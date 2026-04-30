Mason Mount afirma que o Manchester United pode “com certeza” disputar o título da Premier League na próxima temporada e elogia o “brilhante” Michael Carrick

Apesar de uma carreira cheia de altos e baixos em Old Trafford, que o limitou a apenas 69 partidas em três temporadas devido a várias lesões, Mount continua incrivelmente otimista em relação ao futuro. O jogador da seleção inglesa, que já conquistou a Liga dos Campeões durante sua passagem pelo Chelsea, acredita que o elenco atual é capaz de chegar ao topo do futebol inglês sob a orientação certa.

Em entrevista à Sky Sports, Mount disse: “Tenho o objetivo de ganhar a Premier League. Obviamente, já ganhei a Liga dos Campeões, mas será que podemos [ganhar o campeonato?] Sim, acho que podemos como grupo. Temos que ter esse tipo de mentalidade. Pode parecer um pouco distante, mas é preciso ter essa mentalidade para realmente nos esforçarmos como grupo. Já mostramos do que somos capazes contra os grandes times — Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, sabe, então já conseguimos.”



