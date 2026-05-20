"Lá eu perdi um pouco a cabeça": Tom Bischof revela um momento especial no FC Bayern

No seu antigo clube, o TSG Hoffenheim, Bischof jogava principalmente no meio-campo central. Em Munique, devido à forte concorrência na dupla de volantes por parte de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Leon Goretzka, Kompany o escalou principalmente como lateral.

“Eu nunca teria imaginado que jogaria como lateral-esquerdo ou lateral-direito”, disse Bischof. “Acho que consegui ajudar muito a equipe com isso. No começo, tive um pouco de dificuldade para aceitar. Principalmente nos primeiros um ou dois jogos, depois conversei algumas vezes com o Joshua Kimmich, por exemplo. Ele me disse que eu teria minha chance. Valeu a pena e estou simplesmente feliz por agora poder dar uma força na lateral esquerda e ajudar a equipe.”

Kimmich também chegou ao FC Bayern ainda jovem como meio-campista de formação, mas começou jogando como lateral. Hoje, ele é o vice-capitão e titular no meio-campo.