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Ao VivoIngressos
Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Leonel Flores alcança feito raro ao jogar por Boca Juniors e Argentina em dias consecutivos

L. Flores
Argentina
Argentina x Burquina Fasso
Burquina Fasso
Amistosos
Boca Juniors x Unión de Santa Fé
Boca Juniors
Unión de Santa Fé
Campeonato Argentino

Leonel Flores gravou seu nome no folclore local do futebol ao atuar por Boca Juniors e pela seleção argentina em dias consecutivos. O ponta de 19 anos deu sequência a isso depois de marcar dois gols decisivos na liga em La Bombonera ao entrar em campo pela equipe de Lionel Scaloni já no dia seguinte, coroando uma semana notável de progresso pessoal.

  • Semana agitada para estrela da Argentina

    Flores alcançou uma marca extraordinária em sua promissora carreira ao representar clube e seleção em dias consecutivos. Depois de fazer sua estreia pela seleção principal da Argentina contra a Bolívia na noite de quarta-feira, o jogador de 19 anos atuou pelo Boca contra o Union de Santa Fe na noite de sexta-feira. Um dia depois, na noite de sábado, o ponta voltou a entrar em ação pela Argentina durante a goleada convincente sobre Burkina Faso no Estadio Monumental.


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    Impacto de um super-reserva em La Bombonera

    Acionado no segundo tempo, com sua equipe em vantagem apertada, Flores mudou imediatamente o rumo da partida diante da torcida em La Bombonera. Ele ampliou a vantagem aos 38 minutos do segundo tempo, após assistência de Enner Valencia, antes de completar um contra-ataque individual nos acréscimos para selar a vitória por 3 a 0. Os dois gols marcados pelo reserva em pouco tempo provocaram uma aclamação efusiva dos torcedores e ampliaram a sequência invicta do Boca para 16 partidas em todas as competições.

  • De volta ao azul e branco

    Sem ter tempo para se recuperar após atuar pelo Boca, Flores foi utilizado por Scaloni durante todo o segundo tempo contra Burkina Faso, no Estadio Monumental. Atuando com sua audácia característica pela ponta esquerda, o jogador de 19 anos esteve diretamente envolvido na construção dos dois últimos gols da Argentina. Embora não tenha marcado, sua atuação enérgica deu sequência a uma exibição impressionante que já havia rendido elogios de Arruabarrena e Scaloni.

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    Olhando para um futuro brilhante

    A vitória dominante sobre o Union levou a equipe de Rodolfo Arruabarrena ao segundo lugar da classificação da Zona A do Torneio Clausura, com 20 pontos em 11 partidas. Esse resultado positivo aumenta significativamente suas perspectivas de avançar à fase eliminatória da competição nacional. Para Flores, lidar com sucesso com as exigências do clube e da seleção em um único fim de semana ressalta a mentalidade madura necessária para competir no mais alto nível do futebol profissional.