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Peru v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Lelio Donato
Traduzido por

Lapadula renasceu no Peru com Hector Cuper, marcou gols em série e voltou à seleção aos 36 anos após o rebaixamento para a Série C

Amistosos
Peru

O atacante, vindo de uma temporada desastrosa encerrada com o rebaixamento do Spezia para a Série C, voltou ao Peru, onde é treinado por Hector Cuper. Lapadula está marcando em série e também reencontrou a seleção nacional.

Longe de estar acabada. A história de Gianluca Lapadula continua e o levou de volta até à seleção.

Depois de uma temporada desastrosa na Série B, culminada com o rebaixamento do Spezia e a inevitável despedida, o atacante decidiu se transferir para o Peru, onde hoje é treinado por Hector Cuper.

Lapadula reencontrou o faro de gol no campeonato peruano, tanto que para ele chegou até a convocação do técnico Mano Menezes.

Aliás, o atacante sempre foi um verdadeiro ídolo no Peru, também por ter escolhido vestir a camisa da seleção peruana já em 2020, abrindo mão da eventual possibilidade de ser convocado pela Itália.

  • O rebaixamento para a Serie C e os últimos anos na Itália

    Gianluca Lapadula vem de uma temporada desastrosa que parecia poder escrever o capítulo final de sua longuíssima carreira.

    Foram apenas dezoito jogos na Série B com a camisa do Spezia. Lapadula marcou cinco gols e deu três assistências, o que não bastou para evitar o rebaixamento.

    Números negativos como os das últimas temporadas no Cagliari, onde Lapadula havia sido protagonista absoluto em 2022/23, marcando nada menos que vinte e um gols e contribuindo de forma decisiva para o acesso dos sardos à Série A.

    Lapadula, enfim, aos 36 anos parecia ter entrado na reta final da carreira antes de fazer a escolha certa. Ou seja, a de voltar para casa.

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  • A PRIMEIRA VEZ NO PERU, 200 GOLS NA CARREIRA

    No verão, de fato, Lapadula aceita a oferta do Universitario e, assim, pela primeira vez na carreira joga no Peru, ou seja, o país que escolheu representar.

    O atacante é recebido como um herói, até porque o campeonato peruano certamente não é exatamente repleto de estrelas. Mas quem comanda Lapadula no banco é Héctor Cúper, técnico argentino com uma longa carreira também na Europa e uma breve passagem pela Itália não muito feliz pela Inter.

    Lapadula, de qualquer forma, começou fortíssimo nesta temporada, marcando seis gols nas primeiras dez rodadas do campeonato. Um rendimento que levou o próprio Cúper a dizer: "Ele me lembra o melhor Crespo, na área sabe ser impiedoso como poucos".

    Talvez seja um pouco demais. Mas, certamente, Lapadula sabe fazer o seu trabalho. A prova disso é a marca, recém-alcançada, de 200 gols na carreira.

    "Mas isso já nem era mais um objetivo, depois do que aconteceu comigo nos últimos três anos tinha ficado apenas como um sonho quase irrealizável. Eu, porém, vivo para fazer gols e ter conseguido isso com a camisa da U é simplesmente fantástico", disse Lapadula.

  • O retorno à seleção e a escolha de 2020

    O grande início de temporada vivido no Universitario convenceu realmente todo mundo, incluindo o atual técnico da seleção do Peru, que o convocou depois de um ano e meio.

    Mano Menezes, ex-técnico da seleção brasileira, tem como objetivo recolocar o Peru para disputar uma Copa do Mundo. Um projeto de longo prazo do qual, considerando a idade, dificilmente Lapadula poderá fazer parte.

    Enquanto isso, porém, sua convocação devolve um pouco de entusiasmo ao ambiente, também ao relembrar a escolha feita pelo atacante em 2020.

    Lapadula, nascido em Turim, mas filho de mãe peruana, havia sido convocado pela Itália, seleção pela qual três anos antes também havia disputado um amistoso.

    Depois, nada mais, daí a decisão de escolher definitivamente o Peru, seleção pela qual de 2020 a 2025 somou 9 gols em 42 partidas oficiais. E onde se tornou um ídolo muito seguido também nas redes sociais.

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  • A carreira de Lapadula

    Durante a carreira, passada em grande parte na Itália, Lapadula vestiu inúmeras camisas.

    Entre elas está também a do Milan, pelo qual jogou na temporada 2017/18, marcando oito gols em 27 partidas.

    Uma convocação do Milan que chegou após a explosão pelo Pescara na Serie B, quando, na temporada anterior, ele havia somado nada menos que 27 gols em 41 partidas.

    Lapadula passou depois por Genoa, Lecce e Benevento antes de Cagliari e, por fim, Spezia.

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