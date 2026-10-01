Jorge Jesus, após encerrar definitivamente ou quase o capítulo Cristiano Ronaldo no pré-jogo. "Estou completamente tranquilo, com a consciência limpa em relação a esta situação", escolheu colocar entre os titulares da partida Rafael Leao em seu lugar.

Com a camisa 7, o ex-Milan alternou, como sempre, algumas boas jogadas, como um gol quase marcado logo no início ao puxar para a direita, com outras menos boas, como o gol perdido a poucos passos ou algumas bolas perdidas no terço final que obrigaram os companheiros a se desdobrarem.

A partida do atacante do Galatasaray terminou aos 63 minutos, quando o técnico português colocou Trincao em seu lugar, mas a escolha pela titularidade, com a 7, no primeiro jogo da era pós-CR7 ainda é um sinal.