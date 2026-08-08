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Liverpool acerta empréstimo surpreendente por zagueiro do Barcelona Ronald Araujo
Liverpool busca opção para a defesa
O Liverpool chegou a um acordo com o Barcelona para contratar Araujo por empréstimo de uma temporada, segundo Romano. Uma mudança para Anfield oferece ao zagueiro uruguaio a oportunidade de garantir minutos regulares no time principal após uma campanha conturbada no Camp Nou. Depois de perder sua vaga entre os titulares sob o comando de Hansi Flick e de ficar sem atuar em destaque durante a Copa do Mundo de 2026, o defensor agora vê Merseyside como o destino ideal para reconstruir sua forma e confiança.
- Xinhua
Romano detalha acordo de empréstimo
Escrevendo em sua conta oficial no X, Romano confirmou que um acordo verbal entre os clubes recebeu sinal verde do diretor esportivo do Barcelona, Deco. Ao dar a notícia da transferência, ele publicou: "O Liverpool fecha acordo de empréstimo para contratar Ronald Araujo, do Barcelona, AQUI VAMOS NÓS! Acordo verbal entre os clubes com o Barça agora aprovado pelo diretor Deco. Novo zagueiro para o #LFC com uma surpresa bomba."
Barcelona ajusta a rotação defensiva
Autorizar a saída de Araujo permite ao Barcelona reduzir sua folha salarial enquanto segue reformulando o elenco para a nova temporada. A diretoria do Barcelona continua ativa no mercado em busca de reforços para a defesa, com Pau Cubarsi e Eric Garcia prontos para assumir maior responsabilidade na rotação da linha defensiva de Flick. Para o Liverpool, o perfil físico de Araujo, caracterizado pela impressionante velocidade de recuperação e pelo domínio aéreo, pode fazer dele um parceiro natural de Virgil van Dijk na defesa.
- Getty Images Sport
A confirmação formal ainda está pendente
Os dois clubes agora trabalham para finalizar a documentação restante antes de fazer um anúncio oficial. Caso as etapas administrativas finais transcorram sem problemas, Araujo passará por exames médicos e se juntará ao elenco de Andoni Iraola para a preparação de pré-temporada. Os próximos amistosos de preparação oferecerão ao defensor uruguaio uma janela crucial para se adaptar às exigências táticas do futebol inglês antes do início da campanha nacional.
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