Mais uma vez, alarme na baliza do FC Bayern! Jonas Urbig deixa a seleção alemã

Para Urbig, a situação é particularmente amarga, já que ele havia sido convocado pela primeira vez pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, apenas na semana passada. Agora, sua estreia na seleção principal chega ao fim antes do previsto. Após as desistências de Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha, bem como a saída de Jamie Leweling, esta é a mais recente mudança no elenco.

No entanto, há um leve alívio: “É mais uma medida de precaução. Nada grave. Tivemos uma ideia geral. Precisamos agir com sensatez”, disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na noite de quinta-feira.

O técnico convocou Finn Dahmen, do FC Augsburg, para os jogos contra a Suíça na sexta-feira, em Basileia, e contra Gana na segunda-feira. O jogador de 27 anos já havia participado de vários treinamentos no outono de 2025.