HANZA MEDIA
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Mateo Kovacic e Kristijan Jakic refletem sobre a derrota da Croácia por 2 a 1 para a Espanha
Dupla de meio-campo fica arrasada com gol da vitória no fim
Os meio-campistas croatas Mateo Kovacic e Kristijan Jakic manifestaram sua frustração depois que o voleio de Mikel Merino aos 88 minutos condenou os donos da casa à derrota por 2 a 1. Apesar do cartão vermelho de Ivan Perisic aos 79 minutos, a Croácia havia criado várias oportunidades para ampliar a vantagem antes da pressão final da Espanha.
Jakic admitiu que sofrer um gol tão tarde foi doloroso para todo o vestiário.
"É realmente uma pena para todos nós", disse Jakic. "Foi uma partida difícil, especialmente quando você sofre o 2 a 1 aos 90 minutos depois de ter tido duas boas chances antes disso."
- AFP
Kovacic exige padrão após reação da Inglaterra
Kovacic destacou a resposta da equipe após as críticas intensas pela atuação anterior contra a Inglaterra. "Você nunca pode ficar feliz após uma derrota, mas mostramos uma reação, o que foi importante para nós depois de alguns dias realmente difíceis", explicou Kovacic.
"Começamos muito bem, marcamos e poderíamos ter marcado o segundo. Quando você não marca contra uma equipe assim, eles te punem."
"Tínhamos que ser mais agressivos e brigar por cada bola, o que não fizemos contra a Inglaterra. Hoje foi um passo à frente."
Jakic reconhece a superioridade da qualidade espanhola
Jakic admitiu que o domínio técnico da Espanha acabou desgastando a estrutura defensiva da Croácia, particularmente depois que a vantagem numérica mudou. "Eles são campeões mundiais e atualmente a melhor equipe do mundo, e individualmente melhores do que nós", admitiu Jakic.
"Quando encontram um pouco mais de espaço, você tem que recuar e isso fica muito difícil."
A Espanha controlou 67% da posse de bola para sacramentar a vitória.
- Sebastian Frej
Elenco presta homenagem ao apoio em casa
Ambos os jogadores expressaram gratidão aos 32 mil espectadores que incentivaram a equipe sem parar no Stadion Poljud. "Os torcedores significam muito para nós, especialmente depois de uma derrota pesada", observou Jakic.
"Eles nos apoiaram durante toda a partida e provaram que são o nosso 12º jogador."
A Croácia buscará um resultado positivo em seu último jogo da fase de grupos contra a Inglaterra.
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