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Lionel Messi se prepara para uma sensacional aquisição do clube espanhol CD Eldense enquanto astro do Inter Miami expande império empresarial
Argentino concorda com acordo de aquisição
Messi teria chegado a um acordo de princípio para concluir a aquisição total do CD Eldense, que atualmente disputa a Segunda Divisão Espanhola. De acordo com o Marca, o atacante do Miami deve adquirir 100 por cento das ações do clube sem envolvimento de terceiros assim que o processo de due diligence for concluído. A transação agora aguarda apenas a ratificação formal do Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD) nos próximos dias.
- Getty Images Sport
Aquisição aguarda aprovação final
O clube de Alicante pertencia anteriormente a um grupo internacional de investimentos liderado pelo empresário Juan Carlos Trujillo, após uma aquisição de Pascual Perez em outubro de 2025. Apesar do interesse recente do investidor argentino Ricardo Pini, por meio de uma proposta de € 12 milhões, a repentina entrada de Messi mudou drasticamente as negociações, colocando-o no caminho para garantir a propriedade do time de Elda, situado perto da Catalunha.
Família amplia portfólio no futebol
Esse movimento estratégico amplia ainda mais o portfólio esportivo da família Messi após a aquisição do UE Cornella, da quinta divisão espanhola, no início deste ano. O ícone da Argentina também se uniu ao amigo próximo Luis Suarez para comprar o clube uruguaio Deportivo LSM. A presença crescente da família na gestão do futebol também se estende ao Lions FC, onde seu irmão Matias atua como presidente do clube.
- AgenciaLOF
Eldense busca estabilidade no comando técnico
A situação em campo segue delicada para o Eldense depois que o clube se separou do técnico Claudio Barragan após uma decepcionante soma de dois pontos nas quatro primeiras partidas. A diretoria está sob intensa pressão para encontrar rapidamente um substituto e interromper sua queda na classificação da Segunda Divisão. A chegada iminente de Messi como acionista majoritário deve fornecer a base financeira necessária e a clareza estratégica daqui para frente.
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