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Lenda do Real Madrid, Michel Salgado explica por que aceitou oferta surpreendente para comandar o modesto North EC
Salgado aceita desafio para comandar equipe brasileira
O ex-lateral-direito do Real Madrid Salgado foi oficialmente apresentado como o novo treinador do North EC para a temporada de 2027. O técnico de 50 anos aceitou a surpreendente oferta do clube brasileiro de Montes Claros após se impressionar com a ambição de longo prazo e a infraestrutura de treinamento. Salgado agora comandará a equipe na elite do Campeonato Mineiro antes de guiá-la em sua estreia histórica na quarta divisão nacional, a Série D.
- AFP
Espanhol abraça aventura sul-americana
O ex-internacional da Espanha revelou que a insistência dos dirigentes do clube foi decisiva para convencê-lo a seguir carreira como técnico na América do Sul. Falando à ESPN Brasil sobre sua decisão de assumir o cargo, Salgado disse: "O presidente trabalhou muito para me contratar desde o início. Ele me convidou para ver as instalações em Montes Claros."
Avaliando o potencial de seu novo elenco, ele acrescentou: "É um time jovem, com grande desejo de conquistar coisas. Pensei muito, mas quero vivenciar uma competição tão grande quanto o Campeonato Mineiro, em um país e em um continente onde o futebol é um modo de vida. Só concordamos em disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro, e vamos com humildade e vontade de trabalhar e viver essa experiência."
Técnico equilibra filosofia e adaptação
A ampla trajetória de Salgado inclui uma década repleta de títulos no Santiago Bernabéu antes de se aposentar no Blackburn Rovers, em 2012, seguida pelo trabalho com jovens promessas na Arábia Saudita. Sua decisão de assumir um cargo de técnico no Brasil foi recebida com entusiasmo por vários ex-astros da Seleção que conquistaram a Copa do Mundo de 2002. Destacando suas conversas com lendas brasileiras, Salgado acrescentou: "Eu sempre converso com Roberto Carlos e acabei de receber mensagens de parabéns de Dida e Edmilson."
Ao abordar a proposta tática que pretende implementar, ele acrescentou: "Aprendi com muitos treinadores e, obviamente, tenho meu estilo espanhol, mas sou eu quem precisa se adaptar ao futebol brasileiro. Somos um time brasileiro ao qual vamos tentar levar coisas novas, sem mudar seu estilo e sua maneira de ver o futebol."
- NurPhoto
Campanha da liga estadual lança projeto
Salgado sucede o também celebrado Kleberson no comando do ambicioso projeto do North EC, após o triunfo no Troféu Inconfidência de 2026. O treinador recebeu um tempo considerável de preparação para montar seu elenco antes da próxima campanha no Campeonato Mineiro. Além dos compromissos regionais, seu desafio mais duro será conduzir a jornada sem precedentes do clube em competições nacionais, tanto na Série D quanto na Copa do Brasil.
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