Mancini: a Turquia não é fraca, e vamos garantir a classificação na Bélgica

Sobre os jogos de novembro, Mancini afirmou: "Precisamos continuar desse jeito, e veremos como vão transcorrer os jogos de novembro. Provavelmente garantiremos a classificação na Bélgica".

E elogiou o nível da Turquia, apesar da derrota, dizendo: "A Turquia não é tão fraca assim apesar da derrota. Mudamos nove jogadores, então perdemos um pouco de fluidez no jogo, mas não poderíamos ter feito diferente porque empregamos muito esforço. Foi uma partida muito positiva".

E acrescentou: "Estamos felizes com a evolução coletiva da equipe, independentemente dos resultados. O fato de ainda estarmos disputando a classificação já é um belo objetivo".

Sobre Vincenzo Montella, técnico da Turquia, disse: "Acho que Montella fez um trabalho excelente, porque levou a Turquia de volta à Copa do Mundo e ao grupo principal da Liga das Nações da UEFA. Minha situação era diferente da dele porque eu treinei o Galatasaray, não a seleção".

E prosseguiu: "Com a ausência de jogadores importantes, a Turquia certamente perdeu algo. A primeira partida jogamos muito bem, e depois de abrirmos 3 a 0 não foi fácil para eles reagirem. Já esta noite, foi uma partida equilibrada e as duas equipes jogaram bem".

Sobre Calafiori, disse: "Do ponto de vista técnico e físico, ele ainda não atingiu o seu nível mental e intelectual. Já é um líder, com certeza".

Sobre Vergara e Dumbia, explicou: "Vergara precisa disputar essas partidas para elevar o seu nível. Estou confiante de que vai melhorar bastante", acrescentando: "Dumbia está mais adiantado do que Vergara, porque já joga na Liga dos Campeões da Europa".

Ao encerrar a entrevista coletiva, Mancini foi perguntado sobre de quem sentiu mais falta em comparação com a sua primeira passagem pela seleção, e respondeu: "Senti falta de Luca Vialli", frase que arrancou aplausos dos jornalistas presentes.