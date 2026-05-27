Leila Pereira banca Abel Ferreira e manda recado à torcida do Palmeiras

Ao comentar os protestos direcionados a Abel Ferreira, Leila adotou um tom firme e afirmou que não se deixa influenciar pelas críticas vindas das arquibancadas.

"Eu vou falar com toda a sinceridade: eu não fico chateada e nem nervosa com isso (pedidos para Abel sair). Eu sou uma dirigente de um grande clube, eu sei que alguns torcedores têm opiniões e dão opiniões. Se eu for atrás de torcedor... Eu não vou atrás nem da opinião do meu marido, que mora na minha casa. Eu mando ele ficar quieto e mando ele calar a boca".

A presidente ainda destacou que sua avaliação sobre o treinador é construída no contato diário com o departamento de futebol.

"Eu conheço o trabalho do Abel, estou diariamente no CT. Não vou atrás de opinião de ninguém. Eu converso com os meus profissionais e com quem está no dia a dia. A presidente Leila não decide nada sozinha".