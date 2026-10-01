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Lionel Scaloni cobra continuidade da identidade de passes após vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia
Scaloni exige continuidade tática após vitória em Córdoba
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, expressou satisfação com o desempenho de sua equipe após garantir uma vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia em amistoso no estádio Mario Alberto Kempes. Scaloni destacou que, apesar de promover várias mudanças no elenco, o time manteve seus princípios centrais de posse de bola.
Os gols de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e Jose Lopez coroaram uma atuação ofensiva fluida.
Scaloni insistiu que manter a identidade tática continua sendo essencial, independentemente da rotação de jogadores.
- Newscom / GDA
Técnico detalha filosofia de passes e controle dominante
Em sua entrevista coletiva após a partida, Scaloni explicou que as trocas de passes coletivas definem o sucesso da Argentina. Ele exigiu que os jogadores mais jovens, ao absorverem a cultura do elenco, entendam que dominar a posse de bola continua sendo o principal objetivo da equipe.
Scaloni destacou que as variações nas características individuais dos jogadores enriquecem a flexibilidade tática do elenco.
"Acredito que a identidade da seleção seja trocar passes, criar coletivamente oportunidades de gol", afirmou Scaloni. "O desafio é continuar jogando dessa maneira, e fazer com que os jogadores mais jovens entendam que é assim que se deve jogar. Nossa ideia é dominar os jogos."
Scaloni pede cautela no tratamento de promessas emergentes
Ao abordar a inclusão de jovens talentos como Leonel Flores e Franco Mastantuono, Scaloni destacou a responsabilidade da comissão técnica de proteger os jogadores jovens de pressão desnecessária. Ele pediu aos recém-chegados que reproduzam o desempenho que têm em seus clubes sem se sentirem sobrecarregados pelas expectativas.
O treinador elogiou os jogadores veteranos por darem o exemplo máximo de fome e ética de trabalho para a geração mais jovem.
"Pedimos aos caras que chegam à seleção que façam o que fazem em seus clubes", acrescentou Scaloni. "Temos que cuidar de Leo Flores, porque ele, assim como Franco, é jovem e temos que lapidar esses talentos. Gostei do trabalho de todos, especialmente dos caras que têm mais experiência."
- Getty Images Sport
Argentina foca em teste contra Burkina Faso durante atual janela em casa
Scaloni e sua comissão técnica voltam a atenção para a preparação para o amistoso de quinta-feira contra Burkina Faso. O técnico pretende dar mais minutos a integrantes menos utilizados do elenco, mantendo o equilíbrio geral da equipe.
Benin espera a Argentina no último compromisso desta Data Fifa.
Scaloni quer manter o nível de competitividade em todo o elenco.
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