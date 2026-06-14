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Gabriel Marin

Kaká diz que confia em Ancelotti e na recuperação do Brasil: "Ninguém ganha uma Copa no primeiro jogo"

Kaka
C. Ancelotti
Brasil
Copa do Mundo

Ex-meia acredita na capacidade do treinador italiano para encontrar soluções após estreia abaixo do esperado e cita exemplo da Argentina campeã em 2022

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 ficou longe do desempenho esperado pelos torcedores. Apesar da atuação abaixo do ideal, um dos maiores conhecedores de Carlo Ancelotti demonstra confiança na recuperação da equipe ao longo do torneio. Trata-se de Kaká, ex-camisa 10 da seleção e vencedor da Bola de Ouro sob o comando do treinador italiano no Milan.

Em entrevista exclusiva à ESPN, em Nova York, o ex-jogador analisou o primeiro compromisso do Brasil no Mundial e destacou a experiência de Ancelotti como fator determinante para a evolução da equipe durante a competição.

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  • Global Citizen NOW 2026Getty Images Entertainment

    Kaká vê fatores que explicam atuação abaixo do esperado

    Para o ex-meia, a estreia brasileira foi prejudicada por circunstâncias naturais de uma Copa do Mundo, especialmente pela pressão do primeiro jogo e pela qualidade do adversário.

    "Não foi um bom jogo, mas acho que tem alguns motivos: nervosismo da estreia, Marrocos ser uma excelente seleção. Acredito que a gente tenha um excelente técnico, que vai achar soluções para esses desafios".

    Kaká ressaltou que partidas inaugurais costumam ser marcadas por tensão e que o desempenho apresentado não deve ser encarado como um retrato definitivo do potencial da equipe brasileira no torneio.

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  • AC Milan v Hamburg SV - Friendly MatchGetty Images Sport

    Experiência de Ancelotti inspira confiança para a sequência

    Tendo trabalhado diretamente com o treinador italiano durante o auge de sua carreira, Kaká acredita que a capacidade de Ancelotti para lidar com momentos de pressão será fundamental para a seleção.

    Segundo ele, o histórico do técnico em grandes clubes e competições demonstra sua habilidade para encontrar respostas quando os resultados não aparecem da maneira esperada.

    "Ancelotti tem muita bagagem em momentos de pressão e de dificuldade, quando precisa achar uma solução. Por isso acho que ele vai encontrar".

    A relação entre os dois remete aos tempos de Milan, quando o brasileiro conquistou os principais títulos de sua trajetória e alcançou o posto de melhor jogador do mundo.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasil pode ir longe, mas não aparece entre os favoritos de Kaká

    Embora demonstre confiança na evolução da seleção brasileira ao longo da Copa, Kaká não coloca o Brasil no grupo dos principais candidatos ao título neste momento.

    Na visão do ex-jogador, duas seleções chegam ao Mundial em condição superior por conta da consistência apresentada nos últimos anos.

    "Meus favoritos são Espanha e França. A França pelo tempo que jogam juntos, fez duas finais de Copa, tem individualidades e um coletivo forte. E a Espanha pelo talento que tem, a forma que joga, uma estrela como o Lamine Yamal".

    Para Kaká, o entrosamento francês e o futebol envolvente da Espanha fazem das duas equipes as principais referências da competição neste momento.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Exemplo da Argentina reforça esperança brasileira

    Mesmo sem apontar o Brasil entre os favoritos, Kaká acredita que o desempenho da estreia não deve gerar conclusões precipitadas sobre o futuro da equipe na Copa.

    Como argumento, ele lembrou a trajetória da Argentina no Mundial de 2022, quando a seleção de Lionel Messi foi derrotada pela Arábia Saudita na primeira rodada e, ainda assim, terminou campeã do mundo.

    "Ninguém ganha uma Copa no primeiro jogo. A gente tem um exemplo da Argentina, que perdeu na estreia e foi campeã. É um jogo mais tenso, mas vai dar tempo de corrigir".

    A declaração reforça a confiança do ex-meia de que a experiência de Ancelotti e o tempo de trabalho ao longo da competição podem permitir ao Brasil superar as dificuldades iniciais e seguir forte na busca pelo hexacampeonato.

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