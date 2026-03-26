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Jonas Urbig FC Bayerngetty

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Mais uma vez, alarme na baliza do FC Bayern! Jonas Urbig deixa a seleção alemã

Bundesliga
Bayern de Munique
Freiburg x Bayern de Munique
Freiburg
J. Urbig

O goleiro Jonas Urbig deixou o centro de concentração da seleção nacional devido a uma lesão na cápsula articular – e, de repente, volta a surgir a dúvida sobre quem irá defender a baliza do FC Bayern de Munique após a pausa para os jogos internacionais. O técnico da seleção nacional, pelo menos, dá um sinal de alívio, embora com cautela.

No FC Bayern de Munique, surgem novamente preocupações com a posição de goleiro: Jonas Urbig teve que deixar a seleção nacional mais cedo devido a uma lesão na cápsula articular do joelho direito sofrida durante um treino. O jogador de 22 anos, que havia sido convocado pela primeira vez para a seleção alemã há pouco tempo, fica assim fora da equipe – seu lugar será ocupado por Finn Dahmen, do FC Augsburg.

Como Urbig provavelmente não teria entrado em campo pela seleção alemã de qualquer maneira, agora quem mais sofre com isso é o Bayern: mais uma vez, alarme de goleiros em Munique.



  • Para Urbig, a situação é particularmente amarga, já que ele havia sido convocado pela primeira vez pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, apenas na semana passada. Agora, sua estreia na seleção principal chega ao fim antes do previsto. Após as desistências de Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha, bem como a saída de Jamie Leweling, esta é a mais recente mudança no elenco.

    No entanto, há um leve alívio: “É mais uma medida de precaução. Nada grave. Tivemos uma ideia geral. Precisamos agir com sensatez”, disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na noite de quinta-feira.

    O técnico convocou Finn Dahmen, do FC Augsburg, para os jogos contra a Suíça na sexta-feira, em Basileia, e contra Gana na segunda-feira. O jogador de 27 anos já havia participado de vários treinamentos no outono de 2025.

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  • Apesar do leve alívio em relação a Urbig: preocupações com a posição de goleiro no FC Bayern

    Enquanto a seleção nacional conseguiu compensar rapidamente a ausência de Urbig, sua nova lesão no FC Bayern deve causar novamente preocupação – mesmo com o cautelar sinal de alívio vindo do lado da DFB. O time de Munique vem enfrentando há semanas problemas consideráveis de elenco na posição de goleiro. O goleiro titular Manuel Neuer continua fora, e além disso faltam também Sven Ulreich e Leon Klanac, os goleiros reservas número três e quatro.

    A participação de Urbig no Bayern já era questionável antes da partida de volta da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo, devido a uma concussão. Se Urbig acabar ficando afastado por mais tempo, o clube campeão corre o risco de enfrentar novamente uma escassez de goleiros após a pausa para os jogos internacionais.

    Em caso de emergência, um goleiro da base poderia voltar a ser o centro das atenções: recentemente, Leonard Prescott, de apenas 16 anos, já se destacou como uma alternativa promissora.

  • Os próximos jogos do FC Bayern de Munique

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 4 de abril

    15h30

    SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)

    Terça-feira, 7 de abril

    21h

    Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

    Domingo, 19 de abril

    17h30

    FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)

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