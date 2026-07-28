Lucas Moura atualiza recuperação, manda recado à torcida e projeta volta ao São Paulo

A torcida do São Paulo recebeu uma atualização animadora sobre a recuperação de Lucas Moura. Afastado dos gramados desde o início de maio por conta de uma grave lesão no tendão de Aquiles, o atacante utilizou as redes sociais na última segunda-feira (27) para detalhar a evolução do tratamento, agradecer o apoio dos torcedores e projetar os próximos passos rumo ao retorno aos gramados.
Três meses após a cirurgia, o camisa 7 afirmou que o processo tem evoluído conforme o planejado e demonstrou confiança de que poderá voltar a atuar antes do prazo máximo estimado para esse tipo de lesão. Enquanto segue o cronograma de recuperação, o futuro do jogador no clube também permanece em aberto.