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Ilic LecceGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Lecce, Ilic precisa passar por cirurgia: o boletim médico

Lecce
I. Ilic
Campeonato Italiano

O estado de saúde do meio-campista do Lecce

Segundo o site oficial do Lecce, "o U.S. Lecce informa que o jogador Ivan Ilić, após a lesão sofrida durante a partida contra o Bologna, passou por novos exames complementares detalhados que confirmaram a lesão miotendínea do reto femoral esquerdo com lesão parcial do tendão".

  • A nota do clube de Salento prossegue: "O jogador, na terça-feira, passará por uma cirurgia no Hospital Pihlajalinna, em Turku (Finlândia), que será realizada pelo professor Lasse Lempainen".

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