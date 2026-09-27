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Manchester United monitora defensor do Club Brugge como possível substituto de Luke Shaw
Manchester United monitora Seys
O Manchester United voltou seu foco para Seys após não conseguir fechar com os alvos principais Nathaniel Brown e Lewis Hall durante a janela de transferências de verão. Segundo o jornalista Ekrem Konur, o clube monitora de perto Seys como opção de reserva ou sucessor de Shaw. O United enviou olheiros para avaliar Seys, e eles o viram dar duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Genk. O diretor de recrutamento Christopher Vivell é admirador de Seys, que tem contrato com seu atual clube até meados de 2029.
Futuro incerto de Shaw
A busca por um novo lateral-esquerdo acontece em meio aos problemas contínuos de disponibilidade de Shaw. O jogador de 31 anos, que chegou ao Manchester United em 2014 e tem contrato até junho de 2027, disputou quatro partidas da Premier League nesta temporada e deu uma assistência. No entanto, ele já ficou fora da lista de relacionados em três jogos, considerando todas as competições. No geral, Shaw soma 329 partidas e cinco gols pelo clube, conquistando a Liga Europa, a Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga e a Supercopa da Inglaterra.
Lewis Hall continua sendo uma opção
Embora Seys esteja firmemente no radar, o Manchester United ainda pode retomar o interesse no defensor Hall, do Newcastle United. O clube havia se afastado anteriormente por causa de uma pedida de £ 75 milhões nos últimos dias da janela.
No entanto, Tyrone Marshall, principal correspondente do Manchester United no Manchester Evening News, afirmou no canal de YouTube 'United! United! United!': "É difícil dizer com 8 meses de antecedência, mas acho que há uma boa chance de eles contratarem Lewis Hall no ano que vem." Até lá, Seys representa uma alternativa forte.
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Qual é o próximo passo do Manchester United?
O Manchester United acompanhará de perto Seys à medida que a atual temporada avança. Carrick e a equipe de recrutamento vão avaliar se fazem uma proposta formal em janeiro ou se esperam até a janela de transferências de verão para garantir reforços defensivos, oferecendo cobertura adequada para Shaw enquanto buscam estabilidade a longo prazo.
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