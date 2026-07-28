Lucas Moura atualiza recuperação, manda recado à torcida e projeta volta ao São Paulo

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Lucas Moura explicou como tem sido a recuperação desde a cirurgia realizada no tendão de Aquiles. Segundo o atacante, a resposta do organismo tem sido bastante positiva.

"Tenho recebido muitas perguntas sobre minha recuperação, então resolvi fazer esse vídeo para explicar direitinho para vocês. Graças a Deus estou bem, evoluindo muito bem. Hoje completo três meses de cirurgia, 12 semanas para ser mais exato".

O atacante explicou que já realiza diversas atividades físicas durante o processo de reabilitação, embora ainda não esteja liberado para correr ou realizar movimentos de maior impacto.

"De resto estou fazendo bastante coisa, academia, bicicleta, muitas coisas".

Lucas também revelou que espera iniciar uma nova fase do tratamento nos próximos dias. A expectativa é começar um trote na esteira ainda nesta semana e, caso a evolução continue dentro do esperado, avançar para os primeiros trabalhos leves no gramado na sequência.

"E tudo correndo bem, se Deus quiser, na próxima semana posso evoluir para um trote no campo. Estamos no meio do caminho".