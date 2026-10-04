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Leonel Flores alcança feito raro ao jogar por Boca Juniors e Argentina em dias consecutivos
Semana agitada para estrela da Argentina
Flores alcançou uma marca extraordinária em sua promissora carreira ao representar clube e seleção em dias consecutivos. Depois de fazer sua estreia pela seleção principal da Argentina contra a Bolívia na noite de quarta-feira, o jogador de 19 anos atuou pelo Boca contra o Union de Santa Fe na noite de sexta-feira. Um dia depois, na noite de sábado, o ponta voltou a entrar em ação pela Argentina durante a goleada convincente sobre Burkina Faso no Estadio Monumental.
- Photogamma
Impacto de um super-reserva em La Bombonera
Acionado no segundo tempo, com sua equipe em vantagem apertada, Flores mudou imediatamente o rumo da partida diante da torcida em La Bombonera. Ele ampliou a vantagem aos 38 minutos do segundo tempo, após assistência de Enner Valencia, antes de completar um contra-ataque individual nos acréscimos para selar a vitória por 3 a 0. Os dois gols marcados pelo reserva em pouco tempo provocaram uma aclamação efusiva dos torcedores e ampliaram a sequência invicta do Boca para 16 partidas em todas as competições.
De volta ao azul e branco
Sem ter tempo para se recuperar após atuar pelo Boca, Flores foi utilizado por Scaloni durante todo o segundo tempo contra Burkina Faso, no Estadio Monumental. Atuando com sua audácia característica pela ponta esquerda, o jogador de 19 anos esteve diretamente envolvido na construção dos dois últimos gols da Argentina. Embora não tenha marcado, sua atuação enérgica deu sequência a uma exibição impressionante que já havia rendido elogios de Arruabarrena e Scaloni.
- AFP
Olhando para um futuro brilhante
A vitória dominante sobre o Union levou a equipe de Rodolfo Arruabarrena ao segundo lugar da classificação da Zona A do Torneio Clausura, com 20 pontos em 11 partidas. Esse resultado positivo aumenta significativamente suas perspectivas de avançar à fase eliminatória da competição nacional. Para Flores, lidar com sucesso com as exigências do clube e da seleção em um único fim de semana ressalta a mentalidade madura necessária para competir no mais alto nível do futebol profissional.
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