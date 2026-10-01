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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Leão não brilha com a 7 de Cristiano Ronaldo, Hojlund comemora com seu "siuuum"

R. Leao
C. Ronaldo
R. Hoejlund
Dinamarca x Portugal
Dinamarca
Portugal
Liga das Nações A
Milan
Napoli

CR7 não estava em campo, mas sua presença em Dinamarca x Portugal mesmo assim foi sentida.

No fim, Jorge Jesus tinha razão. O primeiro Portugal sem Cristiano Ronaldo vence e convence com um 4 a 2 sobre a Dinamarca em uma partida "alegre" na fase defensiva, mas rica em gols e chances. Entre outros, quem brilhou foi o milanista Goncalo Ramos (1 gol e 1 assistência), mas inevitavelmente foi justamente o maior dos ausentes o protagonista dos debates sobre esta partida.

Por um lado, de fato, houve a enorme pressão colocada sobre os ombros do ex-Milan Rafael Leao, que vestiu a sua 7. Por outro, houve a comemoração provocativa com o seu "siuuum" do atacante do Napoli Rasmus Hojlund.


  • Leão não brilha

    Jorge Jesus, após encerrar definitivamente ou quase o capítulo Cristiano Ronaldo no pré-jogo. "Estou completamente tranquilo, com a consciência limpa em relação a esta situação", escolheu colocar entre os titulares da partida Rafael Leao em seu lugar.

    Com a camisa 7, o ex-Milan alternou, como sempre, algumas boas jogadas, como um gol quase marcado logo no início ao puxar para a direita, com outras menos boas, como o gol perdido a poucos passos ou algumas bolas perdidas no terço final que obrigaram os companheiros a se desdobrarem.

    A partida do atacante do Galatasaray terminou aos 63 minutos, quando o técnico português colocou Trincao em seu lugar, mas a escolha pela titularidade, com a 7, no primeiro jogo da era pós-CR7 ainda é um sinal.

  • O SIUUUM de Hojlund

    Quem puxou Cristiano Ronaldo para a história, mesmo sem que ele estivesse presente em campo, foi Rasmus Hojlund que, como já havia acontecido no passado nos confrontos entre Dinamarca e Portugal, escolheu comemorar aos 53 minutos pelo gol do 2 a 2 com uma comemoração nada banal: primeiro, com o dedo levantado, chamou a atenção de todos os seus torcedores e depois saltou, virando-se e imitando o clássico "Siuuum" eternizado justamente pelo ex-Bola de Ouro português.

    Uma homenagem no dia das polêmicas? Uma provocação? Certamente Hojlund já havia feito isso, em 2025 e quando CR7 estava em campo como adversário. Além disso, sua admiração pelo português já havia sido declarada à imprensa: "Meu ídolo, porém, é Cristiano Ronaldo, é um vencedor e sempre quer melhorar"

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