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La Masia, a mina de ouro: 120 milhões de euros se aproximam dos cofres do Barcelona

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F. Torres
M. Casado
A. Ezzalzouli
H. Fort
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Possível recorde na era Laporta

O Barcelona caminha para encerrar sua janela de transferências de verão com números financeiros excepcionais, em um momento em que o clube ainda não fechou todos os seus processos, mas está perto de alcançar receitas que se aproximam dos 120 milhões de euros.

De acordo com o jornal Sport, o valor potencial não corresponde ao saldo da diferença entre a venda e a compra de jogadores, mas representa o dinheiro arrecadado pelo Barcelona apenas com as saídas de jogadores, seja por meio de vendas diretas, percentuais retidos pelo clube em transferências anteriores ou bonificações de solidariedade (direito de formação) pela transferência de jogadores formados na academia La Masia. 


A negociação de Ferran Torres aparece à frente das vendas, após sua transferência para o Paris Saint-Germain por aproximadamente 48,5 milhões de euros, representando sozinha quase metade das receitas diretas do clube neste verão.


  • A La Masia: a mina de lucros

    A academia do Barcelona desempenhou um papel central no resultado financeiro, já que mais da metade das receitas está ligada a jogadores formados no clube, direta ou indiretamente.

    O Barcelona arrecadou cerca de 11 milhões de euros com a saída de Ansu Fati, e um valor semelhante com a transferência de Tommy Marqués, além de três milhões de euros pela transferência de Iñaki Peña.

    Também entraram quantias menores pela saída de Dani Rodríguez, de cerca de 600 mil euros, e de Andrés Cuenca, cuja transferência alcançou um valor de aproximadamente 700 mil euros.

    Ainda há outras operações em fase de conclusão, com Héctor Fort transferindo-se para a Real Sociedad por cerca de 8,5 milhões de euros, enquanto a saída de Álvaro Cortés rende mais de três milhões de euros, e a transferência de Toni Fernández para o Venezia tem um valor de cerca de quatro milhões de euros.

    Se a venda de Casadó for concretizada pelo valor definido pelo Barcelona, de aproximadamente 20 milhões de euros, o total das receitas apenas com as vendas diretas ultrapassará a barreira dos 110 milhões de euros.

    Leia também: superou o Barcelona e as propostas da Arábia Saudita: Real Madrid fecha negócio de ouro

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  • Possível recorde na era Laporta

    Esse valor tornará a atual janela de verão a mais lucrativa em termos de vendas desde o retorno de Joan Laporta à presidência do Barcelona em 2021, desde que as negociações pendentes sejam concluídas pelos valores previstos.

    Em 2023, o clube registrou 81,5 milhões de euros de receitas com a venda de jogadores, mas o cálculo na época considerou o dinheiro que efetivamente chegou ao Barcelona. Por exemplo, o Paris Saint-Germain pagou 50,4 milhões de euros pela contratação de Ousmane Dembélé, mas o Barcelona recebeu apenas 35,4 milhões, enquanto 15 milhões foram para o jogador e seus representantes.

    O balanço daquele verão também incluiu valores das transferências de Antoine Griezmann, Francisco Trincão, Franck Kessié, Nico González e Abde Ezzalzouli. Não entra no cálculo atual a saída de Jofre Torrents para o Ajax, embora a negociação possa render ao Barcelona entre cinco e seis milhões de euros, pois grande parte disso está vinculada a bônus e variáveis que ainda não foram concretizados.

    O mesmo se aplica a outras bonificações presentes em diferentes negociações, que não devem ser contabilizadas financeiramente antes de serem efetivamente devidas.

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  • Ganhos adiados: direitos de patrocínio

    A receita do Barcelona não se limitou à venda de jogadores de seu elenco atual. O clube arrecadou cerca de 4,8 milhões de euros com a transferência de Jan Vergili do Real Mallorca para o Club Brugge, graças à retenção de uma porcentagem sobre sua venda futura.

    Além disso, os mecanismos de solidariedade e os direitos de formação de jogadores da base acrescentaram cerca de quatro milhões de euros, em decorrência de transferências relacionadas a ex-atletas da academia, entre eles Nico González, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo e Sergi Altimira. E o valor pode aumentar ligeiramente caso se concretize a transferência de Marc Guiu ou Mateo Mori.

    Dessa forma, as receitas do Barcelona se aproximam dos 120 milhões de euros, sendo necessário separar cerca de 110 milhões de euros provenientes de suas vendas diretas neste verão e aproximadamente nove milhões de euros oriundos de porcentagens sobre vendas e mecanismos de solidariedade ligados a transferências entre outros clubes.

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  • A garantia dos altos salários

    O Barcelona também obteve ganhos importantes fora do âmbito das vendas, depois de aliviar sua folha salarial. O fim do contrato de Robert Lewandowski e os empréstimos de Marc-André ter Stegen e Ronald Araújo não injetaram dinheiro diretamente nos cofres, mas liberaram um grande espaço financeiro que ajuda o clube a registrar novos jogadores.

    A diretoria do Barcelona aposta em uma fórmula que garante também benefícios futuros, incluindo percentuais de uma futura venda, opções de recompra ou bônus atrelados a metas em várias das negociações.

    A transferência de Jan Vertessen oferece o exemplo mais marcante disso, depois que o clube se beneficiou de uma cláusula que manteve em uma operação anterior, quando o Club Brugge decidiu pagar a multa rescisória do jogador.

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