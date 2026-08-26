Com a rota da Premier League bloqueada, o Barcelona monitora de perto a situação. Segundo relatos, o gigante catalão espera que o CEO do Atletico, Miguel Angel Gil Marin, engula o orgulho e autorize uma transferência doméstica. A novela já causou tensão entre os clubes rivais. Pedrerol observou que o Barça se surpreendeu com as recentes intervenções do presidente do Atletico, Enrique Cerezo, que raramente se posiciona publicamente, mas criticou duramente o Barça durante esse processo.

Pedrerol acrescentou: "O Atletico precisa que ele vá para lá. Eles não querem um jogador insatisfeito no elenco e precisam dos recursos para novas contratações. O Atletico está em uma situação difícil, e o Barcelona espera que Gil Marín eventualmente engula o orgulho e permita que Julián se junte ao Barça, já que essa é a única opção real disponível.

"O Barça ficou muito surpreso ao ver Enrique Cerezo se envolver na disputa. Cerezo geralmente evita tomar partido, mas tem criticado abertamente o Barça em várias declarações, uma atitude que pegou o clube de surpresa. Se os melhores interesses do clube fossem a prioridade, ele seria vendido."