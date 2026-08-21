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Kompany fala sobre a condição atual de Jamal Musiala antes da final da Supercopa
Perdendo a decisão da Supercopa
O Bayern de Munique enfrentará o Borussia Dortmund na Supercopa Franz Beckenbauer neste sábado sem o meia-armador Musiala. O técnico Vincent Kompany confirmou que o jogador de 23 anos não faz parte do elenco para a viagem ao Signal Iduna Park.
O confronto de destaque serve como a tradicional abertura da temporada alemã, disputada entre as principais equipes nacionais da campanha anterior. Enquanto o Bayern busca mais um título, administrar o bem-estar de seu meio-campista estrela segue sendo a prioridade absoluta.
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Gerenciando ajustes no tratamento
Os recentes episódios de saúde de Musiala geraram grande preocupação, embora dirigentes do clube tenham revelado que já sabiam da situação há algum tempo. Kompany explicou que ajustes recentes no tratamento médico do jogador causaram efeitos colaterais visíveis durante as partidas.
"Ele não está no elenco. Trata-se de ele se adaptar ao tratamento", disse Kompany aos repórteres. O diretor esportivo Max Eberl acrescentou que o clube se uniu em torno do jogador como uma família para oferecer total apoio durante este período.
Solidariedade entre rivais e atualizações do elenco
A comunidade do futebol se uniu em apoio a Musiala, com o diretor-gerente do Borussia Dortmund, Lars Ricken, expressando solidariedade apesar da forte rivalidade em campo. Ricken admitiu que os episódios recentes envolvendo o meio-campista foram chocantes de ver de fora.
Enquanto isso, Kompany deu notícias positivas sobre o reforço de verão Ismael Saibari, que deve atuar contra o Dortmund. O técnico elogiou a força e a velocidade de Saibari, observando que o recém-chegado terá um papel importante assim que estiver totalmente integrado.
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De olho na volta à ação
Daqui para frente, o Bayern está totalmente focado em ajudar Musiala a completar sua recuperação por meio de sessões individuais de treino nesta semana. Kompany demonstrou empolgação com o futuro retorno do jovem aos gramados assim que seu tratamento se estabilizar.
"Estou ansioso pelo contra-ataque de Musiala, quando ele responder novamente a todas as perguntas em campo", afirmou Kompany. O Bayern agora volta toda a sua atenção para conquistar mais um título em Dortmund.
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