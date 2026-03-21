Jude Bellingham volta para o clássico do Real Madrid após seis semanas de ausência, confirma Álvaro Arbeloa

Arbeloa confirmou que Bellingham está pronto para retornar ao Real Madrid após ficar fora das últimas seis semanas de competição. O jogador da seleção inglesa foi convocado pelo técnico Tuchel para os próximos amistosos dos Three Lions contra o Uruguai e o Japão, e Arbeloa insiste que não vê problema algum na decisão do alemão de convocá-lo, apesar de sua falta de tempo de jogo. O meio-campista viajou para Manchester para o confronto do clube contra o City pela Liga dos Campeões no meio da semana, mas não participou da partida, e Arbeloa confirmou agora que ele está em forma e disponível para o confronto contra o Atlético.

“Ele está disponível e fará parte do elenco amanhã”, disse Arbeloa. “Vamos ver se ele joga. Acho que sim. Estou ansioso para vê-lo em campo. Ele é um jogador inteligente e sabe o que fazer em cada momento. Estou feliz que ele esteja disponível e pronto para nos ajudar amanhã.”