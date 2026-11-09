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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Marrocos na foto: 4 jogadores preocupam Mourinho durante a data Fifa

Real Madrid x Celta de Vigo
Real Madrid
Celta de Vigo
La Liga
Vinicius Junior
J. Mourinho
K. Mbappe
Y. Diomande
T. Pitarch
B. Diaz
Endrick
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La Liga

21 de nov. de 2026

CEL

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José Mourinho entende que o atual período de paralisação para as datas FIFA pode favorecer o Real Madrid, mas sob a condição de que os treinadores das seleções lidem com os jogadores do time merengue de acordo com as necessidades de cada um, diante da clara diferença entre atletas que precisam de minutagem para recuperar o ritmo e outros que atingiram um nível de desgaste que exige um período de descanso.

O Real vive um clima extremamente positivo após vencer 8 partidas consecutivas em todas as competições, sendo a mais recente a vitória sobre o Valencia por 3 a 0, no estádio de Mestalla, e, por isso, o treinador português espera manter o mesmo estado com o qual seus jogadores partirão antes de cumprirem a missão internacional.

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  • Oportunidades aguardadas na pausa internacional

    Mourinho deseja que o brasileiro Endrick e seu compatriota Vinícius Júnior, o marroquino Brahim Díaz e Thiago Pitarch (seleção da Espanha sub-21) tenham um papel de destaque com as seleções de seus países, pois precisam de minutos em campo para manter seu ritmo de jogo ou recuperar seu nível.

    Esse grupo não representa motivo de preocupação para o técnico português; pelo contrário, ele acredita que disputar partidas internacionais pode ser algo positivo para eles.

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  • 4 jogadores preocupam Mourinho na pausa para as seleções

    Por outro lado, as preocupações de Mourinho se concentram nos jogadores que acumularam minutos em campo, especialmente o quarteto formado por Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Cucurella e Diomandé. Eles precisam de descanso durante o período de paralisação, depois que o Real Madrid disputou 3 jogos consecutivos fora de casa em um intervalo de 6 dias, em meio ao desgaste das viagens e à sequência de partidas, segundo um relatório do site Defensa Central.

    Mourinho já havia dado indícios de suas preocupações após a vitória sobre o Valencia, pedindo aos treinadores das seleções que não lidassem com seus jogadores da mesma forma que ocorreu no período recente, e que levassem em conta o cansaço a que eles foram submetidos.

    Disse o treinador português: "Tenho que ser humilde, porque a LaLiga tem o poder, e peço a eles que não façam o mesmo conosco. Não quero descrever isso como algo sobrenatural, porque é possível, mas é extremamente difícil. E se quiserem repetir essa brincadeira, que o façam com outros, e que nos deixem em paz depois da maratona de viagens e jogos que enfrentamos de domingo a sábado, foi demais".

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  • As preocupações de Mourinho vão além das lesões

    Mourinho fez tudo o que estava ao seu alcance para conscientizar seus jogadores e os treinadores das seleções sobre a necessidade de agir com cautela durante o período de paralisação, para que a sobrecarga de jogos não afete os resultados positivos alcançados pelo Real Madrid.

    O relatório destaca que o time merengue não exibia há muito tempo tamanha estabilidade nesta fase da temporada, depois que a perda de jogadores por lesões havia se tornado algo habitual nas temporadas passadas.

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