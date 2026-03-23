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Corinthians v Cruzeiro - Brasileirao 2024Getty Images Sport
Gabriel Marin

Quem é Kaiki Bruno, lateral do Cruzeiro convocado para substituir Alex Sandro na seleção

Cria da base celeste, jovem de 23 anos vive boa fase e surge como nova opção para a lateral esquerda do Brasil

Nascido no dia 08/03/2003, em Betim (MG), Kaiki Bruno da Silva começou sua trajetória no futebol ainda criança, em escolinhas locais, onde rapidamente chamou atenção pelo talento. Aos 10 anos, disputando torneios amadores pelo IMEF, marcou 15 gols e despertou o interesse do Cruzeiro, que o levou para as categorias de base pouco depois.

Curiosamente, Kaiki iniciou sua formação como meia-atacante antes de ser recuado para a lateral esquerda, posição em que se consolidaria como profissional.

Formado na Toca da Raposa, ele percorreu todo o caminho até o time principal, tornando-se mais um exemplo recente da força da base cruzeirense.

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  • Cruzeiro v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Afirmação no profissional

    A estreia como profissional aconteceu em 2021, ainda jovem, mas foi a partir de 2022 que Kaiki começou a ganhar espaço, participando da campanha do título da Série B.

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    Nos anos seguintes, viveu um processo natural de amadurecimento, alternando momentos como titular e reserva, enfrentou concorrência na posição e até lidou com lesões que frearam sua sequência. Ainda assim, manteve uma evolução constante dentro do elenco.

    A virada veio de vez na temporada 2025. Com sequência e confiança, o lateral se firmou como titular absoluto do Cruzeiro, sendo um dos jogadores mais utilizados do elenco. Foram 51 partidas, com um gol e cinco assistências, além de destaque em números defensivos, como desarmes e duelos ganhos.

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    Boa fase, mercado europeu e chegada à seleção

    O desempenho consistente colocou Kaiki no radar internacional. Clubes europeus passaram a monitorar o lateral, com propostas milionárias na casa dos 10 a 12 milhões de euros.

    Entre elas, uma investida do Como, da Itália, chegou a ser formalizada, mas foi recusada pelo jogador e pelo Cruzeiro, que entenderam que o momento era de continuidade no futebol brasileiro para consolidar sua evolução e ampliar sua valorização no mercado.

    Internamente, o Cruzeiro passou a tratá-lo como peça-chave do elenco, reforçando seu status de titular e uma das principais promessas da posição no país.

    A recompensa veio em março de 2026: após o corte de Alex Sandro por lesão, Kaiki recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira principal, coroando a ascensão construída nos últimos anos.

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    Próximos passos

    Aos 23 anos, Kaiki Bruno reúne características valorizadas no futebol moderno, como sua intensidade defensiva, a capacidade de apoiar o ataque e regularidade. Além disso, já acumula experiência internacional pelas seleções de base, incluindo título do Sul-Americano Sub-20.

    O cenário aponta para dois caminhos naturais: a consolidação na seleção brasileira e uma transferência para o futebol europeu em breve. Com contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027 e valorização crescente, o lateral está no momento mais promissor da carreira.

    Se mantiver o nível apresentado recentemente, Kaiki pode não apenas ser uma solução emergencial para a lateral esquerda da seleção, mas também se firmar como nome constante nas próximas convocações e, quem sabe, até disputar a Copa do Mundo de 2026.

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