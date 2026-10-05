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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
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Mancini: a Turquia não é fraca, e vamos garantir a classificação na Bélgica

Itália x Turquia
Itália
Turquia
Liga das Nações A
R. Mancini
F. Esposito
Itália
Turquia

A Itália encontrou o sucessor de Vieri e Luca Toni?

Roberto Mancini, técnico da seleção da Itália, afirmou que a vitória da Azzurra sobre a Turquia por 3 a 1 em Bolonha reflete a evolução da equipe apesar das muitas mudanças e do cansaço, destacando que a classificação às quartas de final da Liga das Nações da UEFA provavelmente será definida na Bélgica.

Mancini reservou grandes elogios ao atacante da Inter, Francesco Pio Esposito, considerando que ele tem condições de se tornar um grande atacante no futuro, antes de sua fala sobre o falecido Luca Vialli provocar aplausos dos jornalistas na coletiva de imprensa.

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  • Um jogador excepcional: o sucessor de Vieri e Luca Toni

    Mancini disse sobre Pio Esposito: "Acho que ele tem fome de gols, de competição e de jogar. É excepcional, e acredito que, em dois anos, ele possa se tornar um atacante capaz de fazer o time jogar com tranquilidade, como foram Christian Vieri e Luca Toni".

    E acrescentou, de acordo com o que publicou o Tuttosport após a partida: "Com base na sua força física e nas suas qualidades técnicas, acredito que ele pode se tornar um grande atacante".

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  • Todos sentiram o cansaço: um início ruim

    Sobre a partida, Mancini disse: "Apesar de termos feito mudanças, estava claro que todos sofriam com o cansaço. Começamos mal, mas fomos espertos ao marcar logo após o empate, embora esta tenha sido nossa quarta partida".

    Sobre Alessandro Romano, afirmou: "Romano também pode jogar na posição de meio-campo, e precisa disputar mais partidas para se desenvolver", acrescentando: "Romano jogou bem em Roma, e jogou bem também esta noite".

    Sobre Scamacca, disse: "Acredito que ele pode oferecer muito mais em relação às capacidades que possui. Eu o substituí, assim como Ruggeri, porque ambos receberam cartões amarelos, e o árbitro parecia inclinado a mostrar o segundo cartão a qualquer momento".

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  • Consolo de Montella: a Turquia não é fraca!

    Sobre os jogos de novembro, Mancini afirmou: "Precisamos continuar desse jeito, e veremos como vão transcorrer os jogos de novembro. Provavelmente garantiremos a classificação na Bélgica".

    E elogiou o nível da Turquia, apesar da derrota, dizendo: "A Turquia não é tão fraca assim apesar da derrota. Mudamos nove jogadores, então perdemos um pouco de fluidez no jogo, mas não poderíamos ter feito diferente porque empregamos muito esforço. Foi uma partida muito positiva".

    E acrescentou: "Estamos felizes com a evolução coletiva da equipe, independentemente dos resultados. O fato de ainda estarmos disputando a classificação já é um belo objetivo".

    Sobre Vincenzo Montella, técnico da Turquia, disse: "Acho que Montella fez um trabalho excelente, porque levou a Turquia de volta à Copa do Mundo e ao grupo principal da Liga das Nações da UEFA. Minha situação era diferente da dele porque eu treinei o Galatasaray, não a seleção".

    E prosseguiu: "Com a ausência de jogadores importantes, a Turquia certamente perdeu algo. A primeira partida jogamos muito bem, e depois de abrirmos 3 a 0 não foi fácil para eles reagirem. Já esta noite, foi uma partida equilibrada e as duas equipes jogaram bem".

    Sobre Calafiori, disse: "Do ponto de vista técnico e físico, ele ainda não atingiu o seu nível mental e intelectual. Já é um líder, com certeza".

    Sobre Vergara e Dumbia, explicou: "Vergara precisa disputar essas partidas para elevar o seu nível. Estou confiante de que vai melhorar bastante", acrescentando: "Dumbia está mais adiantado do que Vergara, porque já joga na Liga dos Campeões da Europa".

    Ao encerrar a entrevista coletiva, Mancini foi perguntado sobre de quem sentiu mais falta em comparação com a sua primeira passagem pela seleção, e respondeu: "Senti falta de Luca Vialli", frase que arrancou aplausos dos jornalistas presentes.

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  • Aplausos calorosos: sinto falta de Vialli

    Ao final da coletiva, Mancini foi questionado sobre quem mais sentiu falta em comparação com sua primeira passagem pela seleção, e respondeu: "Senti falta de Luca Vialli", frase que recebeu os aplausos dos jornalistas presentes.

    Vialli teve papel de destaque ao lado de Mancini durante a primeira passagem do treinador pela Azzurra, contribuindo para a conquista da Eurocopa de 2020.

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