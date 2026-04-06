Kimmich: Kane vai jogar contra o Real Madrid, mesmo que seja numa cadeira de rodas

Com a Liga dos Campeões entrando em sua fase decisiva, os holofotes se voltam para o esperado confronto da partida de ida das quartas de final entre Bayern de Munique e Real Madrid, amanhã, terça-feira.

Mas o principal assunto em pauta, antes da partida de ida, é a condição física do craque do Bayern de Munique, Harry Kane.

Kane vem sofrendo com um problema no tornozelo nos últimos dias, o que causa preocupação dentro do time bávaro.

O impacto da ausência de Harry Kane ficou evidente na difícil vitória do Bayern de Munique por 3 a 2 sobre o Freiburg na Bundesliga.

Com a aproximação deste importante confronto europeu, a equipe médica do time da Baviera trabalha intensamente para preparar seu principal atacante.

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