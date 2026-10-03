Kerim Alajbegovic foi um protagonista absoluto da partida da Nations League empatada em 1 a 1 pela sua Bósnia contra a Suécia e em que a seleção se despediu, na fortaleza de Zenica, do seu ídolo Edin Dzeko, pronto para se aposentar do futebol internacional.

Para o meia da Juventus, porém, não houve apenas o gol de empate no fim, mas também um pouco de apreensão para os torcedores da Juventus, que o viram ser obrigado a deixar o campo por um problema muscular aos 87 minutos, pouco depois de marcar.



