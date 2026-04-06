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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

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Kimmich: Kane vai jogar contra o Real Madrid, mesmo que seja numa cadeira de rodas

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
H. Kane
J. Kimmich
Espanha
Alemanha

Com a Liga dos Campeões entrando em sua fase decisiva, os holofotes se voltam para o esperado confronto da partida de ida das quartas de final entre Bayern de Munique e Real Madrid, amanhã, terça-feira.

Mas o principal assunto em pauta, antes da partida de ida, é a condição física do craque do Bayern de Munique, Harry Kane.

Kane vem sofrendo com um problema no tornozelo nos últimos dias, o que causa preocupação dentro do time bávaro.

O impacto da ausência de Harry Kane ficou evidente na difícil vitória do Bayern de Munique por 3 a 2 sobre o Freiburg na Bundesliga.

Com a aproximação deste importante confronto europeu, a equipe médica do time da Baviera trabalha intensamente para preparar seu principal atacante.

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    A confiança de Kimmich no retorno de Kane

    Apesar da incerteza, há um otimismo crescente dentro da equipe alemã quanto à capacidade de Harry Kane se recuperar a tempo de jogar contra o Real Madrid.

    A declaração mais marcante veio do capitão do Bayern, Joshua Kimmich, que expressou claramente a importância de Kane.

    “Acho que Kane vai jogar mesmo que seja de cadeira de rodas”, disse Kimmich em declarações publicadas pelo site Madrid Universal.

    E acrescentou: “Acho que Harry Kane vai conseguir jogar. Ele vai rastejar até o campo se for preciso”.

    Por sua vez, o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, deu mais uma atualização, na qual demonstrou um otimismo cauteloso, reconhecendo que a situação não é ideal em relação ao retorno de Kane.

    Companhi disse: “Se Kane estiver pronto, será um grande problema para o Real Madrid.”

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