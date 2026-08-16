Falando após a derrota, o técnico do Inter Miami, Guillermo Hoyos, se recusou a apertar o botão de pânico e insistiu que a goleada sofrida só vai impulsionar o desenvolvimento contínuo de sua equipe.

"Uma derrota como essa não vai nos parar; seguimos crescendo", disse. "Vamos descansar hoje e amanhã começar a trabalhar novamente em direção aos nossos objetivos. Você não perde seus objetivos por causa de uma derrota; muito pelo contrário, vamos mirar mais alto, seguir crescendo e continuar o desenvolvimento do elenco.

"Sou grato por tudo o que os jogadores fizeram. As pessoas podem apontar a derrota por 4 a 1, mas a equipe suportou um desgaste emocional enorme; é preciso estar lá em campo para entender isso. Então, além do resultado desfavorável, houve coisas muito valiosas em exibição, e é isso que realmente importa para mim."

A equipe de Hoyos agora terá pouco tempo de recuperação, já que o treinador prepara seu elenco para uma difícil viagem para enfrentar o Philadelphia Union na quarta-feira. O Inter Miami estará desesperado por uma vitória para recuperar algum embalo e diminuir a diferença para o Nashville na tabela da Conferência Leste. No entanto, com dúvidas persistindo sobre a longevidade de Messi e a fragilidade defensiva do time, o caminho para a recuperação parece íngreme.