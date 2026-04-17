Juventus e AC Milan se preparam para uma disputa de transferências no verão por duas estrelas do Bayern de Munique

O mercado de transferências italiano está esquentando, já que a Juventus e o Milan apontaram Goretzka e Min-jae, do Bayern de Munique, como principais alvos para o verão, segundo a Gazzetta dello Sport. Com ambos os jogadores enfrentando um futuro incerto na Baviera, a disputa para trazê-los para a Série A se intensificou.

O meio-campo continua sendo uma prioridade para ambos os clubes, enquanto a necessidade de reforços defensivos voltou a atenção deles para o ex-jogador do Napoli. À medida que a temporada entra em sua reta final, os dois rivais estão se posicionando para garantir contratações de alto nível que podem alterar o equilíbrio de forças na Itália.