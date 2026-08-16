De acordo com Fabrizio Romano no X, a possível transferência que levaria Martinez à Itália foi oficialmente encerrada. Romano revelou que "Juventus e o estafe de Dibu Martínez tiveram conversa direta nesta noite: negócio oficialmente encerrado."

O renomado especialista em transferências explicou que a "diferença no preço pedido pelo Aston Villa foi considerada alta demais", o que levou o clube italiano a deixar a mesa de negociações em definitivo. A Juventus havia inicialmente visto o argentino como seu principal alvo para resolver seus problemas no gol. No entanto, o Aston Villa manteve sua avaliação, supostamente exigindo uma taxa fixa de £8,5 milhões sem adicionais, o que acabou sendo o ponto de ruptura definitivo para a possível transferência.



