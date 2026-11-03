Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Thomas Hindle
Traduzido por

Lionel Messi lidera vendas de camisas da MLS pelo quarto ano consecutivo; Robert Lewandowski sobe e Cavan Sullivan entra no top 10

Inter Miami CF
L. Messi
Chicago Fire FC
R. Lewandowski
Major League Soccer
Estados Unidos da América

O astro do Inter Miami Leo Messi liderou as vendas de camisas da MLS pela quarta temporada consecutiva, anunciou a liga na tarde de terça-feira. Messi encabeçou uma lista repleta de estrelas, que inclui Son Heung-Min, do LAFC, Robert Lewandowski, do Chicago Fire, e a jovem promessa Cavan Sullivan, do Philadelphia Union. Jogadores que chegaram no meio da temporada também tiveram destaque, com duas contratações de peso entre os cinco primeiros.

  • imago-sport-1085410032.jpgIcon Sportswire

    Messi lidera mais uma vez

    O impacto cultural de Messi na MLS e no futebol mundial como um todo ficou mais uma vez evidente nas vendas de sua camisa. Embora Lamine Yamal, do Barcelona, tenha tirado do oito vezes vencedor da Bola de Ouro a liderança das vendas de camisas entre todos os clubes do mundo, Messi segue no topo da MLS pelo quarto ano consecutivo. Sua influência, sem dúvida, coloca o Miami entre os líderes globais em vendas de produtos oficiais. Segundo o Marca, apenas quatro outros clubes de futebol venderam mais uniformes que o Miami, e nenhum outro clube da MLS entrou no top 10.

  • imago-sport-1085015789.jpgNurPhoto

    Lewandowski ganha impulso com a Copa do Mundo

    Surpreendentemente, porém, a Copa do Mundo impulsionou os jogadores estrangeiros. Desde sua chegada a Chicago em junho, Lewandowski liderou as vendas de camisas entre todos os jogadores, superando inclusive Messi. Antoine Griezmann, que assinou com o Orlando City em março, mas só entrou em campo no verão, também entrou no top 5 após a Copa do Mundo.

  • Cavan Sullivan, Philadelphia UnionGetty

    Cavan Sullivan sobe aos poucos na classificação

    A presença americana no top 10 foi, reconhecidamente, limitada: apenas um jogador da seleção dos Estados Unidos entrou na lista. Esse jogador foi Cavan Sullivan, que ganhou as manchetes ao quebrar vários recordes pelo Philadelphia Union depois de se firmar como titular em junho. Sua arrancada na reta final da temporada, na qual estabeleceu um novo recorde de participações em gols entre adolescentes da MLS, levou o Union, até então em má fase, a uma vaga nos playoffs.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Los Angeles Football Club v LA GalaxyGetty Images Sport

    O top 10 completo

    JOGADOR

    EQUIPE

    1. Leo Messi

    Inter Miami

    2. Son Heung-Min

    LAFC

    3. Thomas Muller

    Vancouver Whitecaps

    4. Robert Lewandowski

    Chicago Fire

    5. Antoine Griezmann

    Orlando City

    6. Cavan Sullivan

    Philadelphia Union

    7. Denis Bouanga

    LAFC

    8. Luis Suarez

    Inter Miami

    9. Hany Mukhtar

    Nashville SC

    10. Rodrigo De Paul

    Inter Miami