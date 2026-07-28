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Gabriel Marin

Lucas Moura atualiza recuperação, manda recado à torcida e projeta volta ao São Paulo

Lucas
São Paulo

Camisa 7 do Tricolor revela evolução após cirurgia no tendão de Aquiles, estabelece próximos passos do tratamento e mantém expectativa de retornar antes do prazo previsto

A torcida do São Paulo recebeu uma atualização animadora sobre a recuperação de Lucas Moura. Afastado dos gramados desde o início de maio por conta de uma grave lesão no tendão de Aquiles, o atacante utilizou as redes sociais na última segunda-feira (27) para detalhar a evolução do tratamento, agradecer o apoio dos torcedores e projetar os próximos passos rumo ao retorno aos gramados.

Três meses após a cirurgia, o camisa 7 afirmou que o processo tem evoluído conforme o planejado e demonstrou confiança de que poderá voltar a atuar antes do prazo máximo estimado para esse tipo de lesão. Enquanto segue o cronograma de recuperação, o futuro do jogador no clube também permanece em aberto.

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  • imago-sport-1074347830.jpgSports Press Photo

    Lucas celebra evolução e revela próximas etapas da recuperação

    Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Lucas Moura explicou como tem sido a recuperação desde a cirurgia realizada no tendão de Aquiles. Segundo o atacante, a resposta do organismo tem sido bastante positiva.

    "Tenho recebido muitas perguntas sobre minha recuperação, então resolvi fazer esse vídeo para explicar direitinho para vocês. Graças a Deus estou bem, evoluindo muito bem. Hoje completo três meses de cirurgia, 12 semanas para ser mais exato".

    O atacante explicou que já realiza diversas atividades físicas durante o processo de reabilitação, embora ainda não esteja liberado para correr ou realizar movimentos de maior impacto.

    "De resto estou fazendo bastante coisa, academia, bicicleta, muitas coisas".

    Lucas também revelou que espera iniciar uma nova fase do tratamento nos próximos dias. A expectativa é começar um trote na esteira ainda nesta semana e, caso a evolução continue dentro do esperado, avançar para os primeiros trabalhos leves no gramado na sequência.

    "E tudo correndo bem, se Deus quiser, na próxima semana posso evoluir para um trote no campo. Estamos no meio do caminho".

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  • imago-sport-1073525007.jpgSports Press Photo

    Atacante mantém otimismo para voltar antes do prazo máximo

    Apesar de reconhecer que a recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles costuma ser longa, Lucas Moura mostrou confiança em um retorno antecipado.

    Segundo o jogador, o período previsto para esse tipo de recuperação varia entre seis e dez meses, mas a expectativa pessoal é de reduzir esse tempo.

    "A previsão dessa lesão é de seis a oito, dez meses, mas, em nome de Jesus, vai ser um período mais curto e em breve estarei em campo novamente. Obrigado pelo carinho de todos".

    O último compromisso do atacante pelo São Paulo aconteceu no dia 3 de maio, no empate diante do Bahia, pela 14ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Lucas entrou no segundo tempo, mas voltou a sentir dores na perna direita após uma dividida e precisou ser substituído cerca de 20 minutos depois. A partida marcava justamente seu retorno após 46 dias afastado em razão de fraturas na costela.

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    Futuro no São Paulo segue indefinido

    Enquanto trabalha para voltar a atuar, Lucas Moura também convive com uma indefinição fora das quatro linhas. O contrato do atacante com o São Paulo se encerra no fim desta temporada, e a grave lesão tornou o cenário ainda mais complexo.

    Caso o processo de recuperação não seja concluído antes do término do vínculo, a legislação trabalhista aplicada ao esporte determina que o clube deverá estender o contrato até a recuperação completa do atleta.

    As conversas para uma renovação chegaram a ser iniciadas no começo do ano, mas não avançaram. Com isso, a permanência do camisa 7 no MorumBIS segue sem definição e dependerá tanto da evolução física quanto das futuras negociações entre as partes.

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    Números mostram importância mesmo em temporada interrompida

    Apesar de ter enfrentado problemas físicos ao longo do ano, Lucas Moura continua sendo uma das principais referências técnicas do elenco são-paulino.

    Em 2026, o atacante disputou 17 partidas entre Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, marcou três gols e distribuiu uma assistência. Agora, o objetivo é concluir a recuperação, voltar a vestir a camisa do Tricolor ainda nesta temporada e retomar o protagonismo dentro de campo.

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