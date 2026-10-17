Legado de Messi vai além do futebol! Lenda argentina é homenageada com espécie de planta recém-descoberta que leva seu nome

Em um encontro inusitado entre a botânica e o esporte de elite, cientistas homenagearam Messi ao dar seu nome a uma nova espécie de planta. Um estudo acadêmico recente detalhou a descoberta da espécie nas regiões de grande altitude dos Andes, mais precisamente no centro e no sul do Peru, segundo The Athletic.

Os pesquisadores decidiram batizar a espécie de Salvia messii em homenagem ao icônico jogador de futebol, traçando um paralelo entre a resistência da planta e o brilho duradouro do capitão do Inter Miami. A planta tem flores marcantes em azul-claro e branco, cores que remetem às da famosa camisa da seleção argentina.

O processo de nomeação seguiu as regras rigorosas da nomenclatura botânica, que utiliza raízes latinas para classificar novas descobertas biológicas. Ao acrescentar a letra “i” ao sobrenome do jogador de 39 anos, a comunidade científica designou a planta como a “sálvia de Messi”.



