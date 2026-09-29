O ex-internacional da Espanha revelou que a insistência dos dirigentes do clube foi decisiva para convencê-lo a seguir carreira como técnico na América do Sul. Falando à ESPN Brasil sobre sua decisão de assumir o cargo, Salgado disse: "O presidente trabalhou muito para me contratar desde o início. Ele me convidou para ver as instalações em Montes Claros."

Avaliando o potencial de seu novo elenco, ele acrescentou: "É um time jovem, com grande desejo de conquistar coisas. Pensei muito, mas quero vivenciar uma competição tão grande quanto o Campeonato Mineiro, em um país e em um continente onde o futebol é um modo de vida. Só concordamos em disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro, e vamos com humildade e vontade de trabalhar e viver essa experiência."