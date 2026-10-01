No fim, Jorge Jesus tinha razão. O primeiro Portugal sem Cristiano Ronaldo vence e convence com um 4 a 2 sobre a Dinamarca em uma partida "alegre" na fase defensiva, mas rica em gols e chances. Entre outros, quem brilhou foi o milanista Goncalo Ramos (1 gol e 1 assistência), mas inevitavelmente foi justamente o maior dos ausentes o protagonista dos debates sobre esta partida.
Por um lado, de fato, houve a enorme pressão colocada sobre os ombros do ex-Milan Rafael Leao, que vestiu a sua 7. Por outro, houve a comemoração provocativa com o seu "siuuum" do atacante do Napoli Rasmus Hojlund.