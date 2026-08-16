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Lionel Messi perde TERCEIRO pênalti seguido, e Inter Miami é atropelado pelo Nashville em goleada de quatro gols
Problemas de Messi em pênaltis continuam
A magia parece ter desaparecido momentaneamente para Messi, que viveu uma noite para esquecer no Tennessee. Com o Inter Miami perdendo por 1 a 0 aos 23 minutos, o veterano teve uma oportunidade de ouro para empatar o placar em cobrança de pênalti. No entanto, sua finalização rasteira foi defendida com categoria pelo goleiro do Nashville, Brian Schwake.
As estatísticas destacam a dimensão da atual fase ruim do argentino nas cobranças da marca da cal. Este novo fracasso marca a primeira vez desde 2014 que Messi desperdiçou três pênaltis consecutivos, de acordo com a ESPN. A sequência indesejada começou durante a campanha desta Copa do Mundo no verão, depois de ele não converter contra Áustria e Egito.
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Nashville atropela no Geodis Park
Apesar de Telasco Segovia ter empatado pouco antes do intervalo, o Nashville SC assumiu total controle da partida no segundo tempo. Hany Mukhtar lembrou a liga de sua qualidade com dois gols clínicos, enquanto Sam Surridge fez o terceiro com uma delicada finalização de calcanhar. A defesa de Miami desmoronou sob a pressão, e a frustração ficou evidente quando Messi recebeu um cartão amarelo por suas reclamações durante a jogada que resultou no terceiro gol do Nashville.
O golpe final veio nos acréscimos, após um erro cômico do goleiro do Miami, Rocco Ríos Novo. O arqueiro escorregou quando estava bem fora de sua área, permitindo que uma bola esticada de Schwake chegasse até Mukhtar, que apenas empurrou para o gol vazio.
Tragédia pessoal pairando sobre Messi
Esta partida representou a primeira vez que Messi começou como titular desde a trágica morte de seu pai e representante de longa data, Jorge Messi. Aos 39 anos, ele tem lidado com um enorme peso emocional e admitiu recentemente que não sabe como continuar no esporte sem a orientação de seu pai.
As dificuldades de Messi foram agravadas por puro azar nos momentos finais da partida. Em um ataque frenético no segundo tempo, o atacante viu sua finalização acertar as duas traves sem cruzar a linha, antes de outra tentativa ser anulada por impedimento.
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Hoyos adota um tom desafiante em meio ao peso "emocional"
Falando após a derrota, o técnico do Inter Miami, Guillermo Hoyos, se recusou a apertar o botão de pânico e insistiu que a goleada sofrida só vai impulsionar o desenvolvimento contínuo de sua equipe.
"Uma derrota como essa não vai nos parar; seguimos crescendo", disse. "Vamos descansar hoje e amanhã começar a trabalhar novamente em direção aos nossos objetivos. Você não perde seus objetivos por causa de uma derrota; muito pelo contrário, vamos mirar mais alto, seguir crescendo e continuar o desenvolvimento do elenco.
"Sou grato por tudo o que os jogadores fizeram. As pessoas podem apontar a derrota por 4 a 1, mas a equipe suportou um desgaste emocional enorme; é preciso estar lá em campo para entender isso. Então, além do resultado desfavorável, houve coisas muito valiosas em exibição, e é isso que realmente importa para mim."
A equipe de Hoyos agora terá pouco tempo de recuperação, já que o treinador prepara seu elenco para uma difícil viagem para enfrentar o Philadelphia Union na quarta-feira. O Inter Miami estará desesperado por uma vitória para recuperar algum embalo e diminuir a diferença para o Nashville na tabela da Conferência Leste. No entanto, com dúvidas persistindo sobre a longevidade de Messi e a fragilidade defensiva do time, o caminho para a recuperação parece íngreme.
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