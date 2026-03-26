Mais uma vez, alarme na baliza do FC Bayern! Jonas Urbig deixa a seleção alemã

No FC Bayern de Munique, surgem novamente preocupações com a posição de goleiro: Jonas Urbig teve que deixar a seleção nacional mais cedo devido a uma lesão na cápsula articular do joelho direito sofrida durante um treino. O jogador de 22 anos, que havia sido convocado pela primeira vez para a seleção alemã há pouco tempo, fica assim fora da equipe – seu lugar será ocupado por Finn Dahmen, do FC Augsburg.
Como Urbig provavelmente não teria entrado em campo pela seleção alemã de qualquer maneira, agora quem mais sofre com isso é o Bayern: mais uma vez, alarme de goleiros em Munique.