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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus: gol de Alajbegovic e substituição forçada em Bósnia-Suécia. O técnico Barbarez tranquiliza: "Cãibras"

Juventus
Bósnia e Herzegovina x Suécia
Bósnia e Herzegovina
Suécia
Liga das Nações B
K. Alajbegovic

Kerim Alajbegovic foi um protagonista absoluto da partida da Nations League empatada em 1 a 1 pela sua Bósnia contra a Suécia e em que a seleção se despediu, na fortaleza de Zenica, do seu ídolo Edin Dzeko, pronto para se aposentar do futebol internacional.

Para o meia da Juventus, porém, não houve apenas o gol de empate no fim, mas também um pouco de apreensão para os torcedores da Juventus, que o viram ser obrigado a deixar o campo por um problema muscular aos 87 minutos, pouco depois de marcar.


  • Líder

    Alajbegovic foi um dos grandes protagonistas da noite da Bósnia. O jogador da Juventus, nascido em 2007, teve uma boa chance no primeiro tempo, com uma finalização no alvo aos 11 minutos bem defendida pelo goleiro sueco, antes de chamar a responsabilidade no fim e encontrar o gol de empate, ainda que com sorte, no segundo tempo. A Suécia havia saído na frente aos 61 minutos com Viktor Gyökeres, mas a resposta bósnia chegou a dez minutos do fim.

    Aos 80 minutos, de fato, Alajbegović aproveitou uma segunda bola após uma cobrança de falta pela lateral e tentou colocar a bola na área: o cruzamento ganhou uma trajetória traiçoeira, ninguém tocou na bola que, quicando em direção à segunda trave, superou o goleiro Viktor Johansson, que não conseguiu evitar o gol.

  • Forçado à substituição

    O que, porém, deixou os torcedores da Juventus apreensivos foi a substituição forçada de Alajbegovic aos 87 minutos. O técnico Barbarez, de fato, decidiu chamá-lo de volta ao banco em um momento positivo para a seleção da Bósnia, dando lugar a Zinedin Smajlović.

    Uma escolha que, desde o primeiro momento, pareceu ligada às condições físicas do meia da Juventus que acusou um problema muscular. Antes da substituição, de fato, o jogador pediu a intervenção da equipe médica para massagear os músculos adutores da coxa direita.

  • "APENAS CÃIBRAS"

    Ao fim da partida, falando em coletiva de imprensa, o técnico da seleção da Bósnia, no entanto, tranquilizou a todos sobre as condições de Alajbegović: "Kerim não queria sair, estava com cãibras e por isso o tiramos. Muitos estavam como ele, 4 partidas em tão pouco tempo causam dificuldade".

    Barbarez, portanto, descartou, na prática, um problema muscular ligado a uma lesão, explicando que a substituição foi motivada apenas pelas cãibras. Portanto, não parece ser nada grave, mas a equipe médica da Bósnia continuará avaliando suas condições de olho nos próximos compromissos da seleção e no retorno a Turim.

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