"Se eu soubesse disso antes, teria assinado na hora", disse o jogador versátil de 20 anos à Sky. Bischof se consolidou como um importante jogador de rodízio sob o comando do técnico Vincent Kompany. Em 37 partidas, ele ficou 1.654 minutos em campo e marcou três gols e deu três assistências. “No geral, estou muito satisfeito, porque aprendi muito. Fiquei mais versátil.”
Traduzido por
"Lá eu perdi um pouco a cabeça": Tom Bischof revela um momento especial no FC Bayern
No seu antigo clube, o TSG Hoffenheim, Bischof jogava principalmente no meio-campo central. Em Munique, devido à forte concorrência na dupla de volantes por parte de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Leon Goretzka, Kompany o escalou principalmente como lateral.
“Eu nunca teria imaginado que jogaria como lateral-esquerdo ou lateral-direito”, disse Bischof. “Acho que consegui ajudar muito a equipe com isso. No começo, tive um pouco de dificuldade para aceitar. Principalmente nos primeiros um ou dois jogos, depois conversei algumas vezes com o Joshua Kimmich, por exemplo. Ele me disse que eu teria minha chance. Valeu a pena e estou simplesmente feliz por agora poder dar uma força na lateral esquerda e ajudar a equipe.”
Kimmich também chegou ao FC Bayern ainda jovem como meio-campista de formação, mas começou jogando como lateral. Hoje, ele é o vice-capitão e titular no meio-campo.
Tom Bischof fala sobre seu primeiro gol pelo FC Bayern na Allianz Arena
Com suas primeiras partidas na Liga dos Campeões, Bischof realizou “um sonho de infância”. “Então, era muito importante para mim marcar mais um gol em casa, para sentir essa sensação”, conta ele. Depois de marcar dois gols na vitória por 3 a 2 fora de casa contra o SC Freiburg no início de abril, Bischof marcou seu primeiro gol na Allianz Arena na última rodada, na vitória por 5 a 1 contra o 1. FC Köln. “Acho que isso ficou evidente, eu me empolguei um pouco. Mas eu precisava desabafar. Esse ainda era um grande objetivo.”
No sábado, ele enfrenta o VfB Stuttgart com o FC Bayern na final da Copa da Alemanha. Ainda não está claro se ele fará parte da seleção alemã para a Copa do Mundo. “Na minha cabeça, no meu coração, fiz tudo para isso e me preparei bem”, disse Bischof. “Seria um sonho estar lá.” Na quinta-feira, às 13h, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, anunciará oficialmente sua convocação.