Por outro lado, as preocupações de Mourinho se concentram nos jogadores que acumularam minutos em campo, especialmente o quarteto formado por Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Cucurella e Diomandé. Eles precisam de descanso durante o período de paralisação, depois que o Real Madrid disputou 3 jogos consecutivos fora de casa em um intervalo de 6 dias, em meio ao desgaste das viagens e à sequência de partidas, segundo um relatório do site Defensa Central.

Mourinho já havia dado indícios de suas preocupações após a vitória sobre o Valencia, pedindo aos treinadores das seleções que não lidassem com seus jogadores da mesma forma que ocorreu no período recente, e que levassem em conta o cansaço a que eles foram submetidos.

Disse o treinador português: "Tenho que ser humilde, porque a LaLiga tem o poder, e peço a eles que não façam o mesmo conosco. Não quero descrever isso como algo sobrenatural, porque é possível, mas é extremamente difícil. E se quiserem repetir essa brincadeira, que o façam com outros, e que nos deixem em paz depois da maratona de viagens e jogos que enfrentamos de domingo a sábado, foi demais".

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