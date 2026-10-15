Liverpool: quando Leoni volta a jogar? Iraola esclarece: "Perdemos um mês, eis quando ele volta"

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, falou sobre o estado de saúde e o prazo de recuperação de Giovanni Leoni, zagueiro nascido em 2006, ex-Parma, que se lesionou na temporada passada após disputar apenas uma partida pelos Reds.





O zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior durante sua estreia pelo Liverpool, em uma partida da Copa da Liga Inglesa contra o Southampton, em Anfield, em setembro de 2025. Ao longo do último ano, Leoni trabalhou incansavelmente com a equipe médica do clube no AXA Training Centre, seguindo seu programa de recuperação, e está cada vez mais perto de voltar a treinar com o grupo.





No entanto, o retorno do jogador de 19 anos ao elenco, inicialmente previsto para a última pausa para as seleções, foi adiado para a de novembro; os Reds preferem adotar uma postura extremamente cautelosa em relação à sua condição física.





Hoje, durante a entrevista coletiva antes da partida contra o Brentford, Iraola declarou, segundo o site oficial do Liverpool: "Está levando mais tempo do que o previsto. O plano era que ele treinasse com a equipe durante a última pausa para as seleções, mas isso provavelmente acontecerá na próxima; portanto, perdemos um mês no processo de recuperação".



