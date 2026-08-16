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Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Juventus encerra oficialmente a perseguição por Martinez e identifica substituto da Premier League

Mercado da bola
E. Martinez
G. Vicario
Aston Villa
Tottenham
Juventus
Premier League

A Juventus encerrou oficialmente sua busca pelo goleiro do Aston Villa Emiliano Martinez depois de não conseguir chegar a um acordo sobre a taxa de transferência. O gigante italiano fechou completamente o capítulo envolvendo o internacional argentino, desistindo da possível negociação devido às exigências financeiras excessivas, o que o obriga a explorar rapidamente opções alternativas antes do fechamento da janela.

  • Negócio por Martinez fracassa

    De acordo com Fabrizio Romano no X, a possível transferência que levaria Martinez à Itália foi oficialmente encerrada. Romano revelou que "Juventus e o estafe de Dibu Martínez tiveram conversa direta nesta noite: negócio oficialmente encerrado."

    O renomado especialista em transferências explicou que a "diferença no preço pedido pelo Aston Villa foi considerada alta demais", o que levou o clube italiano a deixar a mesa de negociações em definitivo. A Juventus havia inicialmente visto o argentino como seu principal alvo para resolver seus problemas no gol. No entanto, o Aston Villa manteve sua avaliação, supostamente exigindo uma taxa fixa de £8,5 milhões sem adicionais, o que acabou sendo o ponto de ruptura definitivo para a possível transferência.


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  • zion-suzuki(C)Getty Images

    Villa garante Suzuki

    O colapso nas negociações significa que Martinez agora tem grandes chances de permanecer no Aston Villa. No entanto, seu status como titular absoluto está, de repente, seriamente ameaçado. O Aston Villa agiu de forma decisiva no mercado para fechar um acordo gigantesco por o goleiro do Parma Zion Suzuki, atravessando sua transferência encaminhada para o Paris Saint-Germain na última hora.

    O Aston Villa pagará uma quantia inicial de € 30 milhões pelo muito bem avaliado internacional japonês, com o valor podendo subir para € 35 milhões por meio de bônus. Suzuki teve uma campanha de Copa do Mundo estelar e, sem dúvida, vai esperar ser titular, deixando Martinez diante de uma inesperada disputa por minutos sob o comando de Unai Emery nesta temporada.

  • Vicario surge como alternativa

    Após o colapso definitivo do negócio por Martinez, a Juventus voltou rapidamente sua atenção para o goleiro do Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario. Romano destacou no X que "a Juventus está avançando no negócio por Vicario", enquanto busca desesperadamente um novo goleiro titular. Relatos da Itália indicam que as conversas aceleraram rapidamente, com a Juventus conseguindo negociar um empréstimo com obrigação de compra.

    Vicario perdeu completamente espaço no Tottenham Hotspur sob o comando de Roberto De Zerbi, que prefere Antonin Kinsky no gol. O goleiro italiano vê um retorno à Serie A como a oportunidade perfeita para revitalizar sua carreira estagnada e garantir tempo de jogo regular.

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  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    O que acontece agora?

    A Juventus agora vai correr para finalizar a papelada de Vicario, na esperança de agendar seus exames médicos na Itália o mais rápido possível. Enquanto isso, Martinez precisa voltar rapidamente o foco para os compromissos domésticos, enquanto se prepara para brigar por seu lugar quando o Aston Villa receber o Brighton & Hove Albion no domingo.