croácia x Espanha
Espanha
Liga das Nações A
K. Jakic

Os meio-campistas croatas Mateo Kovacic e Kristijan Jakic dividiram sua frustração depois de a Espanha arrancar uma vitória por 2 a 1 no fim, em Split. A dupla insistiu que a Croácia mostrou um caráter crucial após sua pesada derrota para a Inglaterra.

  • Dupla de meio-campo fica arrasada com gol da vitória no fim

    Os meio-campistas croatas Mateo Kovacic e Kristijan Jakic manifestaram sua frustração depois que o voleio de Mikel Merino aos 88 minutos condenou os donos da casa à derrota por 2 a 1. Apesar do cartão vermelho de Ivan Perisic aos 79 minutos, a Croácia havia criado várias oportunidades para ampliar a vantagem antes da pressão final da Espanha.

    Jakic admitiu que sofrer um gol tão tarde foi doloroso para todo o vestiário.

    "É realmente uma pena para todos nós", disse Jakic. "Foi uma partida difícil, especialmente quando você sofre o 2 a 1 aos 90 minutos depois de ter tido duas boas chances antes disso."

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    Kovacic exige padrão após reação da Inglaterra

    Kovacic destacou a resposta da equipe após as críticas intensas pela atuação anterior contra a Inglaterra. "Você nunca pode ficar feliz após uma derrota, mas mostramos uma reação, o que foi importante para nós depois de alguns dias realmente difíceis", explicou Kovacic.

    "Começamos muito bem, marcamos e poderíamos ter marcado o segundo. Quando você não marca contra uma equipe assim, eles te punem."

    "Tínhamos que ser mais agressivos e brigar por cada bola, o que não fizemos contra a Inglaterra. Hoje foi um passo à frente."

  • Jakic reconhece a superioridade da qualidade espanhola

    Jakic admitiu que o domínio técnico da Espanha acabou desgastando a estrutura defensiva da Croácia, particularmente depois que a vantagem numérica mudou. "Eles são campeões mundiais e atualmente a melhor equipe do mundo, e individualmente melhores do que nós", admitiu Jakic.

    "Quando encontram um pouco mais de espaço, você tem que recuar e isso fica muito difícil."

    A Espanha controlou 67% da posse de bola para sacramentar a vitória.

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  • imago-sport-1084214604.jpgSebastian Frej

    Elenco presta homenagem ao apoio em casa

    Ambos os jogadores expressaram gratidão aos 32 mil espectadores que incentivaram a equipe sem parar no Stadion Poljud. "Os torcedores significam muito para nós, especialmente depois de uma derrota pesada", observou Jakic.

    "Eles nos apoiaram durante toda a partida e provaram que são o nosso 12º jogador."

    A Croácia buscará um resultado positivo em seu último jogo da fase de grupos contra a Inglaterra.