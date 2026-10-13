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US Lecce v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Lecce, Ilic fica de fora: boletim médico e prazo de recuperação

Lecce
I. Ilic
Campeonato Italiano

Meio-campista do Lecce sofre lesão

Má notícia para o Lecce: Ilic se lesionou. O meio-campista sérvio, que saiu durante o primeiro tempo da partida contra o Bologna, passou por uma ressonância magnética pela manhã. Os exames apontaram uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. O tempo de recuperação dependerá da gravidade da lesão, cujo grau não foi especificado. O afastamento pode ser de pelo menos duas semanas, mas o período longe dos gramados pode se prolongar caso a lesão seja mais profunda.



  • O boletim do clube de Salento: "O U.S. Lecce informa que o jogador Ivan Ilić passou por uma ressonância magnética na clínica de radiologia 'Quarta Colosso', em Lecce. O exame identificou uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda".

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