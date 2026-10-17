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Legado de Messi vai além do futebol! Lenda argentina é homenageada com espécie de planta recém-descoberta que leva seu nome
Homenagem científica ao ícone argentino
Em um encontro inusitado entre a botânica e o esporte de elite, cientistas homenagearam Messi ao dar seu nome a uma nova espécie de planta. Um estudo acadêmico recente detalhou a descoberta da espécie nas regiões de grande altitude dos Andes, mais precisamente no centro e no sul do Peru, segundo The Athletic.
Os pesquisadores decidiram batizar a espécie de Salvia messii em homenagem ao icônico jogador de futebol, traçando um paralelo entre a resistência da planta e o brilho duradouro do capitão do Inter Miami. A planta tem flores marcantes em azul-claro e branco, cores que remetem às da famosa camisa da seleção argentina.
O processo de nomeação seguiu as regras rigorosas da nomenclatura botânica, que utiliza raízes latinas para classificar novas descobertas biológicas. Ao acrescentar a letra “i” ao sobrenome do jogador de 39 anos, a comunidade científica designou a planta como a “sálvia de Messi”.
- Icon Sportswire
Um legado que vai além do futebol
Esse gesto é raro no meio acadêmico e costuma ser reservado a pessoas que tiveram um impacto profundo na cultura mundial. A planta pertence à família Lamiaceae, conhecida como família da hortelã, e chama a atenção por suas possíveis propriedades medicinais. Subespécies desse grupo são frequentemente estudadas por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o que acrescenta uma importância prática a uma descoberta que já despertou a imaginação de torcedores de futebol em todo o mundo.
Esse reconhecimento botânico chega em um momento em que Messi continua a dominar as manchetes dentro e fora de campo. Embora seu foco principal siga sendo liderar o Inter Miami na campanha da MLS, sua projeção como figura cultural nunca foi tão grande. O fato de uma espécie endêmica da acidentada paisagem peruana agora levar seu nome é um testemunho de sua condição de maior jogador da história do futebol.
Uma espécie resiliente para um jogador resiliente
A Salvia messii está longe de ser uma flor de jardim delicada: é uma planta resistente, capaz de suportar alguns dos ambientes mais desafiadores do planeta. Com até 1,5 metro de altura, ela é encontrada exclusivamente em encostas rochosas e áridas, entre 2.000 e 2.400 metros acima do nível do mar. Biólogos observaram sua extrema capacidade de adaptação, que lhe permite prosperar no ar rarefeito e em terrenos difíceis, onde poucas outras espécies conseguem sobreviver.
Essa resistência talvez seja a homenagem mais apropriada a Messi, cuja carreira foi marcada pela capacidade de superar desafios físicos e manter a excelência no mais alto nível do esporte profissional por mais de duas décadas. A descoberta, porém, também traz uma nota triste: a Salvia messii já foi classificada como espécie ameaçada de extinção.
- Photosport
Do campo ao laboratório
Embora dar a uma planta o nome de um jogador de futebol possa parecer incomum, Messi não é o primeiro atleta a receber uma homenagem biológica desse tipo. O mundo da ciência frequentemente busca inspiração no futebol ao catalogar novas formas de vida. No início deste ano, o experiente goleiro de Cabo Verde Vozinha foi homenageado quando uma nova espécie de molusco marinho recebeu seu nome.
Além disso, o professor Jesus Ortea, da Universidade de Oviedo, já havia dado a uma espécie de caracol marinho o nome do ex-goleiro do Real Madrid Keylor Navas, em 2019. Esses casos mostram uma tendência crescente de cientistas reconhecerem o enorme impacto social das figuras mais proeminentes do futebol.
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