Mais uma saída do BVB: o SV Elversberg contrata jogador do Borussia Dortmund

Campbell já não fazia parte do time dos “Schwarzgelben” na temporada passada. Já no verão passado, ele queria se transferir para o VfB Stuttgart, mas a negociação fracassou devido a divergências entre os clubes quanto ao valor da transferência. Por fim, Campbell foi emprestado ao TSG Hoffenheim, onde, no entanto, somou apenas 74 minutos em cinco participações breves na equipe principal da Bundesliga.

Campbell acabou disputando apenas mais duas partidas como profissional pelo BVB desde que foi promovido em 2024. O jovem atacante de 20 anos chegou aos “Schwarzgelben” em 2022, vindo da equipe sub-19 do clube islandês Breidablik, e impressionou nas categorias de base do BVB com sua velocidade e capacidade de finalização.

Em 58 partidas pelas categorias sub-19 e sub-17, ele marcou 19 gols e deu 21 assistências. Também na equipe reserva, ele já chamou a atenção: em 13 partidas da Terceira Divisão, marcou dois gols e deu uma assistência.