Leonel Flores alcança feito raro ao jogar por Boca Juniors e Argentina em dias consecutivos

Acionado no segundo tempo, com sua equipe em vantagem apertada, Flores mudou imediatamente o rumo da partida diante da torcida em La Bombonera. Ele ampliou a vantagem aos 38 minutos do segundo tempo, após assistência de Enner Valencia, antes de completar um contra-ataque individual nos acréscimos para selar a vitória por 3 a 0. Os dois gols marcados pelo reserva em pouco tempo provocaram uma aclamação efusiva dos torcedores e ampliaram a sequência invicta do Boca para 16 partidas em todas as competições.