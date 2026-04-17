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Juventus e AC Milan se preparam para uma disputa de transferências no verão por duas estrelas do Bayern de Munique
Gigantes da Série A têm como alvo dois jogadores do Bayern
O mercado de transferências italiano está esquentando, já que a Juventus e o Milan apontaram Goretzka e Min-jae, do Bayern de Munique, como principais alvos para o verão, segundo a Gazzetta dello Sport. Com ambos os jogadores enfrentando um futuro incerto na Baviera, a disputa para trazê-los para a Série A se intensificou.
O meio-campo continua sendo uma prioridade para ambos os clubes, enquanto a necessidade de reforços defensivos voltou a atenção deles para o ex-jogador do Napoli. À medida que a temporada entra em sua reta final, os dois rivais estão se posicionando para garantir contratações de alto nível que podem alterar o equilíbrio de forças na Itália.
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O Milan lidera a disputa por Goretzka
Goretzka tem sido o centro das atenções no meio-campo, já que seu contrato expira no final da temporada. O jogador da seleção alemã, de 31 anos, que marcou 49 gols em mais de 300 partidas pelo Bayern, é visto como uma contratação decisiva, capaz de trazer liderança e experiência de alto nível para os Rossoneri.
Relatos sugerem que o Milan está na liderança da disputa financeira, com os Rossoneri prontos para oferecer ao seis vezes campeão da Bundesliga um contrato de três anos no valor de € 5 milhões por temporada. Massimiliano Allegri teria solicitado um jogador do perfil de Goretzka para trazer “personalidade” a um elenco que busca retornar ao topo do futebol europeu.
A Juventus está de olho em Kim para substituir Bremer
A disputa por Min-jae é igualmente acirrada, especialmente para a Juventus, que pode precisar substituir Gleison Bremer. Caso o brasileiro seja transferido por uma quantia significativa neste verão, o jogador da seleção sul-coreana é visto como o sucessor ideal para liderar a defesa dos Bianconeri.
A Juve acredita ter uma vantagem estratégica devido à familiaridade do zagueiro com o futebol italiano, após sua passagem pelo Napoli, quando conquistou o Scudetto. A relação existente entre Kim e o ex-técnico Luciano Spalletti também é vista como um fator que poderia inclinar a balança a favor do gigante de Turim em relação aos seus rivais milaneses.
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A janela de transferências de verão define as ambições do clube
Esta próxima janela de transferências representa um momento decisivo para ambos os clubes, que buscam montar elencos capazes de competir em várias frentes. Além da dupla do Bayern, as diretorias de ambos os clubes estão de olho em alvos em comum, como Dusan Vlahovic, cujo contrato com a Juventus pode ser renovado antes de expirar neste verão, para garantir que tenham o elenco necessário para uma temporada maratona. Tanto para o Milan quanto para a Juve, garantir uma liderança do tipo “Luka Modric” com Goretzka e solidez defensiva com Kim é o objetivo final, enquanto acompanham de perto o desenrolar da situação em Munique.