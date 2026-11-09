José Mourinho entende que o atual período de paralisação para as datas FIFA pode favorecer o Real Madrid, mas sob a condição de que os treinadores das seleções lidem com os jogadores do time merengue de acordo com as necessidades de cada um, diante da clara diferença entre atletas que precisam de minutagem para recuperar o ritmo e outros que atingiram um nível de desgaste que exige um período de descanso.
O Real vive um clima extremamente positivo após vencer 8 partidas consecutivas em todas as competições, sendo a mais recente a vitória sobre o Valencia por 3 a 0, no estádio de Mestalla, e, por isso, o treinador português espera manter o mesmo estado com o qual seus jogadores partirão antes de cumprirem a missão internacional.