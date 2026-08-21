Kompany fala sobre a condição atual de Jamal Musiala antes da final da Supercopa

O Bayern de Munique enfrentará o Borussia Dortmund na Supercopa Franz Beckenbauer neste sábado sem o meia-armador Musiala. O técnico Vincent Kompany confirmou que o jogador de 23 anos não faz parte do elenco para a viagem ao Signal Iduna Park.

O confronto de destaque serve como a tradicional abertura da temporada alemã, disputada entre as principais equipes nacionais da campanha anterior. Enquanto o Bayern busca mais um título, administrar o bem-estar de seu meio-campista estrela segue sendo a prioridade absoluta.