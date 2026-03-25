Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
NXGN Lionel Messi Lamine Yamal GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Lamine Yamal e Lionel Messi: Do banho de bebê à disputa pelo título de maior jogador de todos os tempos?

NXGN
Análises
L. Yamal
Barcelona
La Liga
Espanha
Liga dos Campeões
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
L. Messi

Ele conseguiu de novo! Um ano depois de se tornar o primeiro jogador a vencer o prêmio NXGN duas vezes, Lamine Yamal liderou pela terceira vez consecutiva a lista anual da GOAL dos melhores adolescentes do futebol mundial. E não é como se o resultado da votação de 2026 estivesse em dúvida. Yamal não é mais apenas o jovem jogador mais talentoso do futebol atual. Ele é também o jogador mais talentoso, ponto final.

Harry Kane e Kylian Mbappé podem estar na liderança da corrida pelo Ballon d'Or deste ano, mas Yamal, de 18 anos, está logo atrás deles e desafiando a lógica semana após semana. Como Bukayo Saka disse anteriormente: "Sinceramente, fazendo o que ele faz na idade dele, o que se pode dizer?... Ele é incrível. Não é normal. Ninguém faz isso.” Nem mesmo Lionel Messi, na verdade.

Sempre se tem relutância em trazer o maior de todos os tempos para uma conversa sobre o potencial de Yamal. Parece injusto, especialmente considerando quantos jovens já sucumbiram à pressão de serem apontados como “o novo Messi”. O fato é que, no entanto, as comparações são agora totalmente inevitáveis, pois as semelhanças são impressionantes.

Estamos falando de dois pequenos alas-direitos canhotos, capazes de enrolar laterais a partir da posição parada com um simples movimento de ombro ou uma arrancada fulminante — e é por isso que Yamal, assim como Messi antes dele, se tornou uma estrela global no Barcelona antes de completar 20 anos. O que é realmente notável, porém, é que o espanhol está ainda mais avançado do que Messi na mesma idade, o que só levanta uma questão que antes seria considerada um sacrilégio: será que Yamal acabaria rivalizando com seu ídolo pelo título de maior jogador de todos os tempos?

  • O escolhido

    O prodigioso talento de Messi era, evidentemente, evidente desde muito jovem. O ex-diretor esportivo do Barcelona, Carles Rexach, estava tão determinado a contratar o jogador natural de Rosário que conseguiu que Messi, então com 13 anos, assinasse um contrato em um clube de tênis na Catalunha, em 14 de dezembro de 2000.

    Ele também tinha apenas 18 anos quando conquistou sua primeira medalha de campeão da Liga dos Campeões e, embora tenha perdido a vitória na final contra o Arsenal após sofrer uma grave lesão no tendão da coxa na segunda partida das oitavas de final contra o Chelsea, Messi já havia feito o suficiente para merecer uma indicação ao Ballon d'Or de 2006.

    Em 2024, porém, Yamal, de 17 anos, tornou-se o jogador mais jovem da história a ser indicado para o prêmio individual mais prestigiado do futebol e acabou ficando em oitavo lugar na votação. Em setembro passado, aliás, ele só foi superado por Ousmane Dembélé, que desempenhou um papel de destaque na histórica conquista da tríplice coroa do Paris Saint-Germain.

    Naquela altura, Yamal já havia assumido a camisa nº 10 que Messi usara com tanta distinção em 13 de suas 17 temporadas repletas de troféus no Barcelona — e realmente parecia que Yamal era o escolhido.


    • Publicidade

  • "Messi é o Maradona todos os dias"

    O destino conspirou cruelmente contra o anterior detentor da camisa de Messi, Ansu Fati, que foi vítima de uma série de lesões, mas o destino pareceu estar sempre do lado de Yamal.

    Sua ascensão ao trono estava quase predestinada, com Messi efetivamente consagrando Yamal, então com quatro meses de idade, como seu eventual sucessor durante uma sessão de fotos agora famosa, lá em 2007.

    Ainda assim, embora Yamal seja agora amplamente reconhecido como o sucessor mais digno do Rei do Camp Nou, a grande questão agora é se ele realmente conseguirá igualar o nível sem precedentes de excelência sustentada do oito vezes vencedor da Bola de Ouro.

    Porque é a consistência de Messi que o diferencia de todos os outros jogadores da história. Ninguém jamais atuou em um nível tão alto — no nível mais alto — por um período tão longo. Como disse certa vez Jorge Valdano, vencedor da Copa do Mundo de 1986: “Maradona era Maradona às vezes. Messi é Maradona todos os dias.”

    O mais incrível é, claro, que Messi ainda não deu o seu último passo. Ele ultrapassou a marca de 900 gols na semana passada e, embora vá completar 39 anos em junho, espera-se agora que o craque do Inter de Miami lidere a Argentina na Copa do Mundo deste verão na América do Norte — quatro anos depois de ter efetivamente conquistado o futebol ao finalmente colocar as mãos no troféu no Catar, após apresentar uma exibição hipnotizante atrás da outra em uma idade em que a maioria dos jogadores já se aposentou.

  • Inteligência futebolística sem igual

    Messi, obviamente, tem muitos, muitos, muitos atributos, mas a inteligência é a chave para sua incrível longevidade.

    Para começar, ele teve o bom senso de cuidar do corpo da melhor maneira possível após sofrer uma série de lesões musculares preocupantes no início da carreira. Certamente, pode-se argumentar que tanto Ronaldinho quanto Neymar eram ainda mais dotados naturalmente do que Messi, mas nenhum dos brasileiros possuía nem de longe a mesma disciplina ou dedicação à sua arte.

    Mas o QI futebolístico incomparável de Messi também lhe permitiu evoluir seu jogo à medida que a idade começou a tirar-lhe a velocidade que antes lhe permitia deixar os marcadores para trás. Consequentemente, Messi agora usa o posicionamento em vez da velocidade para criar espaço suficiente para fazer sua mágica com a varinha que é seu pé esquerdo.

    De fato, enquanto outros correm pelo campo a centenas de quilômetros por hora em um jogo moderno cada vez mais atlético e frenético, Messi tornou-se famoso pelo tempo que passa caminhando entre os ataques. Por quê? Porque ele tem uma habilidade quase única de compreender o fluxo de um jogo — e, assim, moldá-lo à sua vontade.

    “O resto de nós joga futebol”, disse certa vez Javier Mascherano. “Mas Messi o controla.”

  • Jogador de alto nível

    Fabio Capello está entre aqueles que argumentaram que Yamal ainda não demonstrou o mesmo nível de “gênio” que Messi — mas isso não é de se surpreender em alguém tão jovem. Como o próprio Messi destacou, Yamal está “em um processo de crescimento e continuará a se desenvolver como jogador e a aprimorar seu jogo, assim como eu fiz”.

    O que Yamal já demonstrou, porém, é uma capacidade verdadeiramente impressionante de lidar com pressão intensa — seja ela imposta pela mídia ou pelos adversários.

    O ex-técnico do Barça, Xavi, destacou repetidamente que a tomada de decisões do adolescente era absolutamente impressionante para alguém tão jovem, enquanto o atual técnico dos catalães, Hansi Flick, diz que, nesta fase, ele quase dá como certo que quanto mais importante o jogo, melhor Yamal joga.

    Por exemplo, na épica semifinal da Liga dos Campeões da última temporada contra a Inter, Yamal foi absolutamente brilhante nas duas partidas — apesar de Simone Inzaghi ter sentido que não tinha outra opção a não ser marcar com três jogadores um “fenômeno” que só ocorre a cada 50 anos.

    Yamal certamente parecia um jovem Messi ao driblar repetidamente defensores de nível mundial e, quando colocou o Barça de volta no jogo em Montjuïc com um gol solo impressionante, tornou-se o jogador mais jovem a marcar em uma semifinal da Liga dos Campeões, com 17 anos e 291 dias. Para contextualizar, Messi havia feito apenas uma aparição na competição na mesma idade.

    Além disso, com seu pênalti caracteristicamente sereno na goleada sobre o Newcastle nas oitavas de final da semana passada, Yamal ultrapassou Mbappé como o jogador mais jovem a atingir 10 gols na história da competição. Messi já tinha completado 21 anos quando chegou aos dois dígitos...


  • O favorito à Bola de Ouro

    Como se fosse preciso lembrar, Yamal também teve um início de carreira internacional mais bem-sucedido do que Messi. O magro estudante com aparelho ortodôntico não foi apenas um membro da seleção espanhola campeã da Euro 2024; ele foi a estrela do torneio.

    Entre uma lição de casa e outra, o então jogador de 16 anos deu a jogadores como Adrien Rabiot lições que eles provavelmente nunca esquecerão, e embora ele seja novamente um alvo a ser marcado na Copa do Mundo deste verão, ele está, na verdade, em melhor posição para brilhar na fase final do que Messi estava quando viajou para a Alemanha com a Argentina em 2006.

    Messi marcou em sua estreia no torneio, contra a Sérvia-Montenegro, mas foi titular em apenas uma partida e permaneceu no banco durante toda a frustrante derrota de seu país nas quartas de final para a seleção anfitriã.

    Yamal, por outro lado, é o melhor jogador da seleção mais bem classificada do mundo no momento, o talento de geração em que a excelente equipe de Luis de la Fuentes confia para inspiração individual — e o favorito inicial para ganhar a Bola de Ouro.

    Messi certamente teria algo a dizer sobre isso, é claro — especialmente com a Argentina marcada para enfrentar a Espanha na final. Se ele levasse seu país a um segundo título consecutivo da Copa do Mundo, seu legado se tornaria impossível de igualar, muito menos superar. Para falar a verdade, provavelmente já é — mas, com base no que vimos até agora, Yamal pelo menos tem potencial para entrar no debate sobre quem é o melhor de todos os tempos.

  • Os desafios que temos pela frente

    No entanto, isso não vai depender do que acontecer neste verão. Vai depender do que acontecer na próxima década — e provavelmente até na seguinte —, porque Messi vem reescrevendo os livros de recordes desde que Yamal nasceu.

    É preciso um tipo específico de personalidade para lidar com os rigores do futebol profissional por um período tão significativo — e especialmente quando você é o alvo em todas as partidas.

    É provável que isso se torne cada vez mais difícil nos próximos anos, dada a intensidade cada vez maior tanto do jogo em si quanto do escrutínio da mídia a que as superestrelas estão sujeitas.

    Já estamos vendo cada vez mais cobertura negativa da imprensa sobre o comportamento de Yamal, dentro e fora de campo, e não há como negar que seu status de celebridade pode atrapalhar suas esperanças de entrar para a história como um dos grandes. Como o próprio Messi disse: “Depende do Yamal agora e de muitos fatores externos, porque é assim que o futebol funciona hoje em dia.”

    O talento, porém, está definitivamente presente, e embora o próprio Yamal diga que alcançar Messi é “impossível”, não há como negar que o agora tricampeão do NXGN já está mais adiantado no caminho para alcançar o status de lenda do que o GOAT estava aos 18 anos — e isso, por si só, é algo que vale a pena comemorar.

Finalissima
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG
La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR