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FBL-MLS-INTER MIAMI-NYC FCAFP
Muhammad Zaki
Traduzido por

Lionel Messi dá toque de magia, e Inter Miami garante vaga nos playoffs da MLS de 2026 com vitória dominante sobre o NYCFC

L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
Inter Miami CF x New York City FC
New York City FC

O Inter Miami garantiu vaga nos playoffs da MLS de 2026 após vencer o New York City FC por 2 a 0, sem dificuldades, no Nu Stadium. Gols de Germán Berterame e Rodrigo De Paul, além de um toque de magia de Lionel Messi, asseguraram a continuidade da boa fase do Inter Miami sob novo comando.

  • Inter Miami vence o New York City FC com facilidade

    O Inter Miami garantiu vaga na pós-temporada com uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o NYCFC na noite de quarta-feira. Berterame abriu o placar e encerrou um jejum de gols que vinha desde o fim de maio ao completar para a rede um passe preciso de Luis Suarez, superando o goleiro Matthew Freese.

    De Paul ampliou a vantagem antes do intervalo com um golaço. Após trocar passes com Messi na entrada da área, o meio-campista argentino acertou um chute indefensável no ângulo. O NYCFC teve uma chance de diminuir a diferença em um pênalti no fim da partida, mas Dayne St. Clair fez uma grande defesa e terminou o jogo sem sofrer gols.


  • Inter Miami CF v New York City FCGetty Images Sport

    Gonzalez busca seguir evoluindo

    O triunfo de quarta-feira marcou a segunda vitória na liga do novo técnico Kily Gonzalez, que assumiu o comando em meados de setembro. O treinador argentino se disse satisfeito com a classificação para os playoffs, mas ressaltou a importância de continuar evoluindo.

    “Bem, [a classificação para os playoffs] era um dos objetivos iniciais do clube para a temporada, e conseguimos alcançá-lo, mas ainda precisamos continuar melhorando como equipe”, disse Gonzalez aos jornalistas após o apito final. “Quando você tem jogadores dispostos a abraçar a ideia que está tentando implementar, tudo fica mais fácil.

    “Reconhecemos os erros que vínhamos cometendo, ou que ainda cometemos, e trabalhamos neles durante os treinos. E, de fato, essa disposição facilita muito a transmissão de conceitos claros.”


  • Messi mira mais títulos após se aposentar da seleção

    O resultado levou o Inter Miami à segunda posição na Conferência Leste, com 52 pontos em 29 jogos. A equipe segue na perseguição ao Nashville SC, líder da classificação geral, enquanto busca defender o título da MLS Cup conquistado contra o Vancouver Whitecaps em 2025.

    Tem sido um ano de fortes emoções para Messi, que lidera a liga com 23 gols e 14 assistências. Depois de levar a Argentina à segunda final consecutiva de Copa do Mundo, o lendário atacante anunciou sua aposentadoria da seleção e agora está totalmente concentrado em conquistar títulos na Flórida.

    “Este é um clube que cuida dele e o protege”, disse Gonzalez sobre Messi. “Seus companheiros demonstram carinho por ele o tempo todo. Eles fazem de tudo por ele e dão tudo o que têm. Ele nos incentiva a melhorar a cada dia e nos desafia.”


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    Um teste crucial aguarda em Atlanta

    O Miami tentará ampliar sua excelente sequência quando visitar o Atlanta United neste sábado. Após a goleada por 4 a 0 sobre o DC United e a atuação eficiente contra o NYCFC, a equipe de Gonzalez ganha força em um momento ideal. Um resultado positivo na Geórgia será fundamental na tentativa de alcançar o Nashville na disputa pela primeira colocação.

    Enquanto isso, o New York City FC enfrenta uma disputa cada vez mais difícil por uma vaga nos playoffs. Logo abaixo da linha de classificação, a equipe precisa se recuperar imediatamente antes de receber o LAFC neste fim de semana, em um confronto complicado.

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