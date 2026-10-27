Lamine Yamal, estrela do Barcelona, foi alvo de duras críticas em uma comparação de ordem moral feita por Oliver Holt, jornalista do britânico Daily Mail, com o capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane, premiado com a Bola de Ouro de 2026.

Kane conquistou o prêmio na última segunda-feira, em uma cerimônia realizada na capital britânica, Londres, com Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, ficando em segundo lugar, enquanto Yamal ficou em terceiro.

Holt relembrou a polêmica que cercou a festa de aniversário de 18 anos de Yamal, ao comparar a forma como o jogador espanhol lida com a fama e a trajetória de Kane, que ele descreveu como tranquila e humilde.