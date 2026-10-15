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cm grafica leoni liverpool 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Liverpool: quando Leoni volta a jogar? Iraola esclarece: "Perdemos um mês, eis quando ele volta"

G. Leoni
Liverpool
A. Iraola

O técnico do Liverpool fala sobre a recuperação da lesão do jovem defensor ex-Parma.

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, falou sobre o estado de saúde e o prazo de recuperação de Giovanni Leoni, zagueiro nascido em 2006, ex-Parma, que se lesionou na temporada passada após disputar apenas uma partida pelos Reds.


O zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior durante sua estreia pelo Liverpool, em uma partida da Copa da Liga Inglesa contra o Southampton, em Anfield, em setembro de 2025. Ao longo do último ano, Leoni trabalhou incansavelmente com a equipe médica do clube no AXA Training Centre, seguindo seu programa de recuperação, e está cada vez mais perto de voltar a treinar com o grupo.


No entanto, o retorno do jogador de 19 anos ao elenco, inicialmente previsto para a última pausa para as seleções, foi adiado para a de novembro; os Reds preferem adotar uma postura extremamente cautelosa em relação à sua condição física.


Hoje, durante a entrevista coletiva antes da partida contra o Brentford, Iraola declarou, segundo o site oficial do Liverpool: "Está levando mais tempo do que o previsto. O plano era que ele treinasse com a equipe durante a última pausa para as seleções, mas isso provavelmente acontecerá na próxima; portanto, perdemos um mês no processo de recuperação".


  • Iraola continua: "Quanto à lesão de Giovanni, eu não estava lá, mas, ao conversar com a equipe médica, ficou claro que não se tratava apenas do ligamento cruzado anterior: foi uma lesão grave, que afetou várias outras estruturas do joelho além do ligamento cruzado.


    "Ele precisa se sentir muito confiante; o processo de reabilitação exige muita atenção, e queremos garantir que, quando voltar à equipe, esteja em condições ideais.


    "É verdade que houve, não exatamente uma recaída, mas, digamos, um pequeno atraso. O plano atual é que ele volte durante a próxima pausa. Não falta muito, embora seja verdade que os prazos se estenderam um pouco em relação ao previsto".


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