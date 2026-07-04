Jürgen Klopp é “a melhor solução” para a Alemanha, mas lenda alerta que a DFB precisa aprender com o fracasso na Copa do Mundo

Nagelsmann deixou oficialmente o cargo poucos dias após a catastrófica derrota por 4 a 3 nos pênaltis contra o Paraguai, que eliminou a seleção da competição. Embora o técnico de 38 anos tenha inicialmente manifestado o desejo de permanecer no cargo, ele acabou cedendo à pressão crescente tanto da diretoria da federação quanto da opinião pública.

Matthaus criticou a forma como a situação foi conduzida, sugerindo que a DFB não teve coragem de tomar uma atitude decisiva por conta própria. “É preciso tomar decisões difíceis na DFB, decisões que às vezes doem. Há uma tendência de sempre amenizar tudo”, afirmou.

“Nagelsmann renunciou agora, depois de não querer renunciar há três dias. Presumo que a pressão tenha aumentado — não apenas por parte da DFB, mas também por parte do público. Mas também dá para simplesmente dizer que algumas coisas não deram certo, mesmo que Nagelsmann obviamente não seja o único culpado.”