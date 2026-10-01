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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Leão não brilha com a 7 de Cristiano Ronaldo, Hojlund comemora com seu "siuum" e afasta Jorge Jesus

R. Leao
C. Ronaldo
R. Hoejlund
Dinamarca x Portugal
Dinamarca
Portugal
Liga das Nações A
Milan
Napoli

CR7 não estava em campo, mas sua presença em Dinamarca x Portugal ainda assim foi sentida.

No fim, Jorge Jesus tinha razão. O primeiro Portugal sem Cristiano Ronaldo venceu e convenceu com um 4 a 2 sobre a Dinamarca em uma partida "alegre" na fase defensiva, mas rica em gols e chances. Entre os destaques esteve o jogador do Milan Goncalo Ramos (1 gol e 1 assistência), mas, inevitavelmente, foi justamente o maior dos ausentes o protagonista dos debates sobre esta partida.

De um lado, de fato, houve a enorme pressão colocada sobre os ombros do ex-jogador do Milan Rafael Leao, que vestiu a sua 7. Do outro, houve a comemoração provocativa com o seu "siuuum", do atacante do Napoli Rasmus Hojlund.


  • LEÃO NÃO BRILHA

    Jorge Jesus, depois de encerrar de vez ou quase o capítulo Cristiano Ronaldo no pré-jogo: "Estou completamente tranquilo, com a consciência limpa em relação a esta situação", escolheu colocar Rafael Leão entre os titulares da partida e em seu lugar.

    Com a camisa 7 às costas, o ex-Milan alternou como sempre algumas boas jogadas, como um gol quase marcado no início ao puxar para a direita, com outras menos boas, como o gol perdido de poucos passos ou algumas bolas desperdiçadas no terço final que obrigaram os companheiros a se desdobrarem.

    A partida do atacante do Galatasaray terminou então aos 63 minutos, quando o técnico português colocou Trincão em seu lugar, mas a escolha da titularidade, com a 7, no primeiro jogo da era pós-CR7, ainda assim é um sinal.

  • O SIUUUM de Hojlund

    Quem acabou puxando Cristiano Ronaldo para o centro da cena, mesmo sem que ele estivesse em campo, foi Rasmus Hojlund, que, como já havia acontecido no passado nos confrontos entre Dinamarca e Portugal, escolheu comemorar aos 53 minutos o gol do 2 a 2 com uma celebração nada banal: primeiro, com o dedo levantado, chamou a atenção de todos os seus torcedores e depois saltou, virando-se e imitando o clássico "Siuuum" eternizado justamente pelo ex-Bola de Ouro português.

    Uma homenagem no dia das polêmicas? Uma provocação? Certamente Hojlund já havia feito isso antes, em 2025, quando CR7 estava em campo como adversário. Além disso, ele já havia declarado sua admiração pelo português à imprensa: "Meu ídolo, porém, é Cristiano Ronaldo, ele é um vencedor e quer sempre melhorar".

    E o empurrão no técnico de Portugal, Jorge Jesus, no fim da partida, no momento dos apertos de mão amistosos no meio do campo, esclareceu totalmente a posição do dinamarquês: ele não gostou nem um pouco do tratamento reservado ao seu ídolo.

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