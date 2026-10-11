Dani Olmo, estrela do Barcelona, cria muitas oportunidades, mas não marca desde março do ano passado e precisa se livrar desse peso.

Dani Olmo marcou 12 gols em sua primeira temporada com o Barcelona e 8 gols na temporada passada.

Apesar de não ser um atacante goleador por natureza, já que essa não é sua função principal, ele tem grande capacidade de chegar às áreas de perigo.

O jornal Sport informou que Olmo vive atualmente um período de seca de gols, que ele compensa com as assistências, das quais deu 3 nesta temporada, além de sua visão de jogo diferenciada, da recuperação de bolas e de sua contribuição para ajudar os companheiros a encontrar os espaços adequados para se movimentar.

Mas está claro que Olmo precisa recuperar o seu instinto de gol, uma vez ao menos, para se livrar do peso de não comemorar um gol com a sua assinatura, pois ele cria as oportunidades e também as recebe, faltando apenas que a sorte volte a acompanhá-lo nas finalizações e na conclusão das jogadas.

Na partida de sábado contra o Getafe, Dani Olmo finalizou duas vezes, uma delas no ângulo entre as traves e o travessão, mas o goleiro David Soria fez uma intervenção espetacular para evitar o gol.

O total de finalizações de Olmo nesta temporada chegou a 12, entre elas 5 na partida da Liga dos Campeões contra o Feyenoord, enquanto 5 finalizações no total foram em direção ao gol.