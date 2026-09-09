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imago-sport-1032496483.jpgIcon Sportswire
Adhe Makayasa

Traduzido por

Lionel Messi se prepara para uma sensacional aquisição do clube espanhol CD Eldense enquanto astro do Inter Miami expande império empresarial

L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
Eldense
Segunda Division
Barcelona
La Liga

A estrela do Inter Miami Lionel Messi chegou a um acordo em princípio para comprar o clube da segunda divisão espanhola CD Eldense em uma proposta de aquisição histórica. O ícone argentino está prestes a adquirir 100% das ações do clube, consolidando sua crescente presença empresarial no futebol espanhol antes de seu eventual retorno antecipado para morar na Catalunha.

  • Argentino concorda com acordo de aquisição

    Messi teria chegado a um acordo de princípio para concluir a aquisição total do CD Eldense, que atualmente disputa a Segunda Divisão Espanhola. De acordo com o Marca, o atacante do Miami deve adquirir 100 por cento das ações do clube sem envolvimento de terceiros assim que o processo de due diligence for concluído. A transação agora aguarda apenas a ratificação formal do Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD) nos próximos dias.

    • Publicidade
  • Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport

    Aquisição aguarda aprovação final

    O clube de Alicante pertencia anteriormente a um grupo internacional de investimentos liderado pelo empresário Juan Carlos Trujillo, após uma aquisição de Pascual Perez em outubro de 2025. Apesar do interesse recente do investidor argentino Ricardo Pini, por meio de uma proposta de € 12 milhões, a repentina entrada de Messi mudou drasticamente as negociações, colocando-o no caminho para garantir a propriedade do time de Elda, situado perto da Catalunha.

  • Família amplia portfólio no futebol

    Esse movimento estratégico amplia ainda mais o portfólio esportivo da família Messi após a aquisição do UE Cornella, da quinta divisão espanhola, no início deste ano. O ícone da Argentina também se uniu ao amigo próximo Luis Suarez para comprar o clube uruguaio Deportivo LSM. A presença crescente da família na gestão do futebol também se estende ao Lions FC, onde seu irmão Matias atua como presidente do clube.

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  • imago-sport-1082160555.jpgAgenciaLOF

    Eldense busca estabilidade no comando técnico

    A situação em campo segue delicada para o Eldense depois que o clube se separou do técnico Claudio Barragan após uma decepcionante soma de dois pontos nas quatro primeiras partidas. A diretoria está sob intensa pressão para encontrar rapidamente um substituto e interromper sua queda na classificação da Segunda Divisão. A chegada iminente de Messi como acionista majoritário deve fornecer a base financeira necessária e a clareza estratégica daqui para frente.