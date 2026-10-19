Pela primeira vez em sua ilustre história, a cerimônia da Bola de Ouro será realizada em Londres, na Inglaterra, no ano em que o prêmio completa 70 anos. O evento está marcado para segunda-feira, 26 de outubro, no London Palladium Theatre, com início da gala às 20h (GMT).

A cerimônia será transmitida para todo o mundo, permitindo que torcedores de todos os continentes acompanhem se a velha guarda ou a nova geração levará a Bola de Ouro, segundo a UEFA.

Cada vencedor no London Palladium receberá um troféu original para guardar em definitivo, tradição que reforça o prestígio do evento. A France Football produz um novo troféu original para cada categoria todos os anos, embora lendas como Diego Maradona e Pele tenham recebido prêmios honorários em vida. Com o retorno da cerimônia a Londres, o foco segue no período de avaliação e nos critérios rigorosos adotados pelo júri internacional de jornalistas.