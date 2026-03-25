Lamine Yamal e Lionel Messi: Do banho de bebê à disputa pelo título de maior jogador de todos os tempos?

Harry Kane e Kylian Mbappé podem estar na liderança da corrida pelo Ballon d'Or deste ano, mas Yamal, de 18 anos, está logo atrás deles e desafiando a lógica semana após semana. Como Bukayo Saka disse anteriormente: "Sinceramente, fazendo o que ele faz na idade dele, o que se pode dizer?... Ele é incrível. Não é normal. Ninguém faz isso.” Nem mesmo Lionel Messi, na verdade.

Sempre se tem relutância em trazer o maior de todos os tempos para uma conversa sobre o potencial de Yamal. Parece injusto, especialmente considerando quantos jovens já sucumbiram à pressão de serem apontados como “o novo Messi”. O fato é que, no entanto, as comparações são agora totalmente inevitáveis, pois as semelhanças são impressionantes.

Estamos falando de dois pequenos alas-direitos canhotos, capazes de enrolar laterais a partir da posição parada com um simples movimento de ombro ou uma arrancada fulminante — e é por isso que Yamal, assim como Messi antes dele, se tornou uma estrela global no Barcelona antes de completar 20 anos. O que é realmente notável, porém, é que o espanhol está ainda mais avançado do que Messi na mesma idade, o que só levanta uma questão que antes seria considerada um sacrilégio: será que Yamal acabaria rivalizando com seu ídolo pelo título de maior jogador de todos os tempos?