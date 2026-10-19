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Londres chama! Bola de Ouro anuncia local emblemático e dupla de estrelas para apresentar cerimônia histórica de celebração dos 70 anos
Cenário histórico em Londres para a maior noite do futebol
Pela primeira vez em sua ilustre história, a cerimônia da Bola de Ouro será realizada em Londres, na Inglaterra, no ano em que o prêmio completa 70 anos. O evento está marcado para segunda-feira, 26 de outubro, no London Palladium Theatre, com início da gala às 20h (GMT).
A cerimônia será transmitida para todo o mundo, permitindo que torcedores de todos os continentes acompanhem se a velha guarda ou a nova geração levará a Bola de Ouro, segundo a UEFA.
Cada vencedor no London Palladium receberá um troféu original para guardar em definitivo, tradição que reforça o prestígio do evento. A France Football produz um novo troféu original para cada categoria todos os anos, embora lendas como Diego Maradona e Pele tenham recebido prêmios honorários em vida. Com o retorno da cerimônia a Londres, o foco segue no período de avaliação e nos critérios rigorosos adotados pelo júri internacional de jornalistas.
- ZUMA Press Wire
Henry e Scott são confirmados como apresentadores da Bola de Ouro
Uma dupla de rostos conhecidos das transmissões de futebol conduzirá as celebrações. A lenda do Arsenal Thierry Henry e a renomada apresentadora Kate Scott foram confirmados como anfitriões da noite. Henry, que trocou a carreira de atacante de classe mundial pela de comentarista respeitado, demonstrou entusiasmo com a função.
“É uma honra apresentar a Bola de Ouro deste ano. Londres é a cidade que considero minha casa, e tenho uma ligação profunda com sua cultura futebolística e com os torcedores apaixonados daqui. Por isso, apresentar o evento aqui ao lado da minha amiga e colega Kate parece algo natural”, disse Henry, em declarações fornecidas à Additional Source 1. A dupla é conhecida por trabalhar junta na cobertura da Champions League, e a sintonia entre os dois promete levar muita energia ao palco do London Palladium.
Scott, uma profissional de televisão que fala vários idiomas e se tornou presença constante nos grandes eventos do futebol, já conhece esse palco. Depois de apresentar a cerimônia em 2014, 2015 e 2025, ela leva sua vasta experiência às comemorações dos 70 anos do prêmio. “A Bola de Ouro é uma noite emblemática no calendário do futebol e representa o auge das conquistas individuais no esporte. Adoro ver o mundo do futebol se reunir para homenagear os jogadores que inspiram gerações. Sou imensamente grata e estou muito animada por apresentar novamente esse evento lendário”, acrescentou Scott.
Messi e Mbappe lideram lista masculina de pré-selecionados repleta de estrelas
A disputa pela Bola de Ouro masculina tem como principal destaque o eterno Messi, que segue entre os candidatos mesmo atuando pelo Inter Miami na MLS. Recordista com oito conquistas, ele tem a companhia de seu ex-companheiro de equipe Kylian Mbappe, que busca sua primeira Bola de Ouro após a transferência de grande repercussão para o Real Madrid.
A lista de 30 indicados reúne alguns dos maiores nomes do futebol atual, como Erling Haaland, Vinicius Junior e Jude Bellingham. A presença de Ousmane Dembele, vencedor em 2025, e Rodri, premiado em 2024, significa que há três antigos vencedores entre os candidatos. Isso cria uma disputa entre campeões consagrados e postulantes em busca de um lugar na história.
Além das estrelas já consagradas, as indicações de 2026 evidenciam a força da nova geração de talentos. A sensação adolescente do Barcelona, Lamine Yamal, está entre os candidatos ao prêmio principal, consolidando ainda mais sua condição de uma das maiores promessas do futebol. Ele tem a companhia de outros jovens, como Pau Cubarsi e Joao Neves, o que ilustra a quantidade de talentos que vêm surgindo das categorias de base europeias.
- Getty Images Sport
Bonmati e Putellas dominam as indicações femininas
Na categoria feminina, o domínio do futebol espanhol continua sendo um tema central. Aitana Bonmati, vencedora em 2025, volta a ser uma das principais candidatas a manter o título após mais um ano brilhante pelo Barcelona. Sua companheira de equipe Alexia Putellas também está entre as indicadas e é a única outra ex-vencedora da lista, após conquistar o troféu em 2021 e 2022.
A forte presença do Barcelona entre as indicadas, que também inclui Ewa Pajor e Caroline Graham Hansen, reforça a posição atual do clube como referência no futebol feminino de clubes. A concorrência, porém, é acirrada: Khadija Shaw e Lauren Hemp, do Manchester City, também atraem muita atenção após suas atuações na Women's Super League.
A lista de indicadas à Bola de Ouro feminina também tem uma forte presença internacional, com representantes de várias partes do mundo que evidenciam o crescimento do futebol feminino. Barbra Banda, da Zâmbia, e Temwa Chawinga, do Maláui, foram indicadas após registrarem números expressivos de gols nos Estados Unidos. Enquanto isso, jovens talentos como Esmee Brugts e Vicky Lopez começam a reduzir a distância entre as categorias de base e a elite mundial.
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