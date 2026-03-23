Quem é Kaiki Bruno, lateral do Cruzeiro convocado para substituir Alex Sandro na seleção

Nascido no dia 08/03/2003, em Betim (MG), Kaiki Bruno da Silva começou sua trajetória no futebol ainda criança, em escolinhas locais, onde rapidamente chamou atenção pelo talento. Aos 10 anos, disputando torneios amadores pelo IMEF, marcou 15 gols e despertou o interesse do Cruzeiro, que o levou para as categorias de base pouco depois.

Curiosamente, Kaiki iniciou sua formação como meia-atacante antes de ser recuado para a lateral esquerda, posição em que se consolidaria como profissional.

Formado na Toca da Raposa, ele percorreu todo o caminho até o time principal, tornando-se mais um exemplo recente da força da base cruzeirense.