La Masia, a mina de ouro: 120 milhões de euros se aproximam dos cofres do Barcelona

O Barcelona caminha para encerrar sua janela de transferências de verão com números financeiros excepcionais, em um momento em que o clube ainda não fechou todos os seus processos, mas está perto de alcançar receitas que se aproximam dos 120 milhões de euros.

De acordo com o jornal Sport, o valor potencial não corresponde ao saldo da diferença entre a venda e a compra de jogadores, mas representa o dinheiro arrecadado pelo Barcelona apenas com as saídas de jogadores, seja por meio de vendas diretas, percentuais retidos pelo clube em transferências anteriores ou bonificações de solidariedade (direito de formação) pela transferência de jogadores formados na academia La Masia.





A negociação de Ferran Torres aparece à frente das vendas, após sua transferência para o Paris Saint-Germain por aproximadamente 48,5 milhões de euros, representando sozinha quase metade das receitas diretas do clube neste verão.



