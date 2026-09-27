Embora Seys esteja firmemente no radar, o Manchester United ainda pode retomar o interesse no defensor Hall, do Newcastle United. O clube havia se afastado anteriormente por causa de uma pedida de £ 75 milhões nos últimos dias da janela.

No entanto, Tyrone Marshall, principal correspondente do Manchester United no Manchester Evening News, afirmou no canal de YouTube 'United! United! United!': "É difícil dizer com 8 meses de antecedência, mas acho que há uma boa chance de eles contratarem Lewis Hall no ano que vem." Até lá, Seys representa uma alternativa forte.