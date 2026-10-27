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"Kane é o profissional ideal": críticas inglesas ferozes ao comportamento "narcisista" de Yamal e Ronaldo

H. Kane
L. Yamal
C. Ronaldo
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Bayern de Munique
Al-Nassr
England
Espanha
Portugal
Alemanha
Arábia Saudita

Avaliação dura para o astro do Barcelona após a cerimônia da Bola de Ouro

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, foi alvo de duras críticas em uma comparação de ordem moral feita por Oliver Holt, jornalista do britânico Daily Mail, com o capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane, premiado com a Bola de Ouro de 2026.

Kane conquistou o prêmio na última segunda-feira, em uma cerimônia realizada na capital britânica, Londres, com Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, ficando em segundo lugar, enquanto Yamal ficou em terceiro.

Holt relembrou a polêmica que cercou a festa de aniversário de 18 anos de Yamal, ao comparar a forma como o jogador espanhol lida com a fama e a trajetória de Kane, que ele descreveu como tranquila e humilde.

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  • Declaração de Yamal provoca onda de críticas

    Antes da votação do prêmio, Yamal disse: "Acredito sinceramente que nós dois somos os melhores do mundo, e que eu merecia o prêmio neste ano porque conquistei títulos". Ele se referia a si mesmo e a Kylian Mbappé (27 anos), não incluindo Kane em suas contas.

    Holt entende, segundo o que publicou o jornal alemão Bild, que essa declaração representa uma evolução preocupante no futebol, que se traduz na disseminação de uma cultura do estrelato que leva os jogadores a se colocarem no centro das atenções.

    O jornalista britânico escreveu: "Vimos na noite de segunda-feira que o futebol é capaz de conceder seus maiores prêmios a homens como Kane; homens que não buscaram os holofotes, não provocaram polêmicas, não abusaram de sua fama e não contrataram pessoas de baixa estatura para enfeitar a festa de seu décimo oitavo aniversário, como se alega que Yamal fez, mas sim que se dedicaram a uma trajetória de excelência silenciosa".

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  • A polêmica da festa de aniversário persegue Yamal

    A referência remete à festa de aniversário de 18 anos de Yamal, promovida pelo jogador, em meio a alegações de que ele contratou pessoas de baixa estatura e pagou a elas para comparecer à festa.

    A Associação Espanhola de Pessoas com Nanismo (ASDD) anunciou, na época, que pretendia tomar medidas legais.

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  • Cristiano Ronaldo entra na mira das críticas

    Cristiano Ronaldo também não escapou das críticas de Hoult, que descreveu Kane como "não sendo um narcisista impulsivo como Ronaldo", mas sim "reservado e humilde", considerando-o "o profissional ideal".

    Ainda assim, Yamal não saiu de mãos vazias da cerimônia, já que venceu o Troféu Kopa pela terceira vez, como o melhor jogador jovem da temporada.

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