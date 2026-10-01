O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, expressou satisfação com o desempenho de sua equipe após garantir uma vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia em amistoso no estádio Mario Alberto Kempes. Scaloni destacou que, apesar de promover várias mudanças no elenco, o time manteve seus princípios centrais de posse de bola.

Os gols de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e Jose Lopez coroaram uma atuação ofensiva fluida.

Scaloni insistiu que manter a identidade tática continua sendo essencial, independentemente da rotação de jogadores.