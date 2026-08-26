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Julián Alvarez IGNORA chamado de Mikel Arteta enquanto estrela do Atlético de Madrid força transferência para o Barcelona
Alvarez trava saída do Atlético de Madrid
Alvarez se encontra em uma encruzilhada no mercado de transferências à medida que a janela de verão se aproxima do fim. O atacante argentino está atualmente sem saída no Atletico, com seu futuro imediato em aberto. Embora o Arsenal tenha surgido como principal interessado, Alvarez resiste ativamente a um retorno à Premier League. Essa postura criou um grande problema para o clube espanhol, que está desesperado para negociar o atacante.
O Atletico precisa gerar recursos para novas chegadas e quer evitar manter um jogador insatisfeito em seu elenco. No entanto, sua solução ideal, uma transferência lucrativa para a Inglaterra, atualmente está esbarrando em uma barreira.
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Atacante ignora ligação de Arteta
A dimensão da relutância de Alvarez em se juntar ao Arsenal foi destacada por alegações extraordinárias vindas da Espanha. Segundo informações, o ex-astro do Manchester City se recusa até mesmo a considerar negociações com o Arsenal. Falando no El Chiringuito, Josep Pedrerol revelou até que ponto o jogador está indo.
"Disseram-me que, outro dia, Julian Alvarez não quis atender à ligação de Mikel Arteta", afirmou Pedrerol. "Arteta ligou para Julian e ele não atendeu porque Julian Alvarez não quer voltar à Premier League, e o Atletico precisa que ele vá para a Premier League porque não quer um jogador insatisfeito e precisa de dinheiro para contratar."
Barcelona espera por acordo com o Atlético
Com a rota da Premier League bloqueada, o Barcelona monitora de perto a situação. Segundo relatos, o gigante catalão espera que o CEO do Atletico, Miguel Angel Gil Marin, engula o orgulho e autorize uma transferência doméstica. A novela já causou tensão entre os clubes rivais. Pedrerol observou que o Barça se surpreendeu com as recentes intervenções do presidente do Atletico, Enrique Cerezo, que raramente se posiciona publicamente, mas criticou duramente o Barça durante esse processo.
Pedrerol acrescentou: "O Atletico precisa que ele vá para lá. Eles não querem um jogador insatisfeito no elenco e precisam dos recursos para novas contratações. O Atletico está em uma situação difícil, e o Barcelona espera que Gil Marín eventualmente engula o orgulho e permita que Julián se junte ao Barça, já que essa é a única opção real disponível.
"O Barça ficou muito surpreso ao ver Enrique Cerezo se envolver na disputa. Cerezo geralmente evita tomar partido, mas tem criticado abertamente o Barça em várias declarações, uma atitude que pegou o clube de surpresa. Se os melhores interesses do clube fossem a prioridade, ele seria vendido."
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Pressão aumenta sobre o Atlético para vender
O tempo está se esgotando rapidamente para o Atlético de Madrid resolver esse complexo quebra-cabeça da transferência. À medida que o prazo se aproxima, a posição de negociação do clube se enfraquece significativamente.
O Atlético de Madrid agora precisa decidir se vai ceder e negociar com um rival direto. Se nenhum acordo for fechado com o Barcelona ou com um comprador alternativo surpreendente, Diego Simeone enfrentará a difícil tarefa de reintegrar ao seu elenco um jogador profundamente insatisfeito.
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