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Luis Felipe Gonçalves

Justiça nega pedido do Vasco e jogo contra o Boca Juniors não será no Maracanã

Vasco
Boca Juniors
Copa Sul-Americana

Cruz-Maltino corre contra o tempo para definir estádio da semifinal da Copa Sul-Americana

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de tutela de urgência do Vasco para obrigar a Fla-Flu Serviços S.A. a disponibilizar o Maracanã para o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, marcado para 20 de outubro.

A decisão foi expedida na manhã desta segunda-feira pela juíza Adriana Marques dos Santos Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital. Segundo a magistrada, ainda não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, principalmente pela divergência entre os laudos técnicos apresentados pelas partes sobre as condições e a recuperação do gramado do estádio.

O Vasco sustenta que a realização da partida não causaria danos irreversíveis ao campo. A concessionária, por outro lado, apresentou laudos e pareceres que apontam riscos à recuperação do gramado e incompatibilidade com o calendário de utilização do Maracanã. A decisão ainda pode ser contestada pelo clube no Tribunal de Justiça.

A magistrada ressaltou que a negativa da liminar não representa uma decisão definitiva contra a tese do Vasco, mas considerou que a controvérsia técnica não pode ser resolvida neste momento por meio de uma decisão provisória.

“Não se trata, portanto, de afirmar que o direito alegado seja inexistente, mas sim de reconhecer que, no atual estágio processual, não há elementos suficientemente seguros para afirmar sua probabilidade”, afirmou a juíza.

A decisão também cita uma manifestação da Polícia Militar anexada pela concessionária, que aponta o Estádio Nilton Santos como uma alternativa viável para a realização da partida. Segundo a magistrada, o parecer apresentado pelo Vasco comparava apenas as condições para o jogo no Maracanã e em São Januário, sem considerar outros estádios.

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    Correndo contra o tempo

    O Vasco precisa definir o local da semifinal até dez dias antes da partida, ou seja, até 10 de outubro. Caso o confronto seja realizado fora da cidade do Rio de Janeiro, a Conmebol exige que a definição aconteça com pelo menos 15 dias de antecedência. Nesse cenário, o prazo termina nesta segunda-feira.

    Paralelamente à tentativa de utilizar o Maracanã, o Vasco trabalha para viabilizar São Januário. A prioridade do clube é disputar a semifinal em sua casa, mas o estádio atualmente não atende à exigência da Conmebol de capacidade mínima de 30 mil torcedores para jogos da fase semifinal.

    Na última sexta-feira, o clube recebeu um parecer positivo do Corpo de Bombeiros para ampliar a capacidade de São Januário para 24 mil pessoas. A medida foi considerada importante internamente, mas ainda não é suficiente para garantir a realização do confronto no estádio.

    O Vasco também já recebeu pareceres favoráveis de órgãos da Prefeitura para receber a partida em São Januário. Para formalizar um novo pedido à Justiça, porém, o clube ainda precisa da aprovação da Polícia Militar. Nos bastidores, o órgão sinaliza preferência pela realização do duelo no Maracanã. As conversas continuam.

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    Reta decisiva

    A indefinição sobre o estádio acontece justamente antes de uma sequência pesada para o Vasco. A partir da próxima quarta-feira (7), o Cruz-Maltino inicia uma maratona de dez partidas decisivas em cerca de um mês, com no máximo quatro dias de intervalo entre os compromissos.

    O calendário vai até 8 de novembro e inclui seis jogos pelo Brasileirão, entre eles os clássicos contra Botafogo e Flamengo, além das semifinais da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors, e da Copa do Brasil, diante do Palmeiras.

    O Vasco chega à reta decisiva ainda pressionado no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 16ª colocação, com 31 pontos, apenas dois acima do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

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