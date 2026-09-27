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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Manchester United monitora defensor do Club Brugge como possível substituto de Luke Shaw

Mercado da bola
L. Shaw
Manchester United
J. Seys
Club Brugge
Premier League

O Manchester United identificou o defensor do Club Brugge Joaquin Seys como um alvo prioritário no mercado de transferências. O técnico Michael Carrick planeja renovar a linha defensiva no próximo ano, com o clube em busca de um sucessor confiável para Luke Shaw. Olheiros do United observaram recentemente o jovem lateral em ação, enquanto se preparam para uma possível investida para garantir a contratação do talentoso belga.

  • Manchester United monitora Seys

    O Manchester United voltou seu foco para Seys após não conseguir fechar com os alvos principais Nathaniel Brown e Lewis Hall durante a janela de transferências de verão. Segundo o jornalista Ekrem Konur, o clube monitora de perto Seys como opção de reserva ou sucessor de Shaw. O United enviou olheiros para avaliar Seys, e eles o viram dar duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Genk. O diretor de recrutamento Christopher Vivell é admirador de Seys, que tem contrato com seu atual clube até meados de 2029.


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  • Futuro incerto de Shaw

    A busca por um novo lateral-esquerdo acontece em meio aos problemas contínuos de disponibilidade de Shaw. O jogador de 31 anos, que chegou ao Manchester United em 2014 e tem contrato até junho de 2027, disputou quatro partidas da Premier League nesta temporada e deu uma assistência. No entanto, ele já ficou fora da lista de relacionados em três jogos, considerando todas as competições. No geral, Shaw soma 329 partidas e cinco gols pelo clube, conquistando a Liga Europa, a Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga e a Supercopa da Inglaterra.

  • Lewis Hall continua sendo uma opção

    Embora Seys esteja firmemente no radar, o Manchester United ainda pode retomar o interesse no defensor Hall, do Newcastle United. O clube havia se afastado anteriormente por causa de uma pedida de £ 75 milhões nos últimos dias da janela.

    No entanto, Tyrone Marshall, principal correspondente do Manchester United no Manchester Evening News, afirmou no canal de YouTube 'United! United! United!': "É difícil dizer com 8 meses de antecedência, mas acho que há uma boa chance de eles contratarem Lewis Hall no ano que vem." Até lá, Seys representa uma alternativa forte.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Qual é o próximo passo do Manchester United?

    O Manchester United acompanhará de perto Seys à medida que a atual temporada avança. Carrick e a equipe de recrutamento vão avaliar se fazem uma proposta formal em janeiro ou se esperam até a janela de transferências de verão para garantir reforços defensivos, oferecendo cobertura adequada para Shaw enquanto buscam estabilidade a longo prazo.

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