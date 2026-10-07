Mateo Kovacic e Kristijan Jakic refletem sobre a derrota da Croácia por 2 a 1 para a Espanha

Os meio-campistas croatas Mateo Kovacic e Kristijan Jakic manifestaram sua frustração depois que o voleio de Mikel Merino aos 88 minutos condenou os donos da casa à derrota por 2 a 1. Apesar do cartão vermelho de Ivan Perisic aos 79 minutos, a Croácia havia criado várias oportunidades para ampliar a vantagem antes da pressão final da Espanha.

Jakic admitiu que sofrer um gol tão tarde foi doloroso para todo o vestiário.

"É realmente uma pena para todos nós", disse Jakic. "Foi uma partida difícil, especialmente quando você sofre o 2 a 1 aos 90 minutos depois de ter tido duas boas chances antes disso."