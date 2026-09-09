Messi teria chegado a um acordo de princípio para concluir a aquisição total do CD Eldense, que atualmente disputa a Segunda Divisão Espanhola. De acordo com o Marca, o atacante do Miami deve adquirir 100 por cento das ações do clube sem envolvimento de terceiros assim que o processo de due diligence for concluído. A transação agora aguarda apenas a ratificação formal do Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD) nos próximos dias.