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Kean, Lautaro e Oliisi... Será que o domínio do Bayern e da Inter nas finais da Copa do Mundo vai continuar?

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
França x Espanha
França
Espanha
L. Martinez
Borussia Dortmund x Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Supercopa da Alemanha
Inter de Milão x A.C. Monza
Inter de Milão
A.C. Monza
Campeonato Italiano
M. Olise
H. Kane
England
Argentina
EUA
França
Espanha
Alemanha
Itália

Uma ironia surpreendente que começou com a final de 1982

O Inter de Milão e o Bayern de Munique têm uma relação excepcional com a final da Copa do Mundo, que se mantém ininterrupta desde a edição de 1982. Desde aquela edição, sediada pela Espanha e vencida pela Itália, a final da Copa do Mundo conta com a participação de pelo menos um jogador de cada um dos dois clubes.

O Inter descreveu, em seu site oficial — anteriormente— essa sequência como a concretização de sua presença constante no maior evento do futebol, já que seus jogadores se revezaram na final ao longo de diferentes gerações, desde Giuseppe Bergomi e Alessandro Altobelli na Copa do Mundo de 1982 até Lautaro Martínez com a Argentina na final do Catar 2022.

Com a Argentina e a França chegando às semifinais da Copa do Mundo de 2026, parece que a lenda está prestes a se estender para uma nova edição, desde que pelo menos uma das seleções se classifique para a final da edição atual, marcada para acontecer nos Estados Unidos, no estádio de Nova York-Nova Jersey, no dia 19 de julho deste ano.

As seleções da França e da Espanha se enfrentarão nas semifinais na próxima terça-feira, e a seleção da Argentina enfrentará a Inglaterra na noite de quarta-feira.

  • Finais de 1982 a 1998

    Espanha 1982: Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental
    . O Inter de Milão deu início à sua trajetória histórica nas finais com a participação de Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali e Alessandro Altobelli, que marcou o terceiro gol da Itália. Além disso, cinco jogadores do Inter conquistaram o título da Copa do Mundo com a Azzurra.

    Pelo Bayern, participaram daquela final Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner e Wolfgang Dreymler.


    México 1986: Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental
    . Maradona levou a Argentina ao segundo título, enquanto Karl-Heinz Rummenigge, jogador do Inter, marcou um dos gols da Alemanha Ocidental na tentativa de reação, antes de Borucaja decidir a final a favor da Argentina.

    As estrelas do Bayern, Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß e Norbert Eder, participaram dessa final.

    Itália 1990: Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina
    : Andreas Brehme, jogador do Inter, garantiu o título com um gol de pênalti, acompanhado por seus companheiros do clube italiano, Lothar Matthäus e Jürgen Klinsmann, enquanto pelo Bayern participaram Klaus Ogenthaler e Jürgen Kohler, e Stefan Reuter ficou no banco.

    Estados Unidos 1994: Brasil 3 x 2 Itália (na disputa por pênaltis)
    . Nicola Berti representou o Inter de Milão na seleção italiana e disputou a partida inteira, antes de o Brasil conquistar o título na disputa por pênaltis após um empate sem gols. Nas fileiras brasileiras estava Jorginho, jogador do Bayern de Munique.

    França 1998: França 3 x 0 Brasil
    . Ronaldo, astro do Inter, levou a seleção brasileira à final, mas não conseguiu impedir que a França conquistasse seu primeiro título, enquanto Yuri Djorkaeff, jogador do Inter, foi coroado campeão ao lado de seu companheiro do Bayern, Picsenti Lizarazu.

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  • De Ronaldo a Lautaro: 2002-2018

    Coreia do Sul e Japão 2002: Brasil 2 x 0 Alemanha

    Ronaldo, craque da Inter, decidiu a final com dois gols que levaram o Brasil ao seu quinto título, depois de encerrar o torneio como artilheiro, com oito gols, e eleito o melhor jogador da competição.

    Do outro lado, o trio do Bayern de Munique — Jens Jeremie, Oliver Kahn e Thomas Linke — lamentou a perda do título.

    Alemanha 2006 – Itália 6 a 4 França (pênaltis)

    Marco Materazzi foi o herói da final ao marcar o gol de empate, depois provocou a expulsão de Zinedine Zidane e, por fim, converteu uma das cobranças de pênalti que garantiram à Itália seu quarto título, às custas da França, que contava com o jogador do Bayern, Willy Sagnol, em suas fileiras.

    África do Sul 2010 – Espanha 1 x 0 Holanda

    Wesley Sneijder, astro da Inter e autor da histórica tríplice coroa, chegou à final com a Holanda após marcar cinco gols, mas perdeu o título com um gol de Andrés Iniesta na prorrogação.

    Nessa final, o Bayern foi representado pela dupla holandesa Mark van Bommel e Arjen Robben.

    Brasil 2014 – Alemanha 1 x 0 Argentina

    A Inter manteve sua sequência histórica graças à participação de Rodrigo Palacio como reserva pela Argentina, antes de Mario Götze garantir o título para a Alemanha com um gol aos 112 minutos.

    A seleção alemã contava com vários astros do Bayern: Jérôme Boateng, Mario Götze, Toni Kroos, Philipp Lahm, Thomas Müller, Manuel Neuer e Bastian Schweinsteiger.

    Rússia 2018 – França 4 x 2 Croácia

    Ivan Perišić, craque da Inter, marcou o único gol da Croácia naquela final, enquanto Marcelo Brozović, também craque dos nerazzurri, participou da partida, antes de a França conquistar seu segundo título. Corentin Tolisso foi o jogador do Bayern que atuou naquela final pelas fileiras da França.

  • Qatar 2022 – Argentina 7 x 5 França (pênaltis)

    Lautaro Martínez, capitão do Inter de Milão, entrou na prorrogação e ajudou a dinamizar o ataque da Argentina, antes de o “Tango” conquistar o título nos pênaltis, após um empate em 3 a 3, em uma das maiores finais da história da Copa do Mundo.

    Estados Unidos, Canadá e México 2026: (...)

    Lautaro Martínez, capitão do Inter, mantém sua presença na seleção argentina, que continua a campanha de defesa do título na atual edição da Copa do Mundo, tendo contribuído para a classificação dos “dançarinos do tango” para as semifinais.

    Por outro lado, a seleção da França conta com Marcus Thuram (Inter), Dayot Upamecano e Mike Olise (Bayern de Munique).

    Já a seleção da Inglaterra conta com o capitão Harry Kane, estrela do Bayern, enquanto a lista da Espanha não inclui nenhum jogador do Bayern ou da Inter de Milão, mantendo assim a sequência que já dura 44 anos.

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