Má notícia para o Lecce: Ilic se lesionou. O meio-campista sérvio, que saiu durante o primeiro tempo da partida contra o Bologna, passou por uma ressonância magnética pela manhã. Os exames apontaram uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. O tempo de recuperação dependerá da gravidade da lesão, cujo grau não foi especificado. O afastamento pode ser de pelo menos duas semanas, mas o período longe dos gramados pode se prolongar caso a lesão seja mais profunda.







