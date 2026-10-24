Segundo o site oficial do Lecce, "o U.S. Lecce informa que o jogador Ivan Ilić, após a lesão sofrida durante a partida contra o Bologna, passou por novos exames complementares detalhados que confirmaram a lesão miotendínea do reto femoral esquerdo com lesão parcial do tendão".
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Lecce, Ilic precisa passar por cirurgia: o boletim médico
A nota do clube de Salento prossegue: "O jogador, na terça-feira, passará por uma cirurgia no Hospital Pihlajalinna, em Turku (Finlândia), que será realizada pelo professor Lasse Lempainen".
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