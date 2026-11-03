Getty Images Sport
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Lionel Messi lidera vendas de camisas da MLS pelo quarto ano consecutivo; Robert Lewandowski sobe e Cavan Sullivan entra no top 10
- Icon Sportswire
Messi lidera mais uma vez
O impacto cultural de Messi na MLS e no futebol mundial como um todo ficou mais uma vez evidente nas vendas de sua camisa. Embora Lamine Yamal, do Barcelona, tenha tirado do oito vezes vencedor da Bola de Ouro a liderança das vendas de camisas entre todos os clubes do mundo, Messi segue no topo da MLS pelo quarto ano consecutivo. Sua influência, sem dúvida, coloca o Miami entre os líderes globais em vendas de produtos oficiais. Segundo o Marca, apenas quatro outros clubes de futebol venderam mais uniformes que o Miami, e nenhum outro clube da MLS entrou no top 10.
- NurPhoto
Lewandowski ganha impulso com a Copa do Mundo
Surpreendentemente, porém, a Copa do Mundo impulsionou os jogadores estrangeiros. Desde sua chegada a Chicago em junho, Lewandowski liderou as vendas de camisas entre todos os jogadores, superando inclusive Messi. Antoine Griezmann, que assinou com o Orlando City em março, mas só entrou em campo no verão, também entrou no top 5 após a Copa do Mundo.
- Getty
Cavan Sullivan sobe aos poucos na classificação
A presença americana no top 10 foi, reconhecidamente, limitada: apenas um jogador da seleção dos Estados Unidos entrou na lista. Esse jogador foi Cavan Sullivan, que ganhou as manchetes ao quebrar vários recordes pelo Philadelphia Union depois de se firmar como titular em junho. Sua arrancada na reta final da temporada, na qual estabeleceu um novo recorde de participações em gols entre adolescentes da MLS, levou o Union, até então em má fase, a uma vaga nos playoffs.
- Getty Images Sport
O top 10 completo
JOGADOR
EQUIPE
1. Leo Messi
Inter Miami
2. Son Heung-Min
LAFC
3. Thomas Muller
Vancouver Whitecaps
4. Robert Lewandowski
Chicago Fire
5. Antoine Griezmann
Orlando City
6. Cavan Sullivan
Philadelphia Union
7. Denis Bouanga
LAFC
8. Luis Suarez
Inter Miami
9. Hany Mukhtar
Nashville SC
10. Rodrigo De Paul
Inter Miami
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