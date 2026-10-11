Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Longo jejum: astro do Barcelona busca seu gol perdido

Especiais e Opinião
D. Olmo
La Liga
Barcelona
Espanha

Gol ausente aumenta a pressão sobre estrela do Barcelona

Dani Olmo, estrela do Barcelona, cria muitas oportunidades, mas não marca desde março do ano passado e precisa se livrar desse peso.

Dani Olmo marcou 12 gols em sua primeira temporada com o Barcelona e 8 gols na temporada passada.

Apesar de não ser um atacante goleador por natureza, já que essa não é sua função principal, ele tem grande capacidade de chegar às áreas de perigo.

O jornal Sport informou que Olmo vive atualmente um período de seca de gols, que ele compensa com as assistências, das quais deu 3 nesta temporada, além de sua visão de jogo diferenciada, da recuperação de bolas e de sua contribuição para ajudar os companheiros a encontrar os espaços adequados para se movimentar.

Mas está claro que Olmo precisa recuperar o seu instinto de gol, uma vez ao menos, para se livrar do peso de não comemorar um gol com a sua assinatura, pois ele cria as oportunidades e também as recebe, faltando apenas que a sorte volte a acompanhá-lo nas finalizações e na conclusão das jogadas.

Na partida de sábado contra o Getafe, Dani Olmo finalizou duas vezes, uma delas no ângulo entre as traves e o travessão, mas o goleiro David Soria fez uma intervenção espetacular para evitar o gol.

O total de finalizações de Olmo nesta temporada chegou a 12, entre elas 5 na partida da Liga dos Campeões contra o Feyenoord, enquanto 5 finalizações no total foram em direção ao gol.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Jejum de gols se aproxima de 7 meses

    Especialmente nas últimas partidas, e apesar de manter um bom nível de atuação, parece claro que Dani Olmo busca aquele gol que encerre o jejum e coloque as coisas de volta nos eixos.

    E as feições de seu rosto revelam muito, quando ele enfrenta goleiros como David Soria, do Getafe, que o impediu de marcar com uma intervenção excepcional.

    O último gol de Olmo com a camisa do Barcelona data de 15 de março passado, no duelo contra o Sevilla, quando ele disparou em direção à meta aproveitando um passe de Marc Bernal e, em seguida, chutou com o pé direito uma bola rasteira que morreu nas redes.

    Olmo comemorou o gol com enorme felicidade, já que foi o terceiro da partida, que terminou com vitória do Barcelona por 5 a 2.

    E agora o jogador espera repetir aquela sensação, depois de ter disputado 22 partidas com a camisa da equipe catalã desde aquele dia, nas quais atuou por alguns minutos sem conseguir marcar novamente.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Olmo também não consegue balançar as redes com a camisa da Espanha

    Olmo também não conseguiu se livrar desse peso durante suas participações com a seleção espanhola.

    Dani Olmo possui um bom índice de gols, com 12 marcados em 61 partidas com a camisa da seleção espanhola, apresentando rendimento elevado de forma constante e contando com a confiança absoluta do técnico Luis de la Fuente.

    Seu último gol com a seleção espanhola aconteceu em 18 de novembro de 2025, em partida das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Turquia, disputada no estádio La Cartuja e encerrada com empate em 2 a 2, após aproveitar um passe de Marc Cucurella.

    Desde então, Olmo seguiu dando assistências com a seleção, chegando a um total de 6 passes decisivos.

    Dani Olmo terá sua próxima chance de encerrar essa sequência negativa na próxima terça-feira, quando o Barcelona enfrentar o Galatasaray pela Liga dos Campeões.

    Já o último gol de Dani Olmo em competições europeias com a camisa do Barcelona foi marcado em 21 de janeiro deste ano, em Praga.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Liga dos Campeões
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR