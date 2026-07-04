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Jürgen Klopp é “a melhor solução” para a Alemanha, mas lenda alerta que a DFB precisa aprender com o fracasso na Copa do Mundo
Matthaus exige uma reforma profunda
Matthäus, ícone da Alemanha, pediu uma reformulação total da DFB após a desastrosa campanha do país na Copa do Mundo. Após a chocante eliminação nas oitavas de final, Matthäus insistiu que os problemas dentro da federação são muito mais profundos do que apenas a figura do técnico no banco de reservas.
“É preciso virar cada pedra e todos na DFB devem se questionar”, disse Matthaus à Sky Sport. “Não é apenas o técnico da seleção, mas todos os dirigentes da DFB devem assumir a responsabilidade pelo fato de a Alemanha ter fracassado mais uma vez de forma tão vergonhosa na Copa do Mundo. O primeiro grande erro foi a decisão de renovar o contrato de Nagelsmann há quase um ano.”
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A pressão leva à saída de Nagelsmann
Nagelsmann deixou oficialmente o cargo poucos dias após a catastrófica derrota por 4 a 3 nos pênaltis contra o Paraguai, que eliminou a seleção da competição. Embora o técnico de 38 anos tenha inicialmente manifestado o desejo de permanecer no cargo, ele acabou cedendo à pressão crescente tanto da diretoria da federação quanto da opinião pública.
Matthaus criticou a forma como a situação foi conduzida, sugerindo que a DFB não teve coragem de tomar uma atitude decisiva por conta própria. “É preciso tomar decisões difíceis na DFB, decisões que às vezes doem. Há uma tendência de sempre amenizar tudo”, afirmou.
“Nagelsmann renunciou agora, depois de não querer renunciar há três dias. Presumo que a pressão tenha aumentado — não apenas por parte da DFB, mas também por parte do público. Mas também dá para simplesmente dizer que algumas coisas não deram certo, mesmo que Nagelsmann obviamente não seja o único culpado.”
Klopp é apontado como o salvador
Com a busca por um sucessor em andamento, todos os olhares se voltaram para o ex-técnico do Liverpool, Klopp. Matthäus está convencido de que o técnico de 57 anos é o único capaz de restaurar o status da Alemanha como potência mundial antes do início do próximo ciclo de grandes torneios.
“Caso Klopp se torne técnico da seleção — o que todos nós presumimos —, ele é, acredito, a melhor solução que a DFB poderia desejar”, explicou Matthaus. “Com ele, teríamos o candidato necessário para voltarmos a ter mais sucesso nos próximos torneios.”
A DFB confirmou que Klopp sinalizou sua disposição de substituir Nagelsmann no comando, e o lendário técnico declarou-se, desde então, “pronto” para voltar à linha lateral.
“Há cerca de dois anos, parei no Liverpool e disse que não tinha mais energia para outro trabalho ou para mais um ano no Liverpool”, afirmou ele. “Desde então, estou mais do que recarregado, estou pronto.”
- AFP
A mudança estrutural continua sendo essencial
Apesar do entusiasmo em torno de uma possível contratação de Klopp, Matthäus alertou que um novo técnico, por si só, não resolverá os problemas de fundo. O campeão da Copa do Mundo acredita que a DFB deve abandonar o hábito de proteger os dirigentes e, em vez disso, concentrar-se em uma melhoria esportiva genuína.
Nagelsmann resumiu seus sentimentos ao se despedir, afirmando: “A decisão não foi nada fácil para mim. Minha principal prioridade sempre foi o sucesso da equipe. Depois de uma decepção tão amarga, eles merecem a chance de um novo começo.” Resta saber se esse novo começo envolverá Klopp ao lado do atual diretor esportivo, Rudi Voller, embora Matthaus afirme que manter Voller no cargo seja “sempre um grande ganho”.
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