Quem acabou puxando Cristiano Ronaldo para o centro da cena, mesmo sem que ele estivesse em campo, foi Rasmus Hojlund, que, como já havia acontecido no passado nos confrontos entre Dinamarca e Portugal, escolheu comemorar aos 53 minutos o gol do 2 a 2 com uma celebração nada banal: primeiro, com o dedo levantado, chamou a atenção de todos os seus torcedores e depois saltou, virando-se e imitando o clássico "Siuuum" eternizado justamente pelo ex-Bola de Ouro português.

Uma homenagem no dia das polêmicas? Uma provocação? Certamente Hojlund já havia feito isso antes, em 2025, quando CR7 estava em campo como adversário. Além disso, ele já havia declarado sua admiração pelo português à imprensa: "Meu ídolo, porém, é Cristiano Ronaldo, ele é um vencedor e quer sempre melhorar".

E o empurrão no técnico de Portugal, Jorge Jesus, no fim da partida, no momento dos apertos de mão amistosos no meio do campo, esclareceu totalmente a posição do dinamarquês: ele não gostou nem um pouco do tratamento reservado ao seu ídolo.