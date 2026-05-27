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Leila Pereira e Abel FerreiraGetty/GOAL
Gabriel Marin

Leila Pereira banca Abel Ferreira e manda recado à torcida do Palmeiras

A. Ferreira
Palmeiras

Presidente do Verdão rebate pressão da Mancha Alvi Verde, reforça confiança no treinador português e garante respaldo total ao comandante até 2027

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a demonstrar apoio absoluto ao técnico Abel Ferreira em meio à pressão da principal torcida organizada do clube. Em entrevista concedida à getv na última terça-feira (26), logo após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, a dirigente comentou o pedido de demissão do português feito pela Mancha Alvi Verde e deixou claro que não pretende mudar sua posição.

Leila reforçou que acompanha de perto o trabalho desenvolvido no CT e afirmou que decisões no clube não serão tomadas com base em pressão externa. O treinador, que está no Verdão desde novembro de 2020, é o comandante mais vitorioso da história palestrina, com 11 títulos conquistados.

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    "Não vou atrás da opinião de ninguém"

    Ao comentar os protestos direcionados a Abel Ferreira, Leila adotou um tom firme e afirmou que não se deixa influenciar pelas críticas vindas das arquibancadas.

    "Eu vou falar com toda a sinceridade: eu não fico chateada e nem nervosa com isso (pedidos para Abel sair). Eu sou uma dirigente de um grande clube, eu sei que alguns torcedores têm opiniões e dão opiniões. Se eu for atrás de torcedor... Eu não vou atrás nem da opinião do meu marido, que mora na minha casa. Eu mando ele ficar quieto e mando ele calar a boca".

    A presidente ainda destacou que sua avaliação sobre o treinador é construída no contato diário com o departamento de futebol.

    "Eu conheço o trabalho do Abel, estou diariamente no CT. Não vou atrás de opinião de ninguém. Eu converso com os meus profissionais e com quem está no dia a dia. A presidente Leila não decide nada sozinha".

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    Leila defende manifestações, mas condena violência

    Apesar da contundência ao responder às cobranças da torcida organizada, Leila ressaltou que os torcedores têm direito de se manifestar, desde que isso aconteça de forma pacífica.

    "O torcedor pode se manifestar de forma civilizada e respeitosa. Violência e falta de respeito eu não admito. Eu não fico preocupada com isso e nem o Abel".

    A dirigente também ressaltou a sintonia entre ela, Abel Ferreira e o diretor de futebol Anderson Barros no planejamento esportivo do clube.

    "Eu, o Abel e o Anderson Barros sabemos do trabalho que é desenvolvido e onde podemos chegar. O Abel sabe que tem total respaldo da presidente".

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    Presidente garante permanência de Abel até o fim do mandato

    Leila Pereira foi além e reforçou que pretende manter Abel Ferreira no comando do Palmeiras até o fim de sua gestão, em dezembro de 2027. Segundo ela, a permanência do treinador depende exclusivamente da vontade do próprio português.

    "Quem contrata ou demite treinador é a presidente do Palmeiras, e não o torcedor. E eu estou totalmente confiante no Abel, gostaria muito que ele ficasse comigo até o final do mandato. O contrato do Abel não tem multa. Ele vai ficar conosco até quando ele achar que está feliz e que o ciclo dele está encerrado".

    O atual vínculo de Abel Ferreira com o Palmeiras vai até dezembro de 2027, coincidindo justamente com o encerramento do mandato de Leila Pereira.

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    "O maior técnico da história do Palmeiras"

    Na reta final da entrevista, Leila voltou a exaltar a trajetória do português e afirmou que resultados pontuais não mudam sua avaliação sobre o trabalho realizado.

    "Eu não posso prometer títulos, mas posso prometer que o Palmeiras vai lutar por todos. Não é porque eu não conquistei um título que eu vou demitir o treinador".

    "O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. Eu não vivo de trabalho e sim de presente. Eu vejo potencial nele. Até dezembro de 2027 eu garanto que, pela minha vontade, o Abel fica conosco. Abel e Anderson Barros".

    Desde a chegada de Abel Ferreira, em novembro de 2020, o Palmeiras é uma das equipes mais vencedoras do futebol sul-americano, acumulando conquistas nacionais e internacionais e consolidando uma era histórica no Verdão.

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