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Jude Bellingham volta para o clássico do Real Madrid após seis semanas de ausência, confirma Álvaro Arbeloa
Bellingham se prepara para a volta
Arbeloa confirmou que Bellingham está pronto para retornar ao Real Madrid após ficar fora das últimas seis semanas de competição. O jogador da seleção inglesa foi convocado pelo técnico Tuchel para os próximos amistosos dos Three Lions contra o Uruguai e o Japão, e Arbeloa insiste que não vê problema algum na decisão do alemão de convocá-lo, apesar de sua falta de tempo de jogo. O meio-campista viajou para Manchester para o confronto do clube contra o City pela Liga dos Campeões no meio da semana, mas não participou da partida, e Arbeloa confirmou agora que ele está em forma e disponível para o confronto contra o Atlético.
“Ele está disponível e fará parte do elenco amanhã”, disse Arbeloa. “Vamos ver se ele joga. Acho que sim. Estou ansioso para vê-lo em campo. Ele é um jogador inteligente e sabe o que fazer em cada momento. Estou feliz que ele esteja disponível e pronto para nos ajudar amanhã.”
- (C)Getty Images
Mbappé está 100%
Além de Bellingham, Arbeloa confirmou que Kylian Mbappé está agora a 100% após ter entrado como substituto contra o City no meio da semana. Assim como seu companheiro de equipe inglês, Mbappé também foi convocado pela seleção de seu país e deve jogar pela França contra o Brasil e a Colômbia nos próximos amistosos.
Arbeloa acrescentou: “Eu disse que no dia em que [Mbappé] voltasse, ele estaria a 100%. Vimos isso em Manchester, com as jogadas que ele fez. Ele mostrou que está bem. Tenho total confiança... Ele está a 100%.”
Questionado especificamente sobre as convocações para a seleção, ele respondeu: “Acho ótimo. Ele está disponível e tem jogado conosco. Portanto, não há problema algum em ele se ausentar para defender a seleção... Com jogadores como Bellingham e Mbappé, não dá para esperar que eles não sejam convocados pelas suas seleções. A Copa do Mundo está a poucos meses de distância. Entendo perfeitamente a situação.”
Arbeloa vai se "adaptar" para o confronto contra o Atlético
O Real perdeu por 5 a 2 para o Atlético no início desta temporada, em uma derrota dolorosa que prejudicou suas chances de conquistar o título. A equipe de Arbeloa está agora quatro pontos atrás do líder Barcelona, e o técnico reconheceu que precisa ajustar a tática da equipe para sair vitorioso desta vez.
Ele acrescentou: “Faremos alguns ajustes. É claro que não é a mesma coisa jogar com Brahim [Díaz] do que com Mbappé, ou com Jude ou Thiago [Pitarch]... Mas eles são jogadores de elite há muito tempo e sabem o que significa trabalhar pela equipe.”
Ele também reservou um momento para elogiar o zagueiro Antonio Rudiger, embora tenha se recusado a esclarecer se ele receberá uma proposta de renovação de contrato.
Arbeloa disse: “Não gosto de me meter nessas coisas. Respeito o clube e o jogador, e eles precisam chegar a um acordo. Mas eu faria uma estátua do Rudiger e colocaria no meu jardim... Só tenho coisas boas a dizer sobre ele.”
- Getty Images Sport
E agora?
O Real enfrenta o Atlético no domingo, na tentativa de diminuir a diferença para o líder da La Liga, comandado por Hansi Flick. Bellingham e Mbappé seguirão então para as respectivas seleções, à medida que os preparativos para a Copa do Mundo de 2026, no final da temporada, ganham força.
Jordan Henderson, companheiro de Bellingham na seleção inglesa, acredita que o meio-campista será fundamental para as chances da equipe no torneio.
Ele disse: “Ele é muito especial, muito especial. Para ser justo, temos alguns jogadores especiais neste elenco. Mas, no caso do Jude, acho que todos sabíamos que ele era um jogador muito especial desde que chegou ao time. A maneira como ele treina, como vive sua vida em torno do futebol, ama o esporte, quer melhorar e tem a habilidade que demonstra em campo. Ele é um jogador de classe mundial e sei que haverá muitas histórias e muitas manchetes, mas, para ele, o importante é apenas se concentrar no futebol.”
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