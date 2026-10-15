Lionel Messi dá toque de magia, e Inter Miami garante vaga nos playoffs da MLS de 2026 com vitória dominante sobre o NYCFC

O Inter Miami garantiu vaga na pós-temporada com uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o NYCFC na noite de quarta-feira. Berterame abriu o placar e encerrou um jejum de gols que vinha desde o fim de maio ao completar para a rede um passe preciso de Luis Suarez, superando o goleiro Matthew Freese.

De Paul ampliou a vantagem antes do intervalo com um golaço. Após trocar passes com Messi na entrada da área, o meio-campista argentino acertou um chute indefensável no ângulo. O NYCFC teve uma chance de diminuir a diferença em um pênalti no fim da partida, mas Dayne St. Clair fez uma grande defesa e terminou o jogo sem sofrer gols.



