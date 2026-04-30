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Mason Mount afirma que o Manchester United pode “com certeza” disputar o título da Premier League na próxima temporada e elogia o “brilhante” Michael Carrick
O Mount tem como objetivo a glória na Premier League
Apesar de uma carreira cheia de altos e baixos em Old Trafford, que o limitou a apenas 69 partidas em três temporadas devido a várias lesões, Mount continua incrivelmente otimista em relação ao futuro. O jogador da seleção inglesa, que já conquistou a Liga dos Campeões durante sua passagem pelo Chelsea, acredita que o elenco atual é capaz de chegar ao topo do futebol inglês sob a orientação certa.
Em entrevista à Sky Sports, Mount disse: “Tenho o objetivo de ganhar a Premier League. Obviamente, já ganhei a Liga dos Campeões, mas será que podemos [ganhar o campeonato?] Sim, acho que podemos como grupo. Temos que ter esse tipo de mentalidade. Pode parecer um pouco distante, mas é preciso ter essa mentalidade para realmente nos esforçarmos como grupo. Já mostramos do que somos capazes contra os grandes times — Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, sabe, então já conseguimos.”
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O impacto de Carrick
A renovada confiança do meio-campista é atribuída, em grande parte, à influência de Carrick, que conduziu o United de volta à disputa por uma vaga na Liga dos Campeões após a saída de Ruben Amorim. Mount destacou a postura serena e a experiência profissional de Carrick como fatores-chave para a recente recuperação da equipe em termos de desempenho e confiança.
Refletindo sobre sua relação com o técnico, Mount expressou sua gratidão pela forma como Carrick lidou com seus recentes contratempos devido a lesões. “Foi difícil no início porque o Michael chegou e eu me lesionei, então perdi alguns jogos logo no começo”, explicou Mount. “Mas ele foi brilhante comigo, conversando comigo e simplesmente dizendo: ‘Olha, eu quero você de volta; você é uma parte essencial da equipe e do elenco’, e ‘Quando você está com os rapazes, obviamente tem um grande impacto’, então eu sei qual é o meu lugar dentro do grupo.”
A consistência é o próximo passo
Embora o United tenha enfrentado dificuldades para manter a regularidade na era pós-Sir Alex Ferguson, Mount acredita que o clube está agora pronto para dar um passo à frente e ter um desempenho mais consistente nos palcos mais importantes. Com o clube tendo como meta conquistar o título do campeonato para coincidir com seu 150º aniversário em 2028, o meio-campista quer ver esse progresso acelerar a partir da próxima temporada.
“Já mostramos isso nesta temporada, então com certeza podemos conseguir”, acrescentou Mount. “Agora é uma questão de fazer isso em um palco maior na Liga dos Campeões e de forma mais consistente na Premier League. Espero ter um papel importante nesse avanço na próxima temporada. Sim, é um objetivo: quero ganhar a Premier League.”
Retribuir fora do campo
Longe da pressão da Premier League, Mount passou recentemente um tempo organizando um evento especial para a Make-A-Wish UK no St George's Park. Ao lado de seu irmão Lewis e do companheiro de equipe do United, Luke Shaw, Mount financiou um retiro de dois dias para 11 crianças que vivem com doenças graves, permitindo que elas experimentassem a vida de um jogador de futebol profissional.
“Sou jogador de futebol, mas a vida é mais do que apenas futebol”, disse Mount após comandar um time de crianças à vitória em uma partida beneficente. “Basta ver os sorrisos no rosto das crianças, o quanto isso significa para elas e, obviamente, para as famílias também. Às vezes, os irmãos ou irmãs e a mãe e o pai, especialmente os irmãos e irmãs, podem ser um pouco esquecidos, então o fato de eles estarem envolvidos, estarem aqui e acompanharem o processo também é o que a Make-A-Wish representa. Isso é algo que realmente significa muito para todos nós.”