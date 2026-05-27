Leila Pereira banca Abel Ferreira e manda recado à torcida do Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a demonstrar apoio absoluto ao técnico Abel Ferreira em meio à pressão da principal torcida organizada do clube. Em entrevista concedida à getv na última terça-feira (26), logo após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, a dirigente comentou o pedido de demissão do português feito pela Mancha Alvi Verde e deixou claro que não pretende mudar sua posição.
Leila reforçou que acompanha de perto o trabalho desenvolvido no CT e afirmou que decisões no clube não serão tomadas com base em pressão externa. O treinador, que está no Verdão desde novembro de 2020, é o comandante mais vitorioso da história palestrina, com 11 títulos conquistados.