Kaká diz que confia em Ancelotti e na recuperação do Brasil: "Ninguém ganha uma Copa no primeiro jogo"

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 ficou longe do desempenho esperado pelos torcedores. Apesar da atuação abaixo do ideal, um dos maiores conhecedores de Carlo Ancelotti demonstra confiança na recuperação da equipe ao longo do torneio. Trata-se de Kaká, ex-camisa 10 da seleção e vencedor da Bola de Ouro sob o comando do treinador italiano no Milan.

Em entrevista exclusiva à ESPN, em Nova York, o ex-jogador analisou o primeiro compromisso do Brasil no Mundial e destacou a experiência de Ancelotti como fator determinante para a evolução da equipe durante a competição.