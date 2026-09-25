Lapadula renasceu no Peru com Hector Cuper, marcou gols em série e voltou à seleção aos 36 anos após o rebaixamento para a Série C

Longe de estar acabada. A história de Gianluca Lapadula continua e o levou de volta até à seleção.

Depois de uma temporada desastrosa na Série B, culminada com o rebaixamento do Spezia e a inevitável despedida, o atacante decidiu se transferir para o Peru, onde hoje é treinado por Hector Cuper.

Lapadula reencontrou o faro de gol no campeonato peruano, tanto que para ele chegou até a convocação do técnico Mano Menezes.

Aliás, o atacante sempre foi um verdadeiro ídolo no Peru, também por ter escolhido vestir a camisa da seleção peruana já em 2020, abrindo mão da eventual possibilidade de ser convocado pela Itália.