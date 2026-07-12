Kean, Lautaro e Oliisi... Será que o domínio do Bayern e da Inter nas finais da Copa do Mundo vai continuar?

O Inter de Milão e o Bayern de Munique têm uma relação excepcional com a final da Copa do Mundo, que se mantém ininterrupta desde a edição de 1982. Desde aquela edição, sediada pela Espanha e vencida pela Itália, a final da Copa do Mundo conta com a participação de pelo menos um jogador de cada um dos dois clubes.

O Inter descreveu, em seu site oficial — anteriormente— essa sequência como a concretização de sua presença constante no maior evento do futebol, já que seus jogadores se revezaram na final ao longo de diferentes gerações, desde Giuseppe Bergomi e Alessandro Altobelli na Copa do Mundo de 1982 até Lautaro Martínez com a Argentina na final do Catar 2022.

Com a Argentina e a França chegando às semifinais da Copa do Mundo de 2026, parece que a lenda está prestes a se estender para uma nova edição, desde que pelo menos uma das seleções se classifique para a final da edição atual, marcada para acontecer nos Estados Unidos, no estádio de Nova York-Nova Jersey, no dia 19 de julho deste ano.

As seleções da França e da Espanha se enfrentarão nas semifinais na próxima terça-feira, e a seleção da Argentina enfrentará a Inglaterra na noite de quarta-feira.